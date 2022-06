Des voix s'élèvent contre les vidéos sur les médias sociaux visant les rwandophones en RDC

Des policiers congolais tentent de contrôler une foule d'habitants de Goma se rassemblant à la petite barière, la frontière entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, le 17 juin 2022, après la mort d'un soldat congolais accusé d'avoir traversé la frontière et tiré sur des agents de sécurité rwandais.

Crédit photo, GUERCHOM NDEBO/AFP via Getty Images

il y a 33 minutes

Ces derniers jours des messages encourageant la violence contre des sujets rwandais circulent sur les réseaux sociaux en RDC. Mais de plus en plus de voix s’élèvent pour les condamner. Ceci intervient sur fonds de tensions entre la RDC et le Rwanda.