Pourquoi les gens regardent de la pornographie au travail

il y a 52 minutes

Maddy Savage, BBC News

Crédit photo, Getty Images

Regarder des contenus pour adultes pendant les heures de travail peut mettre fin à une carrière. Mais les employés sont plus nombreux que l'on pourrait le croire à prendre ce risque.

De nombreux travailleurs admettraient faire une pause au travail pour faire défiler Instagram, acheter une nouvelle paire de baskets ou même parcourir une nouvelle application de rencontre.

Mais qu'en est-il de regarder de la pornographie ?

C'est certainement un sujet tabou, mais les psychologues, les plateformes de contenu pour adultes et les experts en cybersécurité pensent tous qu'il est devenu plus répandu, car le porno en ligne est devenu plus facile et plus populaire d'accès.

Il existe peu de recherches universitaires sur la prolifération de la consommation de porno pendant la journée de travail, mais certaines enquêtes menées ces dernières années suggèrent qu'elle n'est pas rare - ce qui peut surprendre certains travailleurs.

Une enquête mondiale menée auprès de 2 000 personnes pour Sugarcookie, un magazine numérique sur le style de vie, a révélé que plus de 60 % des personnes interrogées avaient regardé du porno au travail.

Et plus de la moitié des travailleurs à distance ont admis avoir regardé des contenus pour adultes sur des appareils qu'ils utilisaient également pour des tâches professionnelles, selon une enquête réalisée en 2020 pour le géant de la sécurité Kaspersky.

Une recherche mondiale menée l'année dernière pour Pornhub, le plus grand site de divertissement pour adultes au monde, soutient l'idée que les gens regardent du contenu pendant les heures de travail.

D'après ces données, si le moment le plus fréquent pour regarder du porno est de 22 heures à 1 heure du matin, le deuxième créneau le plus populaire est de 16 heures.

Si certains pensent que le visionnage en journée peut être lié à la tendance au travail à distance (nous y reviendrons), les données du site suggèrent un pic similaire en milieu d'après-midi, même avant la pandémie.

Des reportages médiatiques très médiatisés sur des personnes prises en flagrant délit de visionnage de porno pendant les heures de travail ont fait prendre conscience de sa prévalence.

Ainsi, le député britannique Neil Parish a démissionné en avril après avoir consulté des contenus pour adultes sur son téléphone au Parlement, un gardien de prison suédois s'est vu retirer son salaire pour avoir regardé du porno au travail, et un ingénieur d'une compagnie aérienne australienne a été licencié pour avoir consulté des contenus pour adultes sur une tablette appartenant à son employeur.

Compte tenu du risque élevé de sanction s'ils sont vus, il est légitime de se demander pourquoi exactement les gens choisissent de regarder du porno au travail ou sur les appareils de l'entreprise.

En outre, les experts et les patrons se demandent si le travail à distance a une incidence sur cette tendance, et quel est son impact sur les employés et les entreprises.

Les raisons pour lesquelles les employés regardent du porno

Les recherches en psychologie indiquent que les raisons les plus courantes pour lesquelles les gens regardent du porno sont l'ennui ou la volonté de se distraire d'autres émotions.

Les contenus pour adultes sont également utilisés à des fins de fantasme (faire l'expérience ou être témoin de choses qui n'existent pas dans sa propre vie sexuelle), de curiosité et d'auto-exploration (comprendre ses propres désirs) et, bien sûr, de plaisir sexuel personnel.

Selon Craig Jackson, professeur de psychologie de la santé au travail à la Birmingham City University (Royaume-Uni), presque tous ces facteurs influencent l'accès à la pornographie sur le lieu de travail.

Mais, selon Craig Jackson, il est important de savoir que la plupart des personnes qui regardent du matériel pour adultes dans un espace de travail physique n'ont pas tendance à l'utiliser de la même manière qu'à la maison.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le professeur Craig Jackson estime que la pornographie peut être "un moyen de faire face au caractère banal et déplaisant" du travail d'une personne

"Je pense que nous avons cette vision que si quelqu'un accède à du porno au travail, il se masturbe en quelque sorte secrètement au bureau ou disparaît dans les toilettes pour se masturber", dit-il. "Il s'agit plutôt d'une distraction".

En particulier, dit-il, les employés mécontents peuvent utiliser le porno comme une forme de "soulagement du stress ou un mécanisme d'adaptation".

"De nombreux travailleurs dans les organisations se sentent sans visage. En l'absence d'un bon leadership, ils se sentent négligés, sous-utilisés, sous-exploités, sous-promus... et [le porno] devient un moyen de faire face à la banalité et au caractère désagréable de leur travail."

Pour certains, choisir de regarder de la pornographie au travail peut aussi être la poursuite d'un sentiment de victoire ou de rébellion contre un employeur insatisfaisant.

