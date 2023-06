Le sexe est-il vraiment un sport national en Suède ? Vérification

il y a 28 minutes

Elle affirme que la Fédération suédoise des sports n'acceptait pas les compétitions sexuelles comme un sport et que le site web en circulation n'avait rien à voir avec le gouvernement ou l'une des organisations sportives du pays.

"Cher Monsieur, l'ambassade de Suède n'a aucune connaissance de cette histoire et la considère comme un fake news ..."

"Cher Monsieur, nous avons des informations complémentaires sur le sujet. C'est une désinformation. Le sexe n'est pas considéré comme un sport en Suède et aucune organisation oeuvrant dans ce sens n'est affiliée à la Confédération officielle des sports en Suède ..."

Les vérifications de la BBC

Cependant, elle est tellement populaire que les agences de presse locales l'ont reprise et l'ont également diffusée comme une information fiable.

BBC Yoruba a fait des investigations pour en savoir plus.

Quand la nouvelle de ce concours sexuel a-t-elle été publiée pour la première fois ?

Ce site fait partie des sites appelés "blogs" et nous ne pouvons pas dire exactement qui le gère.

Il ne précise pas si cette organisation a des liens avec le gouvernement suédois ou non.

Le seul lien qu'ils ont publié dans l'article est celui de la compétition et la date à laquelle les gens peuvent la regarder en "livestreaming".

La Fédération suédoise du sexe, dont il prétend être le président, n'a pas mis de photo de lui sur son site web et n'a même pas écrit un mot sur son nom.

Fédération suédoise du sexe

Il n'existe aucune trace des organisateurs

Compte tenu de ce que l'on peut voir sur le site web de la Fédération suédoise du sexe et des sites web qui font de la publicité pour des activités sexuelles qui n'entrent pas dans la catégorie "porno", il est possible que cette information serve uniquement à faire du buzz ou à faire du profit.

En effet, si une personne contacte le site web ce jour-là et participe à ce concours, il est possible qu'elle paie de l'argent pour regarder du sexe ou contribuer à augmenter le nombre de visites et l'engagement sur le site.