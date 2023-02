Que sait-on des objets volants abattus par les États-Unis ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des navires et des plongeurs américains sont toujours à la recherche de l'épave d'un ballon abattu au large de la Caroline du Sud.

il y a une heure

Les quatre objets volants non identifiés (OVNI) abattus qui survolaient l'Amérique du Nord ces derniers jours ont soulevé des problèmes de sécurité et intensifié les relations déjà tendues entre les gouvernements américain et chinois.

Dimanche (12/2), les États-Unis ont annoncé avoir abattu le quatrième objet près du lac Huron, à la frontière avec le Canada. L'ordre est venu du président américain, Joe Biden.

Dans un communiqué, le Pentagone, siège du département américain de la Défense, a signalé que l'on craignait que l'objet, volant à une altitude de 6 100 mètres, n'interfère avec le trafic aérien commercial.

L'artefact a été détecté pour la première fois dans l'État américain du Montana samedi, a ajouté l'agence.

Le général Glen VanHerck, chef du Commandement de la défense aérospatiale, a décrit l'objet comme étant sans pilote, de forme octogonale et non comme une menace militaire. Il a été abattu par un chasseur F-16 à 14h42 heure locale.

"Ce que nous voyons, ce sont de très, très petits objets qui produisent une section radar très, très faible", a-t-il déclaré.

Les spéculations sur ce que pourraient être les objets se sont intensifiées ces derniers jours.

Dans un communiqué publié lundi, le porte-parole de la sécurité de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré que les États-Unis avaient conclu que la Chine avait un programme militaire de ballons à haute altitude pour la collecte de renseignements, c'est-à-dire un programme de ballons espions.

Kirby a déclaré que le premier objet est un ballon chinois, mais que les informations sur les trois autres manquent toujours. Selon lui, certains d'entre eux sont tombés à la mer et n'ont pas encore été récupérés - et ce n'est qu'alors que le gouvernement sera sûr de leur objectif.

Les États-Unis et le Canada continuent de travailler pour récupérer l'épave, mais la recherche en Alaska a été entravée par les conditions dans l'Arctique.

Il a également déclaré que si les trois objets abattus au cours du week-end ne constituent pas une menace militaire, ils présentent un risque élevé pour l'aviation civile car ils pourraient provoquer des accidents.

Un ballon espion et trois ovnis

Le 4 février, un ballon chinois a été abattu au large de la Caroline du Sud après avoir survolé les États-Unis pendant des jours.

Plus tard, les autorités américaines l'ont décrit comme un artefact "d'espionnage" et ont déclaré qu'il avait été utilisé pour la surveillance.

Cependant, la Chine a nié que l'objet ait été utilisé à des fins d'espionnage, affirmant qu'il s'agissait d'un dispositif de surveillance météorologique qui avait dévié de sa trajectoire.

L'incident a aiguisé les relations déjà tendues entre Washington et Pékin.

Depuis ce premier incident, des avions militaires américains ont abattu trois autres objets "à haute altitude".

Vendredi (10/2), Biden a ordonné qu'un objet soit abattu au-dessus de l'Alaska. Et samedi, un objet similaire a été abattu au-dessus du Yukon dans le nord-ouest du Canada. Le quatrième objet était celui qui a atterri près du lac Huron.

Kirby a déclaré qu'il était important de clarifier la différence entre le ballon espion abattu il y a deux semaines et les trois objets détruits ce week-end.

Le porte-parole a déclaré que le gouvernement américain savait ce que faisait le ballon, où il allait et a souligné qu'il était beaucoup plus gros - capable de transporter trois bus scolaires - et volait très haut, à 18 000 mètres, bien au-dessus de la portée de l'aviation commerciale.

Le pays ne dispose toujours pas de détails aussi précis sur les trois autres objets, qui volaient entre 6 000 et 12 000 mètres d'altitude.

De plus, le ballon chinois était clairement contrôlé et manœuvré, tandis que les trois autres objets n'avaient pas de système de propulsion et se déplaçaient de manière plus imprévisible.

Bien que les responsables de la sécurité n'affirment pas publiquement et catégoriquement que les trois objets sont également des ballons, le leader démocrate du Sénat, Chuck Schumer, a déclaré que les responsables du renseignement pensaient que les appareils largués vendredi et samedi étaient des ballons de surveillance.

