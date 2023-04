3 sectes "apocalyptiques" qui ont conduit leurs membres au suicide collectif

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des dizaines de corps appartenant à des adeptes de l'Église Good News International ont été retrouvés dans un charnier au Kenya.

La découverte au Kenya d'une fausse commune contenant plus de 80 corps d'adeptes d'une secte qui auraient été endoctrinés par leur chef pour mourir de faim et abandonner leur "vie terrestre", révèle le pouvoir des prédicateurs messianiques et l'ingéniosité de ceux qui les suivent.

Malheureusement, cette histoire s'est répétée un nombre incalculable de fois au cours des dernières décennies, avec des résultats effroyables.

Nous présentons ici trois des cas les plus choquants dans lesquels des prédicateurs aux théories délirantes sur la fin du monde et aux promesses de salut ont conduit leurs adeptes au suicide collectif.

Le Temple du Peuple, Jonestown, Guyane - 1978

Crédit photo, Getty Images Légende image, Jim Jones avait un discours séduisant qui attirait ses adeptes fanatiques.

Le Temple du Peuple était un groupe religieux fondé dans les années 50, teinté de secret et dirigé par une figure marquante : Jim Jones.

L'idéal de Jones était de créer un "paradis socialiste" dans lequel il n'y aurait pas de frontières de race ou de nationalité. Mais ce rêve n'était pas très bien adapté à son pays.

En 1975, Jones a convaincu quelque 900 adeptes de se rendre en Guyane, une ancienne colonie britannique voisine du Venezuela, où il a fondé une communauté utopique connue sous le nom de Jonestown.

Les membres du temple ont été largement attirés par le discours séduisant de Jones. Cette fascination s'est rapidement transformée en loyauté, puis en fanatisme.

Et cela s'est terminé par de l'idolâtrie.

Peu à peu, la personnalité de Jones est devenue erratique et paranoïaque.

Dans ses longs discours, il parle de menaces supposées contre son "paradis" de la part de la CIA, dont il accuse les agents d'être des "traîtres" et des "porcs capitalistes".

Des abus contre les membres de la secte ont également été signalés. Lors des "nuits blanches", ils simulaient des suicides collectifs.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Lors de la dernière "nuit blanche", Jones a ordonné à ses fidèles de boire un soda contenant du cyanure.

L'information est parvenue aux oreilles de Leo Ryan, membre du Congrès de Californie, qui a organisé un voyage à Jonestown pour enquêter sur la situation.

Mais la mission se termine tragiquement lorsque des membres du Temple du Peuple abattent Ryan et plusieurs de ses compagnons.

C'est alors que Jones ordonne de rassembler tous les membres de la communauté, à qui il demande une dernière "nuit blanche".

"Finissons-en maintenant. Mettons fin à cette agonie", annonce-t-il sur des enregistrements obtenus dans le cadre d'une enquête du FBI.

Les membres de la congrégation, certains volontairement et d'autres contraints, dont 300 enfants et bébés, ont bu un soda frelaté au cyanure. Au total, plus de 900 personnes sont mortes.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Plus de 900 personnes sont mortes à Jonestown, dont Jim Jones.

Quelques-uns qui s'étaient cachés ont survécu. Jones est retrouvé mort d'une balle dans la tête.

Le massacre a été considéré comme le plus grand suicide collectif de l'histoire.

Branche Davidienne, Waco, Texas - 1993

La branche Davidienne était une secte basée près de Waco, au Texas, fondée en 1955 et issue du groupe religieux adventiste de la branche Davidienne.

En 1981, Vernon Howell, un jeune homme issu d'une famille dysfonctionnelle et ayant un casier judiciaire pour avoir eu des relations sexuelles avec une mineure, rejoint la secte des Davidiens.

Crédit photo, CBS Légende image, Howell a changé son nom en David Koresh pour se donner une identité biblique.

Après une lutte pour la domination de la secte, Howell s'est imposé comme le chef suprême des Davidiens et a changé son nom en David Koresh pour revendiquer son lien divin avec David, le roi des Juifs, et avec Cyrus le Grand de Perse (Koresh est Cyrus en hébreu).

