Le dernier disque des Beatles : Faut-il ramener les chanteurs d'entre les morts ?

Avec l'annonce d'un "dernier" disque des Beatles, le développement de l'IA, des hologrammes et des "raves d'outre-tombe", Arwa Haider s'interroge sur la limite à ne pas franchir.

"Je pense que nous sommes à l'aube de quelque chose d'exaltant et de terrifiant... c'est une forme de vie extraterrestre". Lorsque Bowie a exprimé ces idées lors d'une interview en 1999, il saluait l'aube créative - ou le cataclysme potentiel - de l'ère numérique.

Plusieurs années après sa mort (le Starman a quitté ce monde en 2016), ses paroles semblent avoir une résonance encore plus effrayante. L'industrie musicale reste en pleine mutation, et la technologie continue de relier les domaines - et peut-être même d'élever la voix de chanteurs disparus depuis longtemps.

La musique d'IA est souvent considérée comme le buzz autour des sons vocaux "deepfake" générés numériquement, qu'ils imitent le style de stars contemporaines (par exemple, le récent "fake Drake"/The Weeknd Heart on my Sleeve téléchargé par l'utilisateur TikTok ghostwriter977) ou de légendes mortes - y compris une avalanche de "nouvelles chansons" de Bowie, de reprises et de duos imaginaires (comme Life on Mars avec un Freddie Mercury numérique).

Parallèlement, et de manière un peu déroutante, l'IA music se rapporte à la technologie de pointe utilisée pour restaurer les enregistrements réalisés par un chanteur de son vivant, comme le "dernier disque" des Beatles, récemment annoncé : il n'a pas encore de titre, mais on pense qu'il s'agit d'une composition de John Lennon datant de 1978 et intitulée Now and Then.

Ce n'est pas le seul "nouvel" enregistrement des Fab Four après leur séparation initiale ou la mort de Lennon en 1980 ; Free as a Bird (avec la voix floue de Lennon) est devenu un succès international en 1995 - mais les capacités technologiques ont grimpé en flèche depuis lors, et la série de documentaires d'archives Get Back (2021), réalisée par Peter Jackson, s'est avérée cruciale.

Lors d'une récente interview sur Radio 4, John McCartney a expliqué que la voix de John Lennon avait été extraite d'une "petite cassette bancale" à l'aide d'une technologie capable de détecter les voix individuelles et de les distinguer des sons environnants.

"Nous avions la voix de John et un piano et il [Jackson] pouvait les séparer avec l'IA", a déclaré McCartney. "Il dit à la machine : 'C'est la voix. Ceci est une guitare. Enlevez la guitare'.

"Ainsi, lorsque nous avons réalisé ce qui sera le dernier disque des Beatles, il s'agissait d'une démo que John avait [et] nous avons pu prendre la voix de John et la rendre pure grâce à l'intelligence artificielle".

L'attrait du familier

Bien que les logiciels d'apprentissage automatique évoluent rapidement, il existe plusieurs motivations profondes derrière ces expressions posthumes.

En tant que fans de musique, nous sommes généralement enthousiastes à l'idée d'entendre quoi que ce soit sur nos chanteurs préférés ; s'ils ne sont plus parmi nous, le désir est d'autant plus grand.

Les "retrouvailles" entre Lennon et McCartney (y compris leur "duo virtuel" lors du concert de ce dernier à Glastonbury l'année dernière), ou les hologrammes multigenres (Tupac, Maria Callas, Ronnie James Dio) qui se matérialisent sur scène, même avec des imperfections notables, suscitent un intérêt émotionnel ainsi qu'un facteur de nouveauté.

Bien entendu, les sociétés commerciales sont également désireuses de tirer le plus de revenus possible de l'héritage des artistes, et les sorties posthumes peuvent être lucratives ; l'icône du rock alternatif Kurt Cobain n'avait que 27 ans lorsqu'il s'est suicidé en 1994, mais il continue à générer des millions, grâce à des sorties de qualité extrêmement variable.

Un dilemme moral persiste lorsqu'il s'agit de ramener des chanteurs d'entre les morts.

La plupart des artistes ont des idéaux créatifs, et nous ne pouvons que deviner ce qu'ils auraient voulu une fois qu'ils sont partis; les "deepfake" suggèrent que les chanteurs sont infiniment malléables - au service des caprices de l'industrie et des gadgets viraux, même s'il s'agit de raves d'outre-tombe.

