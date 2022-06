Pourquoi le Gabon et le Togo adhèrent-ils au Commonwealth et qu’est-ce que cela signifie ?

il y a une heure

Pourquoi le Gabon et le Togo veulent-ils rejoindre le Commonwealth ?

Il explique cette démarche par le désir du Gabon de "s’ouvrir et adhérer à un autre espace multiculturel également porteur ; avec à la clé de nouvelles opportunités pour nos jeunes, pour nos entreprises par l’apport diplomatique et économique que le Gabon pourra en tirer."

Crédit photo, Photo by Antoine Gyori/Corbis via Getty Images

Interrogé sur BBC Afrique en avril après le vote de l’assemblée nationale togolaise en soutien au processus d’adhésion du pays au Commonwealth, Gerry Taama, député et président national du parti d’opposition Nouvel engagement togolais, a expliqué les raisons de son choix par les opportunités économiques et les facilités qu’octroierait le Commonwealth à ses membres.

Que peuvent attendre le Gabon et le Togo de leur adhésion au Commonwealth ?

"Donc, c’est une plus grande ouverture que ce soit sur les questions diplomatiques, économiques et sans aucun doute aussi je pense que sur les questions d’influence. C’est une façon peut-être d’avoir un contrepoids en termes de partenaires sur éventuellement les accords internationaux", conclut Gerry Taama.

En ce qui concerne les avantages que le Gabon obtiendra en adhérant au Commonwealth, l’analyste Mays Mouissi bat en brèche l’argument de la diversification. Il ne pense pas que cette adhésion changera fondamentalement les relations économiques et diplomatiques en termes d’attraction et de diversification des partenaires économiques.

"Le premier partenaire économique du Gabon aujourd’hui c’est la Chine. Ce n’est plus la France. Lorsqu’on regarde des acteurs économiques majeurs outre la France et la Chine, on trouve des pays qui étaient inexistants il y a quelques années comme l’Inde", ajoute-t-il.

Pour ceux qui attendent des changements économiques majeurs qui découleraient de cette adhésion au Commonwealth, Mays Mouissi affirme que "les changements économiques sont liés aux politiques qui sont menées intrinsèquement à l’intérieur du pays. On peut avoir deux pays du Commonwealth qui vont mener des politiques complètement différentes et ils vont obtenir chacun des résultats totalement différents."

A ses yeux, cette adhésion relève plus du symbole qu’autre chose. "Ça envoie un signal que le Gabon, historiquement pays attaché au bloc francophone et à la relation avec la France, tente à se tourner, par ses dirigeants, un peu plus vers les pays dits anglophones et le Commonwealth en est l’un des symboles."