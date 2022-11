« Il ne revient pas de la CPI comme un revanchard » - Bly Roselin, ami de Charles Blé Goudé

Reporting from

Reporting from Abidjan

Le retour prochain en Côte d’Ivoire de Charles Blé Goudé est perçu par Bly Roselin comme une opportunité pour les Ivoiriens de faire la paix. Le premier vice-président du Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples (Cojep) estime que son leader revient comme un pèlerin de la paix.

Charles Blé Goudé qui a été acquitté par la Cour pénale internationale (CPI) est chaleureusement attendu par ses amis en Côte d’Ivoire, desquels son ami de longue date, Bly Roselin son ami depuis plus de vingt ans qui lui est jusqu’ici resté fidèle.

« C'est lui-là qui était au premier plan pour appeler à la paix et à la réconciliation (...), je l'ai félicité pour son courage, sa ténacité. Voilà. Et pour l'engagement qu'il a pris encore pour aller à la paix, pour la réconciliation », a-t-il confié à notre correspondant Valérie Bony.

Vision pour une Côte d’Ivoire plurielle ?

Pour Bly Roselin qui a connu Charles Blé Goudé depuis les années de luttes universitaires et syndicales, le leader du Cojep porte une vision nouvelle pour son pays.

« Charles Blé Goudé, dans sa posture, dans sa manière de faire, me convainc que je ne me suis pas trompé (…) C'est vrai que les esprits communiquent, mais effectivement je ne me suis pas trompé », soutient M. Roselin.