il y a une heure

Gazprom affirme que la réparation des fuites d'huile dans les moteurs clés n'est possible que dans des ateliers spécialisés, ce qui, selon la Russie, a été entravé par les sanctions occidentales.

Qu'est-ce que le Nord Stream 1 et quelle quantité de gaz fournit-il ?

Il est ouvert depuis dix ans et achemine un maximum de 170 millions de mètres cubes de gaz par jour de la Russie vers l'Allemagne.

Il est détenu et exploité par Nord Stream AG, dont l'actionnaire majoritaire est l'entreprise publique russe Gazprom.

La réduction des approvisionnements de la Russie nuit-elle à l'Europe ?

En mai, Gazprom a fermé le gazoduc Yamal, qui traverse le Belarus et la Pologne et fournit du gaz à l'Allemagne et à d'autres pays européens.