GPT-4 : quoi de neuf dans la nouvelle version du chat d'intelligence artificielle ?

ChatGPT était déjà considéré comme l'un des robots IA les plus puissants au monde, mais les utilisateurs ne pouvaient lui donner des instructions ou poser des questions que par SMS.

Dans la nouvelle version, appelée GPT-4 , un utilisateur peut, par exemple, prendre une photo avec les ingrédients disponibles dans sa cuisine et demander au chatbot de proposer des options de recette et des instructions.

Mais le robot peut également apporter des solutions à des tâches plus complexes. Si un utilisateur écrit sur un morceau de papier les données qu'il aimerait voir sur une nouvelle page Web, GPT-4 peut lire cela et créer tout le code nécessaire pour générer un site Web complet.

Le chatbot répond aux questions ou aux commandes en utilisant un langage naturel, très similaire à l'humain, et peut également imiter les styles d'artistes, tels que les écrivains ou les compositeurs.

OpenAI a déclaré qu'il avait amélioré les fonctionnalités de sécurité pour GPT-4 pendant six mois et l'avait entraîné avec des commentaires humains.

Cependant, il a averti qu'il pourrait encore être enclin à offrir des données non vérifiées ou des informations erronées aux requêtes des utilisateurs.

Un "raisonnement plus avancé"

GPT-4, comme ChatGPT, est un type d' intelligence artificielle générative . Il utilise des algorithmes et du texte prédictif pour créer un nouveau contenu en fonction des instructions qui lui sont données.

Parmi les fonctions les plus demandées du robot jusqu'à présent figurent la composition de chansons, de poèmes, de textes publicitaires, le codage de logiciels et même l'aide aux devoirs, bien que cette dernière soit quelque chose de fortement rejeté par les enseignants.

Parmi les fonctionnalités améliorées, le chatbot pourra désormais traiter jusqu'à 25 000 mots, environ huit fois plus que la version précédente (ChatGPT 3.5).

La nouvelle version a "des capacités de raisonnement plus avancées" que ChatGPT, selon OpenAI.

OpenAI a également annoncé de nouveaux partenariats avec l'application d'apprentissage des langues Duolingo et avec Be My Eyes, une application pour les malvoyants, pour créer des robots alimentés par l'IA qui peuvent aider leurs utilisateurs à utiliser le langage naturel.