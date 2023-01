Pourquoi on ne tombe pas du lit quand on dort

il y a 27 minutes

Rédaction BBC News Mundo

Crédit photo, Getty Images

Même si vous faites partie des chanceux qui, entre le moment où ils ferment les yeux le soir et celui où ils les ouvrent le lendemain matin, ne connaissent que le bonheur du repos profond, nous savons tous que l'esprit et le corps restent actifs pendant le sommeil.

Non seulement nous rêvons, mais nous ronflons, nous parlons, nous rions, nous crions, nous nous plions et nous nous déplions, nous donnons des coups de pied et des coups de poing et nous nous retournons.

Mais que vous tombiez dans un lit de camping de moins de 65 cm de large ou dans un super king de 200 cm, vous aurez toutes les chances de reprendre votre vie là où vous l'avez laissée, quelle que soit l'agitation de votre nuit.

Pourquoi ne tombe-t-on pas du lit ?

"C'est fascinant parce que nous pensons que lorsque nous dormons, nous sommes complètement déconnectés de notre environnement, mais ce n'est pas le cas : si quelqu'un crie à proximité, vous vous réveillez", a expliqué le professeur Russell Foster de l'université d'Oxford à BBC Crowd Science.

"Notre corps continue de collecter des informations via nos récepteurs".

Et il y a un sens qui ne s'endort définitivement pas.

"C'est presque comme un sixième sens. Elle a tendance à ne pas être aussi bonne quand on est enfant - c'est pourquoi certaines personnes tombent du lit - mais elle s'améliore avec l'âge."

Nous ne "perdons donc pas le nord" lorsque nous nous endormons, et surtout pas celui qui nous empêche de nous réveiller, désorientés - et peut-être meurtris - sur le sol.

Un sixième sens ?

Dans la culture populaire, le sixième sens est associé à la perception extrasensorielle, la clairvoyance, la prémonition, l'intuition, la capacité de communiquer avec un monde habité par des anges et des fantômes.

Mais les scientifiques comme Foster se réfèrent à une autre moins ésotérique.

Il s'agit de la proprioception, connue des experts depuis plus d'un siècle.

Des études pionnières sur le sujet ont été menées au 19e siècle par certains des géants des neurosciences : le Français Claude Bernard, "l'un des plus grands de tous les scientifiques", selon l'historien des sciences I. Bernard Cohen ; l'anatomiste écossais Sir Charles Bell, dont la "Nouvelle idée de l'anatomie du cerveau" (1811) a été appelée la "Magna Carta de la neurologie" ; et Sir Charles Sherrington, qui a reçu le prix Nobel de physiologie/médecine en 1932 et a inventé le terme "proprioception".

Ce qui n'était pas clair avant la deuxième décennie de ce millénaire, c'est à quel point nous en dépendions.

Vous voulez le voir en action ?

Fermez les yeux, puis touchez votre index droit à l'extrémité de votre coude gauche.

Facile ? Comment avez-vous fait ?

D'une manière ou d'une autre, vous saviez où se trouvait le bout de votre doigt et vous connaissiez aussi la position de votre coude gauche.

De plus, vous pourriez décrire la posture de votre corps entier sans avoir besoin de le voir.

C'est la proprioception : la conscience que nous avons de la position de chaque partie de notre corps dans l'espace.

La proprioception est rendue possible par des signaux neurophysiologiques provenant de récepteurs situés dans nos muscles, nos tendons, nos articulations et notre peau, qui informent le cerveau de la longueur et de l'étirement actuels des muscles, de la rotation des articulations, des changements locaux et de la flexion de la peau.

Il nous permet de savoir dans quelle direction nos articulations bougent, nous fait prendre conscience de notre posture et de notre équilibre.

C'est le sens qui, par exemple, vous aide à retrouver votre équilibre lorsque vous le perdez.

Mais il y a un autre sens qui joue également un rôle important.

Imaginez que vous avez les yeux bandés et que je vous penche lentement en avant.

Vous sentirez immédiatement que la position de votre corps a changé par rapport à la gravité.

C'est grâce au système vestibulaire de l'oreille interne, rempli de liquide, qui nous aide à maintenir notre équilibre. Ce système nous donne également notre expérience de l'accélération dans l'espace et est lié aux yeux.

Mais ceux-ci ne nous aident pas vraiment à ne pas tomber du lit, car ils sont fermés, alors gardons le cap.

Reprenons en citant le professeur de kinésiologie et de neurologie de l'université d'État de Pennsylvanie, aux États-Unis, qui a écrit dans The Conversation que la proprioception est "un élément clé de notre "système de positionnement global", qui est essentiel dans notre vie quotidienne parce que nous devons savoir où nous sommes pour nous déplacer quelque part".

"La proprioception nous permet de déterminer la position, la vitesse et la direction de chaque partie du corps, que nous puissions la voir ou non, et permet ainsi au cerveau de guider notre mouvement.