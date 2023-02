Le scandale de corruption éclabousse la Namibie et l'Islande

Le nom seul - "Fishrot" - évoque l'odeur désagréable de la corruption.

Le scandale financier - qui tire son nom d'une publication de 2019 de Wikileaks intitulée "Fishrot Files" - s'étend de la Namibie à l'Islande, impliquant des ministres du gouvernement et portant sur au moins 20 millions de dollars.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le merlu est l'une des espèces courantes pêchées au large des côtes namibiennes, puis exportées.

Le pays d'Afrique australe se prépare désormais au plus grand procès pour corruption de sa courte histoire.

Tout tourne autour des quotas de pêche - une source de corruption qui ne saute pas aux yeux, mais qui est très lucrative en Namibie.

Avec près de 1 600 km de côtes dans l'Atlantique Sud, la pêche est l'une des principales industries du pays, représentant environ 20 % des recettes d'exportation.

Dans le cadre du scandale Fishrot, un certain nombre d'hommes politiques et d'hommes d'affaires de premier plan sont accusés d'avoir mis en place des stratagèmes pour prendre le contrôle de précieux quotas de pêche, par exemple ceux détenus par la société de pêche publique Fishcor. Ils auraient ensuite détourné ces quotas vers la société de pêche islandaise Samherji en échange de pots-de-vin.

Dix suspects, dont l'ancien ministre de la pêche Bernard Esau et l'ex-ministre de la justice Sakeus Shangala, en auraient bénéficié.

Tous les accusés, dont certains sont en détention depuis plus de trois ans maintenant, affirment leur innocence. Samherji, l'une des entreprises les plus importantes d'Islande, nie fermement les allégations de corruption.

Crédit photo, WERNER MENGES/THE NAMIBIAN Légende image, L'ancien ministre de la pêche Bernard Esau (à droite) et l'homme d'affaires Tamson Hatuikulipi (à gauche) sont deux des personnes accusées d'être impliquées dans le scandale Fishrot - des accusations qu'ils nient.

Le scandale a également porté préjudice au secteur de la pêche namibien dans son ensemble. Des emplois ont disparu et des recettes publiques ont été perdues, alors que cet argent aurait dû être utilisé pour aider les plus pauvres dans l'une des sociétés les plus inégalitaires du monde.

Premièrement, une partie de l'argent gagné par Fishcor était censée être affectée à des programmes sociaux tels que l'aide aux victimes de la sécheresse et du chômage.

Deuxièmement, les quotas de pêche ayant été détournés, la pêche namibienne a souffert dans son ensemble.

Le scandale éclate pour la première fois en novembre 2019, lorsque WikiLeaks partage plus de 30 000 documents - dont des courriels de l'entreprise, des contrats, des présentations et des photos - divulgués par un ancien responsable de Samherji en Namibie, Johannes Stefansson.

Il allègue que l'entreprise s'est entendue avec un groupe de personnalités influentes pour avoir accès aux quotas de pêche à un prix inférieur à celui du marché.

L'affaire s'avère complexe et la lenteur de la procédure judiciaire devrait bientôt aboutir devant un tribunal, mais elle a également un impact concret.

C'est dans des endroits comme Walvis Bay, le principal port du pays, que l'on peut le constater.

Crédit photo, DEBBIE RUSS Légende image, Jason Ipinge a perdu son emploi sur un navire-usine qui appartenait à la société islandaise Samherji.

Jason Ipinge vit à Narraville, l'une des principales communes de Walvis Bay, où des habitations de plain-pied se glissent jusqu'au bord du désert.

Il a perdu son emploi sur l'un des grands chalutiers-usines appartenant à Samherji en 2018.

Le navire, le Heinaste, avait été loué par l'une des filiales de Samherji à une coentreprise locale, ArcticNam, qui a amené à bord trois détenteurs de quotas namibiens, et avec elle beaucoup de poissons.

Après quelques années rentables, il semble que les relations entre les partenaires se soient dégradées. Il y a eu une dispute entre les parties namibienne et islandaise de l'entreprise sur la question de savoir si les emplois promis se sont concrétisés, a-t-on appris.

M. Ipinge affirme que les pêcheurs travaillant sur le navire étaient dans l'ignorance totale et n'ont réalisé que les choses étaient devenues toxiques que lorsque tout l'équipage a été prié de quitter le navire sans avertissement ni explication.

"J'ai perdu beaucoup de choses dans la vie et ma dignité a également été affectée", confie-t-il. "Dans le passé, j'étais capable d'aider mes parents dans mon village, mais maintenant je ne suis pas capable d'envoyer quelque chose à la maison".

L'histoire de M. Ipinge est loin d'être unique. Ellison Tjirera et Rui Tyitende, deux chercheurs de l'Université nationale de Namibie, ont parlé à des dizaines de personnes dans une situation similaire.

"Nous avons entendu des histoires de personnes qui ont perdu leur partenaire parce qu'elles ne pouvaient plus subvenir aux besoins de leur famille, nous avons entendu des histoires de personnes qui ont dû retirer leurs enfants de l'école et les envoyer chez leurs grands-parents", raconte M. Tjirera.

