A quoi ressemblerait le couronnement du Roi Charles s'il avait lieu au Ghana ?

Nous avons de nombreuses familles royales, et pas uniquement celle des Britanniques. Avant l'avènement du colonialisme, notre configuration sociale et politique reposait en grande partie sur les familles royales en place.

Aujourd’hui, nous avons une constitution avec toute la panoplie d'institutions et de fonctionnaires : un parlement, un système judiciaire, un président et des ministres.

Et à côté de cette république, il y a les rois, les reines et les chefs.

Nous en savons également beaucoup sur l'organisation de cérémonies royales, et nous avons beaucoup de compassion pour le roi Charles qui a des difficultés à dresser la liste des invités pour la cérémonie.

Au Ghana, il n'y aurait pas d'article dans les tabloïds pour essayer de faire croire que Mlle Ohene n'a pas reçu d'invitation, parce que le roi Charles et les organisateurs se donneraient beaucoup de mal à essayer de satisfaire tout le monde.

La plupart des personnes ne répondraient pas à l'invitation, de sorte que les organisateurs ne seraient pas sûrs du nombre d'invités. De plus, même si la carte d'invitation précise que la réception est réservée à la personne mentionnée, certaines personnes viendront avec un(e) ami(e).

Pour le couronnement du roi Charles, une partie importante des préparatifs du grand jour était concentrée sur les vêtements qui seraient portés - d'abord par le roi lui-même, puis par ses aînés, qui jouent un rôle important dans les cérémonies, et bien sûr, par les femmes - et les invités.

Les tisseurs de kente seront extrêmement occupés, tout comme nos stylistes et nos tailleurs, car personne ne pourrait survivre au fait d'être vu dans un vêtement porté par quelqu’un d'autre.

Des tissus spéciaux seront conçus et imprimés à l'effigie du roi et nous essaierons tous de nous surpasser dans les modèles les plus étonnants.