À l'époque de l'analogique, se rappelle M. Jackson, il n'était pas rare que des employés mécontents s'éclipsent pour lire les pronostics sur les courses de chevaux dans le journal pendant une demi-heure.

Regarder du porno, dit-il, "est une sorte de version numérique de cela, car non seulement vous volez du temps de travail, mais vous faites aussi quelque chose en ligne qui est tabou et que vous savez ne pas être autorisé à faire".

Mais même les employés qui aiment leur travail peuvent être tentés d'accéder au porno, ajoute Paula Hall, thérapeute spécialisée dans les addictions et porte-parole du Conseil britannique de psychothérapie.

Selon elle, le porno est parfois utilisé comme un "système de récompense" par les employés très performants.

"Ils viennent de réaliser une vente, d'avoir une victoire, ils viennent de terminer un travail en ligne et c'est un plaisir", explique-t-elle.

"Nous pourrions prendre une tasse de café et un gâteau... quelqu'un d'autre pourrait regarder de la pornographie".

Enfin, malgré le fait que de nombreuses entreprises ont renforcé la sécurité informatique ces dernières années, les habitudes pornographiques au bureau peuvent se développer simplement parce que les ordinateurs et les serveurs du travail ne sont pas assez intelligents pour les repérer, dit Jackson.

"De nombreux travailleurs ont constaté que le système informatique de leur entreprise pour contrôler et bloquer les contenus pour adultes n'est pas du tout très sophistiqué", dit-il.

"Comme beaucoup de choses en psychologie, si vous le faites et que cela vous fait du bien et qu'il n'y a pas de conséquences négatives immédiates, vous allez le faire encore et encore et encore."

Un effet du télétravail ?

Bien entendu, il est beaucoup plus facile de remplacer une feuille de calcul par un contenu pour adultes si vous travaillez à domicile, plutôt que dans une usine ou un bureau ouvert.

Il n'y a aucun risque qu'un collègue jette un coup d'œil à votre navigateur, et vous pouvez y accéder sur vos propres appareils via un réseau wi-fi privé, déconnecté de tout serveur professionnel.

Comme on pouvait s'y attendre, le trafic mondial sur les sites pornographiques a explosé lorsque de nombreux travailleurs ont opté pour le travail à domicile au début de la pandémie.

Des recherches universitaires ont conclu que ce phénomène était en partie dû à des niveaux élevés de stress et d'ennui, ainsi qu'à l'isolement social.

Pourtant, en octobre 2020, d'après une étude basée sur une enquête autodéclarée, l'utilisation du porno était largement revenue aux niveaux antérieurs à la pandémie.

Aujourd'hui, bien qu'il n'y ait pas de nouvelles données sur la consommation de porno liée au travail à distance, M. Hall pense que la possibilité de regarder du porno à la maison pendant les heures de travail normales peut avoir affecté les habitudes de visionnage de certaines personnes, grâce aux frontières floues actuelles entre le travail et les loisirs.

Depuis la pandémie, Hall rapporte avoir vu un nombre croissant de clients qui ont développé une dépendance à la pornographie alors qu'ils travaillaient à domicile, avec souvent des conséquences néfastes.

"C'est tellement courant dans mon groupe de clients... des gens qui ont du mal à terminer leurs travaux dans les temps parce qu'ils regardent du porno, ou qui découvrent qu'ils doivent travailler jusqu'à 2 heures du matin pour respecter un délai parce qu'ils ont passé la journée en ligne dans des salons de discussion sexuelle."

Wendy L Patrick, une avocate de carrière basée à San Diego qui écrit sur les crimes et la violence au travail, est d'accord.

"Regarder de la pornographie est beaucoup plus facile derrière des portes fermées, et beaucoup plus facile à la maison qu'au bureau", dit-elle.

"Le travail à distance a offert plus de temps, d'espace et d'irresponsabilité aux employés".

Mais d'autres ne sont pas convaincus que la pandémie ait changé de manière significative la navigation des gens pendant la journée.

Jackson souligne les recherches qui suggèrent que de nombreux travailleurs à distance et hybrides surcompensent leur flexibilité accrue, en prenant moins de pauses que lorsqu'ils étaient au bureau à plein temps.

"Je ne pense pas que le travail à domicile nous ait soudainement transformés en une bande de marchands de porno opportunistes, parce que nous sommes trop occupés à travailler", argumente-t-il.

"La seule différence est, bien sûr, que ce que je fais sur mon fournisseur d'accès Internet à la maison ne regarde pas mon employeur. Donc, la tentation est toujours là".

Un impact "toxique"

Selon M. Jackson, la plupart des employeurs sont encore susceptibles de considérer la consultation de pornographie au travail ou sur les appareils de l'entreprise comme une faute grave.

Dans la plupart des cas, il est probable, selon lui, que les personnes concernées seront licenciées ou invitées à partir discrètement.