"Ils pensent que c'étaient (des ballons), oui", a-t-il déclaré à ABC News dans une interview avant que le quatrième objet ne soit abattu. "En fin de compte, jusqu'à il y a quelques mois, nous ne connaissions pas ces ballons."

"Nous pourrons probablement installer ce ballon de surveillance et savoir exactement ce qui se passe."

Aucune preuve d'extraterrestres

Crédit photo, Reuters Légende image, Une photo publiée sur les réseaux sociaux montre un ballon survolant Billings, dans le Montana, le 1er février 2023.

Bien qu'ils soient associés à des engins extraterrestres dans l'imaginaire populaire, les ovnis consistent en tout objet volant qui ne peut être identifié ou expliqué immédiatement, ce qui inclut les ballons météorologiques, les avions militaires, les véhicules privés ou les phénomènes naturels.

Avant la déclaration de Kirby lundi, la secrétaire aux communications du gouvernement, Karine Jean-Pierre, a déclaré qu'il n'y avait aucune indication que les objets étaient d'origine extraterrestre.

La secrétaire à la communication a provoqué les rires de nombreux journalistes lorsqu'elle a déclaré qu'elle aimait le film ET - L'extra-terrestre, mais a voulu assurer la population américaine qu'il n'y a aucune indication d'êtres venant d'autres planètes vers la Terre.

Objets volants non identifiés — chronologie

4 février : L'armée américaine abat un ballon de surveillance présumé au large de la Caroline du Sud. Il a dérivé pendant des jours au-dessus des États-Unis et des responsables ont déclaré qu'il venait de Chine et surveillait des endroits sensibles.

10 février : Les États-Unis abattent un autre objet dans le nord de l'Alaska, qui, selon les responsables, n'avait aucun système de propulsion ou de contrôle.

11 février : Un avion de chasse américain abat un "objet aérien à haute altitude" au-dessus du territoire canadien du Yukon, à environ 100 milles de la frontière américaine. Il a été décrit comme cylindrique et plus petit que le premier ballon.

12 février : Des avions à réaction américains abattent un quatrième objet à haute altitude près du lac Huron "par excès de prudence".

En quoi consistent les trois derniers ovnis ?

Les trois objets non identifiés abattus ces derniers jours sont de taille et de forme très différentes du ballon chinois.

Selon le gouvernement américain, le premier avait "la taille d'une petite voiture" et volait à une altitude de 40 000 pieds (12 000 mètres). L'artefact se dirigeait vers le pôle Nord sans aucun système de propulsion ou de contrôle.

Il a été abattu au-dessus de l'Alaska vendredi dernier (10/2) avec "une grande prudence", ont déclaré des responsables, car il constituait une menace pour les avions civils.

Le second avait une apparence "cylindrique" et a été aperçu pour la première fois au-dessus du territoire canadien du Yukon, dans le nord-ouest de ce pays, vendredi soir (10/2). Il a été abattu samedi (11/2).

Le troisième était censé être de forme "octogonale" et a été détecté pour la première fois samedi après-midi, juste au nord de la frontière américaine au Canada, mais les avions de combat de l'État américain de l'Oregon n'ont pas pu continuer à le suivre alors que le soleil se couchait. .

Le lendemain, il est de nouveau repéré dans l'État du Montana, poursuivi par l'État du Wisconsin et abattu au-dessus du lac Huron, dans l'État du Michigan.

Que faisait réellement le premier des objets, le ballon ?

Le ballon a d'abord été découvert le 28 janvier en Alaska, puis dans le Montana et finalement abattu sur la côte est le 4 février. Le Pentagone a déclaré qu'il s'agissait d'un ballon espion chinois volant à environ 60 000 pieds.

Des fragments de ballon sont tombés sur une longueur de 11 km et ont coulé à une profondeur de 14 mètres.

Kirby a déclaré que les États-Unis savaient ce que faisait le ballon et où il allait, mais qu'ils ne pouvaient pas divulguer ces informations publiquement en raison de problèmes de sécurité.

Pourquoi utiliser un ballon espion plutôt que des satellites ?

Les équipes de sauvetage ont récupéré des débris et utilisent des bateaux et des mini-sous-marins pour trouver d'autres parties de ce qui reste de l'objet.

