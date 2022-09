Un suspect du génocide rwandais est jugé à La Haye

il y a 20 minutes

Félicien Kabuga est accusé de génocide et de crimes contre l'humanité pour son rôle présumé dans le massacre d'environ 800 000 personnes, pour la plupart d'origine tutsie.

Les procureurs affirment qu'il était à l'origine de messages haineux contre les Tutsis et qu'il a financé et armé des milices pour les tuer.

Il a plaidé non coupable de ces accusations.

M. Kabuga, âgé de plus de 80 ans, a décidé de ne pas assister à la première journée de son procès ou de suivre les débats par liaison vidéo depuis un centre de détention, bien qu'il ait été décrit comme étant en bonne santé.

Il a publié une déclaration, indiquant que le tribunal avait refusé de le laisser choisir son propre avocat et qu'il n'avait "aucune confiance" dans son représentant légal actuel.

De quoi est accusé Félicien Kabuga ?

M. Kabuga a été l'un des hommes les plus riches du Rwanda et a figuré pendant des décennies parmi les fugitifs les plus recherchés au monde.