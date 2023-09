Ce que la mort d'un médecin dans un ascenseur pourrait nous apprendre sur la crise de la dette en Afrique

Crédit photo, VWAERE DIASO Légende image, Le Dr Vwaere Diaso est décédée suite à la chute d'un ascenseur du 10ème étage

Author, Par Joe Inwood, Newsnight et Nkechi Ogbonna à Lagos

Role, BBC News

il y a une heure

Les amis d'un médecin décédé au Nigeria parce que l'ascenseur de son hôpital est tombé de neuf étages alors qu'elle était à l'intérieur ne sont pas surpris par une nouvelle étude qui révèle que le pays dépense deux fois plus d'argent en remboursement de la dette qu'en santé et éducation réunies.

Le nouveau rapport important de One Campaign, un groupe de lutte contre la pauvreté, met l'accent sur le montant stupéfiant des prêts privés dont les pays africains doivent assurer le service, souvent au détriment du développement.

Il n'est pas possible d'établir un lien de causalité direct entre la crise de la dette du Nigeria et le décès, le mois dernier, du Dr Vwaere Diaso, mais chaque dollar dépensé pour le service de la dette est un dollar qui ne peut pas être affecté à des infrastructures vitales.

Le Dr Diaso était à deux semaines de terminer sa formation à l'hôpital général de Lagos lorsqu'elle est décédée.

Elle s'était plainte à plusieurs reprises auprès de la direction de l'hôpital de la dégradation des infrastructures, des coupures d'électricité et du manque de financement dans l'un des principaux hôpitaux publics du Nigeria. Elle savait que cela coûtait la vie à des patients. Elle ne se doutait pas que cela lui coûterait aussi la sienne.

Légende image, Le décès du Dr Vwaere Diaso, dû à un dysfonctionnement de l'ascenseur de l'hôpital général de Lagos Island, a suscité des inquiétudes quant à la négligence de la direction et des appels à la justice.

"Je me souviens de Vwaere pour son sourire, elle était la personne la plus heureuse du monde", nous raconte son amie et collègue, le Dr Joy Aifuobhokhan. "En fait, elle aimait son travail et elle aimait prendre soin des gens."

Le Dr Diaso a subi un traumatisme majeur après la chute de l'ascenseur, mais il aurait pu survivre si l'approvisionnement en oxygène de l'hôpital et les autres installations avaient fonctionné.

"Je pense que le financement était un problème majeur, tant pour notre logement que pour l'hôpital en général. Nous nous sommes plaints auprès de la direction, mais la réponse que nous obtenions était qu'ils n'avaient même pas assez de fonds pour fournir de l'électricité à l'hôpital, et encore moins pour dépenser de l'argent. dans les quartiers des médecins.

Ce n’est qu’un exemple d’un système de santé en crise. En 2018, le Nigeria a dépensé 5,9 milliards de dollars pour rembourser ses prêts. Cette année, il est prévu de dépenser 8,4 milliards de dollars. Cela se compare à seulement 2,2 milliards de dollars pour l’éducation et 1,4 milliard de dollars pour les soins de santé.

Le rapport de One Campaign estime que les pays les plus pauvres paient leur dette 500 % de plus que nécessaire.

L'organisation, qui vise à réduire la pauvreté en Afrique notamment, compte dans son conseil d'administration des personnes comme l'ancien secrétaire au Trésor américain Larry Summers, l'ancien Premier ministre britannique David Cameron et l'ancienne patronne du Meta Sheryl Sandberg.

Il est dirigé par Gayle E Smith, ancienne conseillère de trois présidents américains qui a également géré les dépenses de développement des États-Unis. Selon elle, la situation actuelle est potentiellement plus grave que la crise de la dette de 2005.

"De plus en plus de pays entrent simultanément en crise. Et je pense que cela aura des effets d'entraînement plus importants, si l'on considère le nombre de pays à risque", prévient Mme Smith, mettant en garde contre les conséquences économiques et politiques.

Pourquoi cela est-il arrivé ?

Alors que la situation s’aggrave depuis quelques années, le rapport affirme que la hausse des taux d’intérêt aux États-Unis a aggravé le problème.