En fait, après avoir étudié de nombreux cas de tribunaux du travail au Royaume-Uni et participé à des conférences internationales sur l'utilisation de la pornographie au travail, il affirme qu'il n'a "jamais connu de cas où quelqu'un a accédé à du matériel pour adultes sur son lieu de travail et où cela s'est bien terminé".

Le meilleur scénario pour ceux qui sont découverts, dit-il, est qu'ils puissent prouver une dépendance à laquelle leur employeur est sensible, et qu'ils se voient proposer une aide psychologique ou une thérapie comme condition préalable au maintien de leur emploi.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Paula Hall, thérapeute spécialisée dans la toxicomanie, a vu des clients qui ont développé une dépendance à la pornographie, comme le chat sexuel, alors qu'ils travaillaient à domicile depuis la pandémie.

Mme Patrick fait valoir que la consommation de pornographie par les employés pendant les heures de travail peut également avoir un impact plus large sur les organisations, en contribuant par exemple à des cultures de travail toxiques.

"La pornographie comprend souvent des scripts sexuels déshumanisants", dit-elle.

"L'internalisation de cette orientation par une exposition répétée peut diminuer le plaisir et la productivité des relations sur le lieu de travail, conduisant parfois à des interactions insensibles et inappropriées."

Dans le pire des cas, dit-elle, cela peut conduire au harcèlement sexuel, en particulier envers les femmes.

M. Jackson indique que ses recherches sur les tribunaux du travail révèlent également qu'il existe un nombre croissant de cas où l'expérience des femmes sur le lieu de travail a été affectée par "l'attitude des hommes à l'égard du porno, le partage de porno ou le fait de laisser accidentellement "glisser" du porno pour que d'autres personnes le voient".

Certains pensent même que le rendement et les bénéfices pourraient être affectés par les habitudes des employés à regarder du porno.

Il existe déjà un ensemble de recherches psychologiques indiquant que le fait d'adopter un comportement contraire à l'éthique au travail peut être une pente glissante qui conduit à des habitudes de plus en plus risquées.

M. Jackson cite également un article récent publié dans le Journal of Business Ethics par des chercheurs de l'université Brigham Young, un centre d'enseignement affilié à l'Église de l'Utah.

Les expériences de ces universitaires ont même suggéré l'existence d'un lien direct entre l'utilisation de pornographie au travail et d'autres comportements professionnels intentionnellement contraires à l'éthique, comme le fait pour les employés de "se dérober et de mentir" sur la quantité de travail qu'ils ont effectuée.

"Ils font en quelque sorte plus de travail pour justifier l'utilisation de la pornographie. C'est assez intéressant. Il y a un compromis moral".

Un avenir plus tolérant ?

Si l'utilisation du porno pendant les heures de travail semble rarement sans risque, Mme Hall estime qu'il est nécessaire d'accepter cette tendance de manière plus nuancée.

Plutôt que de simplement "diaboliser" ceux qui regardent du porno au travail, elle appelle à une plus grande ouverture d'esprit quant à son impact potentiel, dans la même veine que les campagnes d'information historiques sur les dangers de l'alcool pendant les heures de travail.

[Les travailleurs] font en quelque sorte plus d'efforts pour justifier l'utilisation de la pornographie... Il y a un compromis moral - Craig Jackson

Aujourd'hui, certains travailleurs peuvent encore choisir de prendre un verre de vin à l'heure du déjeuner, mais la plupart des gens sont conscients que le fait de le faire trop souvent peut avoir un impact sur les performances, et que les choses vont trop loin s'ils cachent des bouteilles sous les bureaux.

En ce qui concerne le porno, il s'agit également "d'éduquer les gens sur les risques, afin qu'ils puissent faire un choix éclairé", déclare Mme Hall.

Selon elle, cela devrait aider les gens à reconnaître si leur consommation de porno se transforme en une dépendance susceptible d'affecter les délais de travail ou les relations.

Pour sa part, Mme Jackson estime que les dirigeants d'entreprises où la consommation de pornographie est répandue seraient bien avisés d'examiner de plus près la culture et les avantages de l'entreprise.

"Si les lieux de travail étaient engageants et que le personnel était utilisé plus largement, nous pourrions constater que les gens n'ont peut-être pas besoin de recourir à la pornographie comme moyen problématique de faire face au monde du travail."

En ce qui concerne le travail à distance, M. Hall pense que les frontières floues entre notre vie privée et notre vie à la maison signifient qu'il y a probablement une tolérance croissante pour les travailleurs qui prennent le temps de regarder des contenus pour adultes.

Et tant que cela se fait à l'aide d'un appareil personnel et n'affecte pas les performances ou les interactions du personnel, elle considère que cela est beaucoup moins problématique que de regarder du porno dans des espaces de travail physiques.

"Ce que quelqu'un fait pendant sa pause-café dans l'intimité de son domicile ne regarde sûrement que lui".