Terreurs nocturnes : "Mon fils s'est transformé en une autre personne, il disait des choses inintelligibles, criait et pleurait".

il y a 14 minutes

"La première fois, j'ai cru qu'il délirait. J'ai essayé de le réveiller, de lui dire de se calmer. Mais il était dans un autre monde, dans un autre état, loin de moi."

Olivia García se souvient du moment où son fils Juan, alors âgé de 4 ans, a commencé à avoir des terreurs nocturnes au début des années 2020.

Ce trouble du sommeil, classé parmi les parasomnies, peut faire froid dans le dos : les personnes qui en souffrent deviennent agitées, crient, transpirent et peuvent même avoir un comportement violent alors qu'elles sont complètement endormies.

"Mon fils se transformait en une autre personne, il disait des choses inintelligibles, criait et pleurait. Je le prenais dans mes bras, j'essayais de lui donner de l'amour, mais il était comme possédé, les yeux grands ouverts, les pupilles dilatées... c'était terrifiant", raconte Olivia, qui vit à Santiago du Chili.

Crédit photo, FERNANDA PAÚL Légende image, Olivia avec son fils Juan, aujourd'hui âgé de 7 ans

Selon l'American Academy of Sleep Medicine (AASM), bien que la prévalence des terreurs nocturnes "n'ait pas fait l'objet d'études approfondies", les taux rapportés varient de 1 à 6,5 % des enfants. Toutefois, l'AASM dispose d'études affirmant que jusqu'à 25 % des enfants de moins de 5 ans ont souffert de façon intermittente de terreurs nocturnes.

D'autres études et des centres de santé réputés, tels que la Mayo Clinic, font état d'un taux allant jusqu'à 40 %.

Ce chiffre varie d'un pays à l'autre et dépend en grande partie de l'âge des enfants étudiés, la prévalence la plus élevée étant observée chez les enfants âgés de 1,5 à 5 ans (bien que la fourchette considérée comme "normale" s'étende de 6 mois à 12 ans).

Chez les adultes, elle est beaucoup moins fréquente, avec des taux de 2 % (et seulement 1 % chez les plus de 65 ans).

Pourquoi se produisent-elles et quels sont les symptômes ?

Les terreurs nocturnes surviennent généralement dans le premier tiers de la nuit, dans une phase dite N3, c'est-à-dire de sommeil profond. Elles durent entre 5 et 15 minutes, mais dans certains cas, elles peuvent être plus longues.

Bien que la cause exacte de ce trouble ne soit pas connue, certains facteurs peuvent y contribuer, comme une fatigue extrême, des interruptions de sommeil et une forte fièvre.

Il existe également un facteur génétique. Ils sont plus fréquents si l'enfant a des antécédents familiaux, selon la Mayo Clinic.

La neurologue pour enfants Tatiana Muñoz explique à BBC Mundo comment un enfant réagit lorsqu'il souffre de ce type de trouble :

"L'enfant se réveille brusquement, se redresse dans son lit ou saute du lit, crie de terreur et de peur intense, a une expression effrayée", explique-t-elle.

"Parfois, l'enfant peut courir frénétiquement contre les meubles ou les murs dans une tentative apparente d'éviter le mal ou d'échapper à un danger invisible. L'enfant est confus et incohérent, la verbalisation est généralement présente mais désorganisée. Le discours est souvent incompréhensible et monosyllabique", ajoute-t-elle.

La spécialiste précise que, sur le plan physique, "tachycardie, tachypnée, transpiration, rougeur du visage, dilatation des pupilles, agitation, tremblements et augmentation du tonus musculaire" peuvent se manifester.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les enfants souffrant de terreurs nocturnes peuvent présenter un large éventail de symptômes

En général, les enfants qui ont des terreurs nocturnes ne se souviennent pas de ces épisodes le lendemain matin. Et après les avoir vécus, ils retrouvent un sommeil paisible et profond.

C'est le cas de Juan qui, selon sa mère, "ne comprenait rien" si on lui racontait ce qui s'était passé la nuit précédente.

Les terreurs ne laissent généralement pas de séquelles non plus.

"Pour simplifier, c'est comme un court-circuit bénin dans le cerveau", a déclaré à BBC Mundo Pablo Brockmann, spécialiste du sommeil au Christus Health Network de l'Université catholique.

