Le garçon nommé Wealthy qui pèse la moitié de son poids normal à cause de la guerre civile en Éthiopie

il y a 15 minutes

Haftom se bat pour rester debout et s'accroche à la vie.

Alors que le médecin remonte son pull et son bas de survêtement pour montrer ses bras et ses jambes maigres, sa mère regarde impassiblement.

Telle est la réalité quotidienne de la faim et de la malnutrition après deux ans de guerre civile dans la région du Tigré, au nord de l'Éthiopie. Un accord de paix a mis fin aux combats, mais les retombées du conflit demeurent.

Alors que les soldats du gouvernement fédéral et les forces tigréennes s'affrontaient, les autorités éthiopiennes ont limité ou fortement restreint l'aide entrant dans la région du nord, ce qui a conduit à un véritable blocus.

"Les mains vides"

Elle est apathique et son ventre est fortement gonflé.

C'est la deuxième fois que Makda est hospitalisée pour cause de malnutrition.

"Même lorsque nous étions ici l'année dernière avec le même problème, je n'ai rien pu obtenir et je suis rentrée chez moi les mains vides".

Les familles de Haftom et Makda ont cherché à se faire soigner à Mekelle, la capitale de la région du Tigré. La BBC les a filmées et interviewées au cours du mois dernier.

Après le mois d'août, alors que les forces du gouvernement fédéral ont pris plus de territoire, les autorités du Tigré ont accepté un cessez-le-feu.

"Consommé en une journée"

C'est le plus grand hôpital public de la région, qui compte sept millions d'habitants.

"Voir de jeunes enfants et des mères souffrir et pleurer tous les jours, c'est traumatisant", déclare le Dr Kibrom.

"Beaucoup d'enfants sont morts dans notre hôpital parce qu'une fois qu'un enfant souffre de malnutrition, ce n'est pas seulement de la nourriture qu'il faut lui donner. Ils ont besoin de médicaments, d'antibiotiques, de minéraux... et nous n'en avons pas."

"La quantité de médicaments que nous avons reçue était suffisante pour la moitié de nos patients et n'a duré qu'une seule journée", soupire-t-il.

L'effort d'assistance

De la mi-novembre à la première semaine de décembre, le gouvernement éthiopien et les organisations humanitaires ont réussi à envoyer plus de 1 600 camions transportant de la nourriture, des abris et des fournitures médicales, selon le bureau humanitaire des Nations unies.