Les Sud-Africains creusent pour trouver de l'eau, les robinets étant à sec

"Ma facture d'eau reste la même malgré toutes les réductions. Je me sens frustrée, je n'ai pas accès à d'autres sources d'eau [comme un forage] qui me permettraient de supporter cette situation", ajoute-t-elle.

Soixante-dix millions de litres d'eau traitée, propre et potable sont perdus chaque jour à cause des fuites qui sont endémiques dans le système d'approvisionnement en eau qui s'effondre.

La plupart des pertes d'eau identifiées sont liées à des municipalités mal gérées qui n'investissent pas dans la maintenance, en partie à cause de la corruption et du vol.

"Beaucoup de gens tombent malades ici à cause de l'eau qui sort de nos robinets et certains ne savent tout simplement pas comment la nettoyer. Nous avons de jeunes enfants dans cette communauté, je suis vraiment inquiet pour notre sécurité", dit-il.

"Les habitants de tout le pays sont de plus en plus inquiets et de plus en plus en colère. Cela s'explique en partie par le fait que les gens sont parfois plongés dans l'obscurité.