Les responsables américains ont décrit le ballon en détail – 60 mètres de haut et complet avec plusieurs antennes, panneaux solaires et équipements de surveillance – mais n'ont rien dit sur le type de données qu'ils pensaient que l'appareil collectait.

Le manque d'informations a provoqué les critiques des deux principaux partis - le démocrate et le républicain.

"J'ai de réelles inquiétudes quant à la raison pour laquelle l'administration n'est pas plus directe avec tout ce qu'elle sait", a déclaré le représentant démocrate Jim Himes du House Intelligence Committee avant le discours de Kirby.

Bien qu'il ait clarifié certains points, le discours du porte-parole de la sécurité de la Maison Blanche n'a pas apporté ce genre de détail.

Combien d'OVNIS ont été trouvés ?

Ce ne sont pas les quatre seuls objets à avoir défrayé la chronique ces dernières semaines.

Un ballon a été aperçu par l'armée de l'air colombienne et aurait survolé plusieurs pays d'Amérique latine.

On ne sait pas si, en fait, il y a plus d'objets dans l'air ou si des méthodes de détection plus perfectionnées ont permis d'observer plus clairement ceux qui existent déjà.

Après la localisation du premier ballon, le radar exploité par le Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (NORAD) a été amélioré pour détecter des objets plus petits.

Comme l'a déclaré un responsable américain à l'agence de presse Reuters, "nous examinons définitivement tout de plus près maintenant".

L'augmentation des observations précède les cas les plus récents - un rapport de janvier de l'armée américaine a révélé des centaines de nouveaux objets volants dans l'espace aérien américain.

Il y a eu 366 nouvelles observations enregistrées en 2022 par rapport à l'année précédente. Sur ce total, 163 étaient des ballons, 26 des drones et six ont été décrits comme des débris spatiaux.

Quel est le rôle de la Chine dans tout cela ?

Les relations entre les deux pays se sont encore détériorées depuis que les États-Unis ont accusé la Chine d'utiliser le ballon à des fins d'espionnage.

Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a annulé une visite officielle à Pékin.

Les États-Unis ont lié le ballon qu'ils ont abattu dans l'océan Atlantique à un programme de surveillance mondial qui, selon le gouvernement américain, est mené par la Chine, mettant d'autres pays en alerte.

La Chine a revendiqué la responsabilité du ballon abattu sur le territoire américain et de celui qui a été détecté en Amérique latine, mais a nié que les artefacts aient été utilisés à des fins d'espionnage, affirmant qu'il s'agissait de dispositifs de surveillance météorologique perdus.

La destruction du ballon aux Etats-Unis "a gravement violé la pratique internationale", a déclaré Pékin, ajoutant qu'il se réservait le droit "d'utiliser les moyens nécessaires pour faire face à de telles situations".

Et il a accusé les États-Unis de 10 incursions dans l'espace aérien chinois.

"Il n'est pas rare non plus que les Etats-Unis pénètrent illégalement dans l'espace aérien d'autres pays", a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Wang Wenbin lors d'une conférence de presse.

"Depuis l'année dernière, des ballons américains ont survolé illégalement la Chine plus de 10 fois sans aucune approbation des autorités chinoises."

Wengbin a recommandé que les États-Unis s'engagent dans "l'auto-réflexion plutôt que de diffamer et d'accuser la Chine".

Selon lui, lorsqu'elle a identifié de telles incursions dans son espace aérien, Pékin a réagi de manière "responsable et professionnelle".

"Si vous voulez en savoir plus sur les ballons américains à haute altitude entrant illégalement dans l'espace aérien chinois, je vous suggère de consulter la partie américaine", a-t-il déclaré.

Les médias d'État chinois ont rapporté ce week-end qu'un OVNI avait été aperçu au large de la côte est du pays et que l'armée se préparait à l'abattre.

La Maison Blanche a nié l'accusation de Pékin d'avoir envoyé des ballons pour survoler et surveiller la Chine. Sur Twitter, la porte-parole du Conseil de sécurité nationale, Adrienne Watson, a qualifié les allégations de "fausses".

S'exprimant lors d'une conférence de presse dimanche soir, le commandant de l'US Air Force a déclaré qu'il ne pouvait pas expliquer complètement les trois derniers objets, comment ils sont restés en l'air ou d'où ils venaient.