L'engouement généré par l'IA ne s'est pas limité aux stars occidentales décédées ; des exemples internationaux ont inclus de "nouveaux" morceaux du héros folklorique sud-coréen Kim Kwang-seok ainsi que de la chanteuse israélienne Ofra Haza - mais en l'état, la plupart des musiques "deepfake" sonnent de manière déprimante, comme une version bot de l'émission de télévision des années 90 Stars in their Eyes.

Si la nostalgie est une force puissante, le caractère sentimental de nombreux projets posthumes a également un effet dégoûtant, comme l'a montré de manière flagrante l'album de Barry Manilow de 2014, My Dream Duets, dans lequel il chantait aux côtés d'enregistrements d'icônes décédées, telles que Judy Garland et Whitney Houston.

Malgré cela, certains vocalistes/producteurs contemporains ont réagi positivement à la technologie "deepfake" - notamment des artistes électroniques tels que Grimes et Holly Herndon (dont l'instrument vocal personnalisé Holly+, sorti en 2021, invitait les utilisateurs à télécharger des morceaux pour les réinterpréter). Cependant, même les pionniers admettent qu'ils tâtonnent et que les lois mondiales restent nébuleuses en ce qui concerne l'IA et la propriété intellectuelle.

"En tant qu'artiste, les possibilités qu'offre l'IA de collaborer avec des chanteurs décédés suscitent un mélange d'excitation et d'inquiétude", admet J Lloyd, cofondateur/frontman de Jungle, dont les titres originaux, y compris le dernier single Dominoes, puisent dans les styles classiques de la soul et du funk. "Lorsque l'on réfléchit à la manière dont les générations futures se connecteront à notre propre musique, l'IA suscite un sentiment de curiosité et d'émerveillement - nos expressions seront-elles vécues de manière nouvelle et immersive, ou la touche humaine et la résonance émotionnelle qui définissent notre musique seront-elles éclipsées par les avancées technologiques ?"

Certains chanteurs ont réagi de manière plus catégorique contre les projets posthumes ; en 2021, Anderson .Paak s'est fait tatouer une partie de son testament sur le bras ("Quand je ne serai plus là, s'il vous plaît, ne sortez pas d'albums posthumes ou de chansons portant mon nom").

Bien que la succession d'Amy Winehouse ait approuvé la collection posthume Lioness - Hidden Treasures (2011), le PDG du label Universal, David Joseph, a annoncé par la suite que ses démos vocales avaient été détruites "pour des raisons morales", afin d'éviter de futures sorties auxquelles elle n'aurait pas pu consentir.

En fin de compte, les albums posthumes les plus délicats sont généralement produits par ceux qui connaissaient et aimaient vraiment les artistes. L'album posthume de Sparklehorse sortira en septembre, le jeune frère et la belle-sœur de Mark Linkous ayant achevé le travail qu'ils avaient commencé avant sa mort tragique en 2010.

Le lien émotionnel et créatif avec un chanteur disparu s'exprime également de manière très large. L'album The Endless Coloured Ways, sorti en juillet, est centré sur les chansons de Nick Drake (qui n'avait que 26 ans lorsqu'il est décédé en 1974), réinterprétées par des artistes tels qu'Emeli Sandé et John Grant.

Le projet a été supervisé par Cally Calomon (gestionnaire de la succession de Nick Drake, qui travaille en étroite collaboration avec la famille de Drake depuis les années 90) et Jeremy Lascelles, Cofondateur de Blue Raincoat Music et Directeur général de Chrysalis.

"Tout art est un artifice... Aucune intelligence n'est jamais 'artificielle'", déclare Calomon à BBC Culture. Qualifier l'intelligence, quelle que soit la manière dont elle est générée, d'"artificielle" est un nouvel exemple de l'humanité qui tente de se décharger de la responsabilité et des conséquences de son invention.

Lascelles souligne : "L'IA n'est que la dernière d'une longue série de progrès technologiques et, comme toutes les choses qui impliquent un changement perturbateur, elle est à la fois menaçante et porteuse d'immenses possibilités.

Les artistes et les auteurs-compositeurs ont toujours écrit des chansons en s'inspirant de leurs pairs, parfois avec brio, parfois d'une manière croustillante et grossièrement évidente.

Il en va de même pour les enregistrements posthumes qui prennent vie grâce aux technologies modernes. En fin de compte, les seuls juges seront les auditeurs. Est-ce que cela semble émotionnellement engageant et "authentique", ou est-ce que cela semble faux et artificiel ?

"Avec The Endless Coloured Ways, nous avons demandé à plusieurs artistes de réinventer ces chansons dans leur propre style, en leur demandant seulement de ne pas copier les enregistrements originaux de Nick.