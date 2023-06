"Un neurochirurgien de renom a fait des expériences sur moi et a gâché ma vie".

Légende image, Leann Sutherland vit avec une douleur constante

Leann Sutherland avait 21 ans et souffrait de migraines chroniques lorsque l'un des plus grands chirurgiens écossais lui a proposé de l'opérer.

On lui a dit qu'elle serait hospitalisée pendant quelques jours et qu'elle avait 60 % de chances de guérir. Au lieu de cela, elle a été hospitalisée pendant des mois, au cours desquels le médecin Sam Eljamel a pratiqué sept opérations.

La BBC peut révéler que ce chirurgien, alors Chef du Service de Neurochirurgie du National Health Service (NHS) dans la région écossaise de Tayside, a causé des dommages et mis des patients en danger pendant des années, bien que le conseil de santé l'ait autorisé à continuer d'exercer.

La branche du NHS Tayside a toujours affirmé qu'elle n'était au courant des inquiétudes qui pesaient sur lui qu'à partir de juin 2013, et qu'il avait été placé sous surveillance à ce moment-là. Cependant, un dénonciateur interne du NHS a déclaré à la BBC que le conseil de santé savait depuis 2009 qu'il y avait de sérieuses inquiétudes.

BBC Écosse s'est entretenue avec trois chirurgiens qui ont travaillé avec Eljamel dans la région de Tayside. Tous trois ont déclaré qu'il s'agissait d'une brute à qui l'on permettait de s'en sortir malgré le mal qu'il causait aux patients.

Tous trois ont déclaré que le département n'était pas tenu responsable et qu'Eljamel était autorisé à se comporter comme s'il était un "dieu", en partie en raison du financement de la recherche qu'il apportait au département.

Le conseil de santé de la région a assuré à la BBC qu'il travaillait avec le gouvernement écossais pour soutenir un examen indépendant des soins reçus par les patients avec Eljamel, et qu'il ne pouvait pas faire de commentaires sur des cas individuels.

"J'étais leur cobaye"

Légende image, Leann avait une vie très active avant ses opérations

Avant son opération en 2011, Leann travaillait à plein temps et passait des vacances à l'étranger avec des amis, mais les migraines ont gâché sa vie.

Eljamel, considéré comme le meilleur neurochirurgien d'Écosse, lui a assuré qu'il pouvait l'aider. Il s'agirait d'une seule opération et elle pourrait rentrer chez elle dans quelques jours, lui a-t-il dit.

Il lui enlèvera une petite partie du crâne pour soulager la pression et lui dira qu'il utilisera un nouveau type de colle pour sceller la plaie.

"Malheureusement, elle ne s'est pas refermée correctement et a éclaté", a déclaré Leann à la BBC.

"La plaie a éclaté et du liquide cérébral a commencé à se déverser dans ma nuque", a-t-elle ajouté. Selon son récit, son lit d'hôpital était "imbibé" de liquide céphalo-rachidien.

Lorsqu'elle s'est levée pour aller aux toilettes, elle s'est effondrée et affirme que le liquide s'est répandu sur le sol. Une infirmière a même été jusqu'à placer un panneau d'avertissement "sol mouillé" dans la zone.

Leann affirme que sa mère a dû poursuivre Eljamel dans un couloir pour qu'il vienne la voir, après quoi elle a été ramenée au bloc opératoire.

Leann a passé des mois à l'hôpital. Elle a contracté une méningite et une hydrocéphalie. Eljamel lui a fait subir quatre ponctions lombaires, dont les rapports médicaux précisent qu'elles n'auraient pas dû être pratiquées.

Leann sait maintenant que la colle a été utilisée dans le cadre d'un essai de recherche.

" Faire des expériences sur moi, c'est ce que cela signifiait ", déclare-t-elle. "Il ne peut y avoir d'autre raison d'essayer une colle, d'essayer différentes dérivations, c'est de l'expérimentation. J'étais son cobaye.

"Il avait les mains libres avec mon corps. Il jouait à Dieu avec mon corps et le NHS lui a passé le bistouri, à sept reprises", ajoute-t-elle.

Lorsque Leann a tenté de faire part de ses préoccupations au personnel, on lui a répondu qu'Eljamel lui avait sauvé la vie. On ne lui a pas dit qu'il faisait l'objet d'une enquête ni qu'il avait été contraint de démissionner.

Ce n'est qu'après avoir regardé les récents reportages de la BBC qu'elle a réalisé qu'elle n'était pas seule.

L'impact

Leann a maintenant 33 ans. Elle vit dans une douleur constante. Elle a besoin de béquilles pour marcher et un tube - appelé shunt - a été inséré dans son corps pour contrôler son liquide céphalo-rachidien.

