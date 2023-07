Les personnes qui se sentent coupables lorsqu'elles ne travaillent pas

Author, Kate Morgan

Role, BBC Worklife

il y a 33 minutes

Pour de nombreuses personnes, l'un des principaux avantages du statut d'indépendant est la maîtrise de la gestion de leur temps.

Toutefois, cette même liberté s'accompagne souvent d'un sentiment de culpabilité à l'égard du temps passé à ne pas travailler - un temps libre que les professionnels indépendants pourraient théoriquement utiliser pour gagner de l'argent.

Il en résulte que les indépendants peuvent être enclins à allonger leurs horaires de travail et à relâcher les limites entre vie professionnelle et vie privée, avec le sentiment persistant de ne jamais en faire assez.

Je le sais par expérience. Au moment où j'écris, j'entends ma famille dehors, profitant du soleil printanier d'un long week-end dans le Vermont, aux États-Unis.

Nous sommes samedi et, pour me déculpabiliser de ne pas avoir ouvert mon ordinateur ces deux derniers jours, je suis sur le siège passager de notre camionnette, en train de travailler.

Je suis journaliste indépendante à temps plein depuis que j'ai déménagé dans la campagne de Pennsylvanie (États-Unis) en 2015. Le freelancing m'a permis de gagner plus d'argent grâce à un travail gratifiant qui me passionne.

Mais cela m'a aussi transformée en bourreau de travail, ce qui me pousse à prolonger mes heures de travail le week-end et à retarder l'heure du coucher pour pouvoir éliminer un élément de plus de ma liste de choses à faire

Cette tendance à la surcharge de travail sous l'effet de la culpabilité est fréquente chez les indépendants.

Shannon Loys est une graphiste indépendante qui vit en Caroline du Nord (États-Unis). Âgée de 35 ans, elle dit ressentir plus de culpabilité lorsqu'elle fait quelque chose d'agréable.

"Cela se produit lorsque vous faites quelque chose qui ne semble pas justifiable", dit-elle. "Le plaisir est probablement le plus grand déclencheur. Je ne ressens pas de culpabilité lorsque je plie des vêtements ; j'en ressens lorsque j'essaie de m'adonner à un passe-temps".

Il s'agit d'un sentiment désagréable qui peut rapidement gâcher un moment agréable pour tout le monde.

Une étude de 2021 publiée dans le Journal of Experimental Psychology a montré que le fait de considérer le temps passé à des activités de loisirs comme du "gaspillage" nuit au plaisir de ces activités.

Pour réussir en tant que travailleur indépendant, il est important de connaître la valeur de ses heures de travail. La culpabilité s'installe, selon Loys, parce que lorsqu'on passe du temps à faire quelque chose sans être payé, on ne peut s'empêcher d'avoir l'impression de perdre de l'argent.

"Vous créez votre entreprise en sachant très bien ce que votre temps vaut en termes d'argent", explique-t-elle. "Il est très difficile de s'en détacher lorsque l'on quitte l'entreprise pour un autre secteur de sa vie.

"Je tricote, mais je ne me souviens pas de la dernière fois que j'ai pris mon projet de tricot parce que je pourrais passer trois heures à tricoter, mais je suis aussi parfaitement consciente de l'argent que je pourrais gagner en trois heures", dit-elle. "Chaque fois que vous préférez un passe-temps à un travail, vous décidez de ne pas gagner d'argent.

Pour de nombreuses personnes, l'un des avantages du statut d'indépendant est la maîtrise de la gestion de leur propre temps.

Une étude a montré que si le fait de facturer son temps de travail est un facteur de réussite, le fait de fixer le coût de ses heures en dehors du travail peut rendre ce temps moins agréable.

Des chercheurs canadiens ont constaté que les personnes qui pensent à tout leur temps en termes d'argent sont plus impatientes d'utiliser une partie de leur temps pour faire quelque chose qui devrait être agréable. Il en résulte que la surcharge de travail et l'épuisement professionnel qui en découle pour les professionnels indépendants peuvent constituer un immense problème.

Bien entendu, de nombreux professionnels qui occupent un emploi stable à temps plein sont également surmenés.

Les données de mars 2023 du centre de recherche et de débat américain Pew Research Center montrent que de nombreux professionnels renoncent à leurs loisirs pour travailler. L'enquête a porté sur quelque 6 000 professionnels aux États-Unis, dont environ 5 100 indépendants. Elle montre que 62 % des personnes considèrent le temps libre comme un avantage important au travail, mais qu'en réalité, près de la moitié d'entre elles prennent moins de temps libre que ce que leur employeur leur accorde.

Et lorsque le plus grand nombre d'heures travaillées représente une augmentation directe du revenu, contrairement à la plupart des salariés, l'équilibre entre le travail et les loisirs devient encore plus compliqué.

"Pour les professionnels indépendants et les freelances, cette pression peut être encore plus forte", explique Toni Frana, expert en carrières sur le site FlexJobs. "Comme ils ne peuvent souvent pas compter sur un revenu stable ou qu'ils ont peur de perdre des projets au profit de concurrents potentiels, il est fréquent qu'ils se sentent coupables lorsqu'ils quittent leur travail."

La recherche montre une chose qui n'est peut-être pas surprenante : débrancher son esprit du travail présente d'immenses avantages pour la gestion du stress et l'amélioration de la santé mentale.

Mais malheureusement pour les travailleurs indépendants, certains de ces professionnels rapportent que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, ce qui peut être le catalyseur d'un épuisement professionnel.

Une étude réalisée en 2020, par exemple, a montré que les travailleurs indépendants sont beaucoup plus susceptibles de souffrir d'épuisement professionnel que les salariés traditionnels.

Fixer des limites est un défi permanent pour Mme Loys. Elle se rappelle toujours - parfois à voix haute - l'importance de s'absenter du travail.

"Je me dis vraiment à haute voix, à moi-même et à mon mari, que ce n'est pas grave de prendre un jour de congé. C'est normal de ne pas travailler en ce moment. Je pense que je le dis à voix haute parce qu'un jour, je pourrai peut-être y croire", dit-elle.

Cela ne veut pas dire que le travail indépendant est entièrement mauvais. Malgré les longues heures de travail et le stress lié au fait d'être sa seule source de revenus (et même malgré l'épuisement professionnel), des données montrent que certains professionnels indépendants se déclarent plus satisfaits et se sentent plus épanouis au travail.

Il y a de bonnes raisons pour lesquelles de nombreuses personnes continuent à travailler de cette manière, même si un emploi traditionnel peut être plus facile à bien des égards.

Mais de nombreux professionnels indépendants noteront l'ironie de ce paradoxe : travailler à son propre rythme offre liberté et flexibilité, mais vous empêche de profiter de votre temps libre si vous essayez de l'utiliser à d'autres fins que le travail.