La star ghanéenne Christian Atsu est sortie des décombres avec des blessures après le séisme

il y a 49 minutes

Le joueur d'Hatayspor, qui a notamment joué 107 fois pour Newcastle et fait des passages à Chelsea, Everton et Bournemouth, a été pris au piège après les tremblements de terre qui ont fait au moins 4 800 morts en Turquie et en Syrie le 6 février.