Qu'est-ce que l'hormone kisspeptine qui améliore le désir sexuel ?

Les résultats de deux essais limités montrent que l'hormone kisspeptine aide à stimuler le désir sexuel dans le cerveau des hommes et des femmes en perte de désir sexuel.

Les chercheurs de l'Imperial College de Londres affirment que les jeunes sont plus susceptibles de ressentir qu'il y a un problème lorsque leur désir sexuel diminue, contrairement aux personnes plus âgées (qui ne considèrent pas leur diminution du désir comme un problème nécessitant un traitement).

Les chercheurs soulignent qu'il y a ceux qui ne sont pas dérangés par la question, mais lorsque le problème suscite de l'anxiété, il cause des dommages qui peuvent avoir des effets psychologiques et sociaux dévastateurs.

"Pas excité"

"Les femmes et les hommes à faible libido trouvent qu'il y a beaucoup de réflexion et de stress sur les performances sexuelles", explique le co-auteur de l'étude, le Dr Alexander Komnenos de l'Imperial College.

Les études, portant sur 32 hommes hétérosexuels (âgés de 21 à 52 ans) et 32 ​​femmes hétérosexuelles (âgées de 19 à 48 ans), sont les premières à tester la kisspeptine chez des personnes atteintes d'un trouble du désir sexuel hypoactif.

Les participants ont d'abord reçu une goutte de kisspeptine, puis ont reçu des points factices et ont dit qu'il s'agissait de kisspeptine.

Leur humeur, leur comportement et leur activité mentale tout en regardant les vidéos érotiques ont été analysés à l'aide d'un scanner cérébral IRM.

La grossesse survient

Personne ne peut prouver si cette grossesse était liée au fait que Peter ait reçu l'hormone ou non, mais il dit qu'il se sent "plus intéressé à avoir des relations sexuelles maintenant".