"La grande majorité des terreurs nocturnes n'ont pas de cause organique et ne sont pas dues à une quelconque forme d'épilepsie ou de trouble chez l'enfant, ou au fait qu'il a un problème. Dans 90 % des cas, les terreurs nocturnes se produisent d'elles-mêmes et sont beaucoup plus fréquentes qu'on ne le pense", explique-t-il.

Ce ne sont pas des cauchemars

Ce trouble est complètement différent des cauchemars ou du somnambulisme.

"Les terreurs ne sont pas associées à un traumatisme, à une expérience ou à un événement survenu pendant la journée, comme les cauchemars, qui sont généralement plus psychologiques", explique Pablo Brockmann, médecin.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les terreurs nocturnes sont différentes des cauchemars ou du somnambulisme

"De même, les cauchemars se produisent pendant le sommeil paradoxal, alors que les terreurs se produisent pendant le sommeil profond", ajoute-t-il.

Quant au somnambulisme, Brockmann explique que ces épisodes impliquent "une plus grande activité motrice et des comportements beaucoup plus élaborés".

"Les somnambules marchent, parlent, s'assoient, peuvent se promener dans la maison, sans peur ni panique. La terreur nocturne n'est pas comme ça, c'est une crise d'agitation, avec beaucoup de décharge adrénergique, très angoissante et ils sont totalement perdus", dit-il.

Le spécialiste affirme toutefois qu'il existe un lien entre les deux. "Il y a un pourcentage de personnes qui ont des terreurs nocturnes et qui, avec le temps, deviennent somnambules.

Que peut-on faire ?

Face à un épisode de terreur nocturne, il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est accompagner l'enfant.

J'ai essayé de le garder près de moi, je lui ai dit : "maman est avec toi, tout va bien". Mais il continuait à m'appeler, désespéré, comme s'il me prenait pour un agent étrange", se souvient Olivia.

Dans ce sens, la neurologue Tatiana Muñoz affirme qu'il est "difficile de réveiller et de réconforter l'enfant" et qu'en fait, ces tentatives peuvent finir par "augmenter son état de panique et peuvent prolonger ou intensifier l'épisode".

Brockmann, quant à lui, explique qu'il existe des techniques de relaxation qui peuvent aider.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Face à un épisode de terreur nocturne, il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est accompagner l'enfant

L'expert du sommeil précise également qu'il existe des formules pour les éviter, comme ne pas interrompre leur sommeil pendant la première partie de la nuit et éviter les stimuli tels que la télévision avant l'heure du coucher.

Dans certains cas, par exemple lorsqu'ils sont trop fréquents ou en dehors de la tranche d'âge la plus courante, il est conseillé de consulter un spécialiste.

C'est ce qu'a fait Olivia après que Juan a commencé à avoir des terreurs nocturnes de plus en plus intenses.

"Nous avons décidé de le prendre en charge lorsque la situation a commencé à devenir incontrôlable. Elles étaient très fréquentes et il faisait des mouvements incontrôlés et involontaires, il était donc très fort", explique Olivia.

Juan a subi un électroencéphalogramme (EEG), un test qui mesure l'activité électrique du cerveau, afin d'observer ses habitudes de sommeil et d'exclure toute maladie connexe.

Les résultats ont montré que Juan - comme la plupart des enfants - avait un sommeil normal et qu'aucune autre pathologie n'était présente.

De plus en plus fréquente ?

John a commencé à avoir des terreurs nocturnes au milieu de la pandémie de covid-19.

"Je suis sûr que la pandémie a eu une influence. Juanito était à l'école maternelle, avec des cours en ligne toute la journée, enfermé à la maison. C'était une situation très difficile", se souvient Olivia.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La pandémie a augmenté les troubles du sommeil dans la population

Ses propos vont dans le sens de plusieurs études menées dans le monde entier, qui ont conclu que le coronavirus augmentait les troubles du sommeil chez les personnes.

Certains experts ont même adopté un terme pour la désigner : "coronasomnia" ou "Covid-somnia".

Au Royaume-Uni, par exemple, une étude réalisée en août 2020 par l'université de Southampton a montré que le nombre de personnes souffrant d'insomnie est passé de 1 sur 6 à 1 sur 4 depuis le début de la pandémie.

Les enfants ne font pas exception à la règle.

"La pandémie a changé beaucoup de choses dans la pathologie du sommeil. Les troubles sont de plus en plus fréquents chez les enfants", explique Pablo Brockmann.