"Certains ont eu recours à la criminalité. Je pense donc que vous pouvez vous faire une idée de la façon dont cet énorme scandale de corruption a touché des vies ordinaires."

Sans surprise, de nombreuses entreprises du secteur très fréquenté de la pêche en Namibie ont été touchées. Même celles qui n'avaient peut-être rien à voir avec le système ont été touchées, car les pratiques de Fishcor ont été remises en question.

Chez Princess Brand Processing (PBP), l'une des plus grandes usines de transformation du poisson d'Afrique subsaharienne, les difficultés persistent.

PBP capture le chinchard, une espèce largement vendue sur le marché africain, et ramène le poisson à terre pour le transformer. L'entreprise a adopté une approche à forte intensité de main-d'œuvre qui a permis de créer 650 emplois, selon le directeur général Adolf Burger.

Crédit photo, DEBBIE RUSS Légende image, PBP peut employer un grand nombre de personnes dans son usine de transformation à Walvis Bay.

"En Europe, cela se fait avec 10 ou 15 personnes", explique M. Burger. "Il était possible de mettre en place une usine entièrement automatique ici, mais l'idée est de créer des emplois, alors nous avons fait en sorte qu'elle soit aussi manuelle que possible."

Lorsque le scandale de Fishrot a éclaté, l'entreprise a perdu une énorme allocation de quotas qui avait été convenue avec Fishcor.

Créer des emplois et de la prospérité pour les Namibiens, tel était le rêve lorsque le pays a accédé à l'indépendance il y a 33 ans et qu'il a enfin revendiqué la richesse de ses ressources marines, qui avaient été exploitées pendant des décennies par d'autres nations.

Le nouveau gouvernement, dirigé par le mouvement de libération devenu parti politique, la Swapo (Organisation populaire du Sud-Ouest africain), a adopté une politique de "namibianisation", en accordant des droits de pêche aux citoyens du pays et en obligeant les étrangers à participer à des coentreprises s'ils veulent avoir accès à ses ressources.

Mais une politique qui était bonne en principe s'est heurtée à des problèmes, selon Graham Hopwood, directeur exécutif de l'Institute for Public Policy Research (IPPR) en Namibie.

"Les droits sur les différents types de poissons de notre mer sont accordés pour des périodes prolongées de 10, 15 ans, etc. à des entreprises namibiennes ou détenues majoritairement par des Namibiens", explique-t-il.

"En théorie, c'est une bonne chose, mais il s'agit le plus souvent d'entreprises qui n'existent que sur le papier, souvent détenues par des personnes qui n'ont aucune connaissance de la pêche et aucune infrastructure, mais qui voient là un moyen de gagner de l'argent ; et beaucoup de ces personnes ont aussi des relations politiques."

L'IPPR n'est pas le seul à estimer que la manière opaque dont le secteur est géré et réglementé l'a rendu vulnérable aux abus.

Crédit photo, WERNER MENGES/THE NAMIBIAN Légende image, L'ancien ministre de la Justice, Sakeus Shangala (à gauche), en compagnie de l'ancien directeur de Fishcor, James Hatuikulipi, lors de l'une des audiences du tribunal qui ont précédé le procès.

Lorsque l'affaire Fishrot sera enfin jugée dans le courant de l'année, il s'agira du plus grand procès de l'histoire du pays.

Les charges retenues contre les suspects sont exposées dans un acte d'accusation de 144 pages et comprennent le racket, la corruption, le blanchiment d'argent et l'évasion fiscale.

Les accusés sont également accusés d'avoir manipulé un accord de coopération bilatéral avec l'Angola pour détourner davantage de quotas vers Samherji à des prix très bas.

Le scandale a également eu un coût politique.

La Swapo a enregistré ses pires résultats aux élections quelques jours seulement après l'éclatement de l'affaire Fishrot.

"Politiquement, ils sont aux soins intensifs", comme le dit l'analyste Rui Tyitende.

En Islande, ce n'est pas seulement la réputation de l'une des entreprises les plus importantes qui est remise en question, mais l'image du pays tout entier, qui a reculé dans l'indice international de corruption ces dernières années.

Samherji a toujours nié les allégations de corruption. Lorsque le scandale a éclaté, elle a chargé un cabinet d'avocats norvégien de mener une enquête. À la suite du rapport de ce cabinet, la société a publié une déclaration dans laquelle elle reconnaît l'existence du problème tout en affirmant qu'il n'y a pas eu de corruption.

"Il était nécessaire d'accorder plus d'attention à la manière dont les paiements étaient effectués, à qui ils étaient effectués et sur quelle base, qui avait l'autorité pour donner des instructions à leur sujet et où ils devaient être reçus", a déclaré Samherji. "Il est également clair que les accords sous-jacents à ces paiements auraient dû être précis et formels."

La société souligne également qu'elle avait pris des mesures importantes pour éviter que des erreurs ne soient commises à l'avenir.

Elle rejette la responsabilité de toute activité criminelle qui aurait pu avoir lieu sur le dénonciateur, Johannes Stefans.