"Tout a changé", déplore-t-elle. "Mon rêve était d'être policière, et cela n'arrivera jamais. Il m'est difficile de l'accepter, de ne pas pouvoir faire la carrière que je veux, de ne pas pouvoir avoir le style de vie que je veux, de ne pas pouvoir avoir d'enfants. Tant de choses m'ont été enlevées sans que j'y sois pour quelque chose.

Leann fait partie de la centaine de patients qui ont demandé une enquête publique pour connaître exactement les dommages causés par Eljamel.

Les dommages qu'il lui a causés, ainsi qu'à d'autres patients, sont irréversibles, mais elle veut s'assurer que le conseil de santé soit tenu pour responsable et qu'aucun autre chirurgien ne puisse causer de tels dommages.

Elle dit qu'elle n'a réalisé qu'il avait également blessé d'autres patients qu'après avoir vu un reportage de BBC Écosse.

"Je pensais qu'il n'y avait que moi, je ne savais pas qu'il y avait 99 autres personnes", dit-elle. "Je ne comprends pas comment il a pu se laver les mains du sang et rentrer chez lui".

Lanceur d'alerte

Légende image, Sam Eljamel était chef du service de neurochirurgie à l'hôpital Ninewell de Dundee City

Eljamel a été suspendu par NHS Tayside après des enquêtes internes et externes en 2013, et est parti travailler en Libye.

Pour la première fois, trois personnes ayant travaillé avec Eljamel ont parlé à la BBC.

Mark (nom fictif) dit qu'il a décidé de parler maintenant parce qu'il craint que le conseil de santé n'ait pas encore tiré les leçons du passé.

"J'ai fait part de mes préoccupations à l'époque, mais ils ont fait la sourde oreille", dit-il. "Je me sens en partie coupable de ne pas avoir fait plus, mais j'avais peu d'expérience à l'époque. On nous disait que nous n'aurions jamais de stages.

Il affirme que les infirmières, les chirurgiens principaux et les directeurs savaient depuis au moins 2009 qu'Eljamel était souvent hors de l'hôpital pour des consultations privées alors qu'il était censé opérer des patients.

Mark affirme qu'Eljamel laissait des chirurgiens débutants opérer sans surveillance chaque semaine.

"Laisser un jeune chirurgien opérer alors que vous n'êtes même pas dans le bâtiment et qu'un patient est blessé relève de la négligence", déclare-t-il.

"Le NHS Tayside a dissimulé ce genre de choses pendant longtemps à Dundee. C'est remonté jusqu'au conseil d'administration. Tout le monde était au courant", ajoute-t-il.

"Intouchable”

Mark se souvient d'une occasion où il était dans la salle d'opération pour regarder le jeune chirurgien opérer le patient d'Eljamel, lorsqu'il a accidentellement sectionné sa moelle épinière.

Il affirme que le liquide céphalo-rachidien "fuyait" et que lui et un autre chirurgien ont été envoyés en courant pour trouver un chirurgien plus expérimenté. Le patient est resté handicapé à vie.

"Que fait ce prestigieux neurochirurgien à ses patients ? demande-t-il. "Je pense qu'il a fait beaucoup de mal. Des dissimulations se produisent, il faut donc réexaminer ces cas".

"Il est facile de dire qu'il faut tracer une ligne, mais la culture ne changera pas si l'on se contente de tracer une ligne dans le sable. Il faut d'abord changer la culture pour protéger les patients".

Les trois chirurgiens ont déclaré à la BBC qu'Eljamel décourageait l'utilisation des rayons X parce qu'il était trop arrogant et qu'il voulait économiser de l'argent.

En conséquence, on pense qu'il a opéré la mauvaise colonne vertébrale chez au moins 70 patients, laissant nombre d'entre eux handicapés à vie.

Mark affirme que l'une des raisons pour lesquelles Eljamel était considéré comme "intouchable" était qu'il apportait beaucoup d'argent au département par le biais de projets de recherche que beaucoup d'entre eux considéraient comme "bizarres et même discutables".

Un porte-parole de NHS Tayside a déclaré : "Le directeur médical et le directeur général ont rencontré le secrétaire du cabinet et les députés régionaux de Tayside en avril pour discuter des préoccupations des patients du professeur Eljamel. Il a été convenu lors de cette réunion que NHS Tayside travaillerait avec le gouvernement écossais sur les prochaines étapes pour soutenir les patients individuels par le biais d'un processus indépendant à la fois du conseil de santé et du gouvernement".

"NHS Tayside s'engage à faire tout ce qui est nécessaire pour soutenir un processus indépendant, en reconnaissant qu'il sera adapté aux circonstances de chaque patient", ajoute le communiqué.