Les plantes purifient-elles vraiment l'air de notre maison ?

La plupart des gens ne se rendent pas compte du nombre de polluants qui circulent à l'intérieur, là où ils passent le plus clair de leur temps.

Par exemple, de nombreux produits que nous utilisons pour nettoyer et parfumer nos maisons, nos écoles et nos lieux de travail ajoutent des toxines invisibles dans l'air.

"La pollution de l'air à l'intérieur des bâtiments est énorme et c'est une frontière relativement inconnue, car même la maison de mon voisin n'est pas polluée de la même manière que la mienne", explique Mme Hicks.

La pollution de l'air intérieur est très complexe, mal réglementée et souvent hors de contrôle individuel. Par exemple, le trafic routier produit du dioxyde d'azote, tandis que l'humidité et les problèmes structurels dans les bâtiments peuvent entraîner des moisissures.

Les purificateurs d'air équipés de filtres HEPA (High Efficiency Particulate Arrestance) peuvent être utiles. Mais le coût initial et l'énergie nécessaire pour les faire fonctionner peuvent être hors de portée pour de nombreux ménages.

C'est l'une des raisons pour lesquelles il est si intéressant de considérer les plantes en pot comme un purificateur d'air passif et peu coûteux. Les feuilles des plantes absorbent le dioxyde de carbone et d'autres polluants, qui sont soit utilisés dans divers processus végétaux, soit décomposés.

La communauté de micro-organismes et le milieu de culture (comme la terre ou le compost) sont particulièrement importants à cet égard : selon de nombreuses études, ils absorbent davantage les polluants que la plante elle-même.

Une importante étude de la Nasa datant de 1989 a montré que les plantes situées à l'intérieur des bâtiments pouvaient éliminer le formaldéhyde et d'autres composés organiques volatils (COV) de l'air. Mais l'étude n'a pas été réalisée dans des conditions réalistes, ordinaires et réelles.

"Il faut une grande quantité de plantes dans un espace très bien éclairé pour avoir un impact mesurable sur l'élimination des COV et de nombreux autres gaz", explique Tijana Blanusa, principale scientifique horticole à la Royal Horticultural Society et chercheuse à l'Université de Reading (Royaume-Uni).

Les murs végétaux sont coûteux à construire et nécessitent beaucoup d'entretien

Certains chercheurs, dont Tijana Blanusa, sont passés à la culture de murs verts actifs (vivants) au lieu de pots de plantes individuels. Ce modèle permet de concentrer plus de plantes et de filtrer l'air plus efficacement grâce à la manière dont il peut être déplacé à travers elles.