Il a assumé un rôle messianique, se déclarant le dernier prophète et affirmant qu'il avait reçu le même niveau d'inspiration que Jésus lors de son baptême.

Ses enseignements apocalyptiques de la Bible, y compris ses interprétations du Livre des Révélations et des Sept Sceaux, dans lesquels il prédit les événements annonciateurs de l'Apocalypse, ont attiré un grand nombre d'adeptes.

Pour se préparer à cette apocalypse, Koresh a créé une "Armée de Dieu" et a commencé à accumuler un arsenal d'armes dans le complexe davidien connu sous le nom de Mont Carmel.

Il a également introduit l'idée de pratiquer des "mariages spirituels" avec de nombreuses femmes de la secte de tous âges. On pense qu'il a eu plus de dix enfants avec elles.

Crédit photo, Getty Images Légende image, On estime que Koresh a eu plus de dix enfants avec différentes femmes.

Des accusations d'abus sexuels et de trafic d'armes ont conduit le ministère américain de la justice à encercler le complexe avec 76 officiers ayant reçu une formation militaire et des mandats de perquisition et d'arrestation.

Le lieu a été assiégé pendant 51 jours et, malgré des négociations initiales et la libération de certains membres, dont des mineurs, le 19 avril, les autorités ont entamé le siège final du complexe.

Elles ont lancé des gaz lacrymogènes, il y a eu un échange de coups de feu et, quelques heures plus tard, un énorme incendie s'est déclaré.

En quelques minutes, le Mont Carmel est réduit en cendres et les 79 Davidiens qui s'y trouvaient périssent.

Crédit photo, Getty Images Légende image, On ne sait pas comment l'incendie s'est déclaré dans l'enceinte du Mont Carmel.

L'origine de l'incendie n'a pu être établie. Koresh était mort plus tôt d'une balle dans la tête, mais on ne sait pas s'il s'agissait d'un suicide ou si quelqu'un l'avait tué.

Bien qu'un rapport officiel ait conclu que la responsabilité ultime de la tragédie incombait à Koresh et à ses partisans pour avoir déclenché l'incendie, les décisions et les mesures prises par les agences gouvernementales impliquées dans le siège ont été fortement critiquées.

Heaven's Gate, Rancho Santa Fe, Californie - 1997

Heaven's Gate (Porte du Ciel) est considérée comme l'une des premières sectes religieuses de l'ère de l'internet.

Elle a utilisé la technologie numérique pour diffuser ses croyances auprès d'un public plus large et pour générer des revenus.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Marshall Applewhite a combiné la terminologie de la science-fiction avec des textes bibliques dans ses messages.

Elle a été fondée au début des années 1970 par Marshall Applewhite et sa femme Bonnie Nettles, une infirmière qu'il avait rencontrée dans un établissement psychiatrique.

Ils ont parcouru les États-Unis pour recruter un groupe d'adeptes qu'ils ont appelé "the crew" et se sont finalement installés dans le sud de la Californie. À la mort de Nettles en 1985, Applewhite a continué à diriger la congrégation.

La philosophie du groupe était un mélange de principes de l'Église presbytérienne et de croyances dans les OVNIs. Applewhite prêchait à ses acolytes qu'il était l'avènement du Christ, que Dieu était un extraterrestre et que la fin du monde était proche.

Dans ses sermons, il associait la science-fiction à l'Ancien Testament pour inciter ses adeptes à "surmonter leurs vibrations génétiques afin de sortir de leur véhicule pour que leur esprit puisse réapparaître à bord d'un vaisseau spatial et trouver le prochain niveau d'évolution au-dessus" de l'humain.

C'est ainsi qu'il les a convaincus de consommer de la compote de pommes et des barbituriques, accompagnés de shots de vodka.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les médecins légistes ont retrouvé les corps de 39 personnes dans le manoir de la secte Heaven's Gate.

De cette façon, leurs âmes libérées s'élèveraient vers un vaisseau spatial voyageant dans le sillage de la comète Hale-Bopp , qui passait à ce moment-là devant la Terre, et qui les emmènerait vers leur nouvelle demeure dans l'espace.