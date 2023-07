Le retour douloureux de familles palestiniennes dans leurs maisons en ruines

"Nous avons dû fuir. Sinon, mes filles et moi aurions été tuées", déclare Fatina al-Ghoul en larmes, en regardant un tas de décombres de ce qui était sa maison.

Un bulldozer arrive et évacue les décombres de sa rue, laissée en ruines.

Fatina et neuf autres femmes, parents et voisins, ont fui leurs maisons dans le camp de réfugiés de Jénine lors des opérations militaires israéliennes de ces derniers jours, les plus importantes depuis des années.