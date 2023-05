L'importante étude informatisée qui remet en cause ce que l'on sait de l'origine de l'être humain

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les Africains vivants ont une grande variété génétique par rapport aux autres peuples.

il y a 39 minutes

La théorie traditionnelle de l'origine de l'homme moderne est remise en question.

Pendant des années, une hypothèse populaire a été que l'Homo sapiens est issu d'une seule population ancestrale en Afrique orientale ou australe.

En 2019, par exemple, un groupe de scientifiques a affirmé avoir identifié l'endroit exact d'où venaient les humains modernes dans une région qui est aujourd'hui principalement le Botswana, avec des parties en Namibie et au Zimbabwe.

Mais maintenant, soutenus par une puissante modélisation informatique et une analyse des données génétiques, des scientifiques au Canada et aux États-Unis suggèrent que nous venons de plusieurs groupes ancestraux répartis dans diverses régions d'Afrique.

Plus précisément, d'au moins deux populations qui ont coexisté en Afrique pendant un million d'années avant de se mélanger à travers le continent.

"Nous ne savons pas où ils vivaient, mais ils étaient suffisamment éloignés les uns des autres pour qu'il y ait de petites différences génétiques entre les groupes", a déclaré Brenna Henn, l'une des auteurs de l'étude de l'Université de Californie à Davis, à BBC Mundo.

Rareté des fossiles

Notre espèce est apparue en Afrique il y a au moins plus de 300 000 ans. C'est la date d'origine du plus ancien fossile découvert pouvant appartenir à l'homme moderne.

Crédit photo, Reuters Légende image, Une reconstruction composite des premiers fossiles connus d'Homo sapiens de Jebel Irhoud au Maroc, basée sur des scans microtomographiques informatisés de plusieurs fossiles originaux.

L'un des défis est qu'il n'y a pas beaucoup de fossiles d'Homo sapiens depuis le début de notre histoire évolutive.

Et la répartition géographique de ces vestiges dans des endroits comme l'Éthiopie et l'Afrique du Sud a rendu difficile de conclure comment notre espèce est née et s'est propagée à travers le continent africain avant de se diriger vers le reste de la planète.

La nouvelle recherche indique que plusieurs groupes ancestraux d'Afrique ont contribué à l'essor d'Homo sapiens dans une sorte de mosaïque, migrant d'une région à l'autre et se mélangeant pendant des centaines de milliers d'années.

En 2018, l'archéologue Eleanor Scerri, de l'Institut Max Planck en Allemagne, avait participé à une étude qui a jeté les bases des découvertes récentes.

"Nous analysons les données archéologiques, fossiles, génétiques et climatiques et soutenons que les humains ont évolué à partir de multiples populations en Afrique. Nous appelons ce modèle le multirégionalisme africain ou le modèle structuré panafricain ", a déclaré Scerri à BBC Mundo.

"A l'époque, nous disions que les modèles génétiques devaient intégrer des scénarios structurés et nous avons appelé les généticiens à le faire", ajoute le spécialiste.

C'est précisément ce qu'ont fait Henn et ses collègues.

« Tiges de vigne enchevêtrées »

"Nos racines se trouvent dans une population générale très diversifiée composée de populations locales fragmentées", a déclaré Scerri dans un article de Nature.

Si nous devions le représenter par un dessin, il est probable que le schéma "ressemble plus à des tiges de vigne enchevêtrées qu'à un arbre de vie".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Cette étude renforce la théorie alternative selon laquelle l'origine de l'homme moderne est plus complexe et découle de multiples populations entrelacées au fil des ans

L'entrelacement de ces tiges, séparées seulement de manière lâche par des différences génétiques, a donné naissance à un concept évolutif que les chercheurs de la nouvelle étude décrivent comme une "tige à structure lâche".

Pour parvenir à ces conclusions, Henn et ses collègues ont utilisé un puissant modèle informatique.

"L'équipe a utilisé un logiciel développé par le co-auteur Simon Gravel de l'Université McGill à Montréal, au Canada, qui pourrait coordonner la vaste puissance de calcul requise pour la modélisation étendue", rapporte la revue Nature.

Ils ont incorporé des données de séquençage du génome de 290 personnes vivant actuellement en Afrique de l'Est et de l'Ouest et des membres du peuple Nama en Afrique australe.

Ils ont ensuite créé différents scénarios de populations existantes en Afrique à différentes périodes et ont examiné celles qui pourraient produire la diversité d'ADN que l'on trouve chez les personnes vivantes aujourd'hui.

"Cette diffusion des données génomiques a aidé les chercheurs à comprendre et à retracer le mouvement historique des gènes à travers les générations", peut-on lire dans la revue Nature.

L'étude a ainsi révélé que tous ceux qui vivent aujourd'hui peuvent retracer leurs ancêtres à partir d'au moins deux populations distinctes vivant en Afrique il y a un million d'années.

"Tous les humains partagent un ancêtre relativement commun, mais l'histoire de notre passé le plus profond est plus complexe que l'évolution de notre espèce à partir d'un seul endroit ou dans l'isolement", a déclaré le généticien Aaron Ragsdale, de l'université du Wisconsin-Madison et auteur principal de l'étude.

Les données génomiques de 91 Européens ont également été examinées pour tenir compte de l'influence de l'ère postcoloniale et des Néandertaliens, l'espèce humaine éteinte concentrée en Europe jusqu'à il y a environ 40 000 ans.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les Homo Néandertaliens ont coexisté avec des humains anatomiquement modernes

Des bases pour l'avenir

Scerri conclut que l'importance de cette étude, plutôt que d'être un "nouveau modèle d'évolution humaine", repose sur le fait qu'elle soutient la théorie des origines multiples d'un point de vue génétique.

"Il complète d'autres études génétiques qui utilisent l'ADN d'Africains qui ont vécu entre les 10 000 et 30 000 dernières années et qui ont déjà observé des preuves d'une structure profonde de notre espèce", a déclaré Scerri à BBC Mundo.

"C'est excitant que ces résultats soutiennent notre modèle et mettent un autre clou dans le cercueil de l'idée que les humains ont évolué à partir d'une seule population dans une seule région d'Afrique ."

Que les conclusions de cette récente étude soient exactes ou non, nul doute que la complexité de l'origine de notre espèce continuera de faire l'objet de multiples investigations.