Les hausses de taux entraînent un renforcement du dollar, ce qui entraîne une dévaluation des devises comme le naira nigérian. Étant donné que la majeure partie de la dette extérieure est libellée en dollars, le problème s’aggrave instantanément.

En outre, il existe un lien bien établi entre le taux d'intérêt proposé par la Réserve fédérale, la banque centrale des États-Unis, et le taux que les prêteurs commerciaux proposeront à d'autres pays.

Ajoutez à cela la montée de l’inflation observée dans le monde entier et le manque de financement de la part des prêteurs comme la Banque mondiale.

Crédit photo, Banque mondiale

"Nous avons assisté pour la première fois en 25 ans à une augmentation de l'extrême pauvreté", déclare Mme Smith à propos de l'impact déjà constaté.

"Nous avons constaté un impact négatif énorme sur la santé et l'éducation ainsi que sur les progrès réalisés au fil des ans.

"Si vous consacrez plus de 90 % de votre budget au service de la dette, il ne vous reste plus grand-chose à faire. Il est donc presque impossible de briser ce cycle."

Le rapport appelle à une augmentation massive des prêts de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international (FMI) et d'autres prêteurs mondiaux.

Ces appels sont similaires à ceux lancés par la récente Initiative de Bridgetown, lancée par la Première ministre barbadienne Mia Mottley, qui souhaite une réforme et une modernisation du système monétaire international.

Bien entendu, les institutions mondiales ne sont pas les seules à être appelées à se réformer.

"Si vous ne résolvez pas les problèmes de corruption, nous ne ferons que beaucoup de paroles et aucune action", déclare Sam Chidoka, un expert en bonne gouvernance au Nigeria.

Il craint que les bénéfices d’une réduction de la dette ne profitent pas à la population.

"Il n'y a rien de mal à emprunter. C'est ce que vous faites avec l'argent que vous avez emprunté. A-t-il été utilisé pour rendre le pays plus productif ou empruntons-nous pour financer notre style de vie, piloter des jets privés et organiser de grands convois pour les fonctionnaires du gouvernement ?"

La question de la corruption est une question que le rapport ne traite pas directement, mais Mme Smith ne se dérobe pas.

"Il ne fait aucun doute qu'il faut de la transparence concernant l'argent fourni. La politique et la gouvernance constituent un problème, mais ce n'est pas le problème."

Beaucoup se souviendront de la campagne Abolissons la pauvreté de 2005, et pour cause. Les auteurs du rapport ont contribué à mettre en place ce mouvement mondial qui a abouti à un accord historique sur la dette.

Même si cela a eu un impact durable, la situation est peut-être encore pire qu’elle ne l’était avant la signature de cet accord.

Crédit photo, GETTY IMAGES Légende image, Nelson Mandela a déclaré lors d'un rassemblement "Abolissons la pauvreté" en 2005 : "Vaincre la pauvreté n'est pas un geste de charité. C'est un acte de justice"

Après l'initiative "Abolissons la pauvreté", la dette extérieure de l'Afrique est tombée à un peu plus de 180 milliards de dollars. Aujourd'hui, elle s'élève à 645 milliards de dollars, les prêts privés représentant une part beaucoup plus importante du total.

"Nous ne parlons pas de la nécessité d'une charité mondiale", déclare Mme Smith.

"Il est dans l'intérêt de l'Europe et des États-Unis, du Canada, de l'ensemble du G7, et même du G20, de voir l'Afrique se développer.

Cet argument, selon lequel il s'agit d'un intérêt personnel éclairé plutôt que de bienveillance, est au cœur de ce rapport.

Les économies paralysées par la dette ne parviennent pas à lutter contre le changement climatique ou à offrir des opportunités à leurs jeunes, qui cherchent alors des débouchés en Europe ou ailleurs.

Cet exode est déjà perceptible dans le système de santé nigérian, de nombreux jeunes médecins cherchant des opportunités à l'étranger en raison de la médiocrité des salaires et des conditions de travail.

Selon le Dr Aifuobhokhan, son amie le Dr Diaso faisait partie de ceux qui ne voulaient pas partir.