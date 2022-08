"Nous sommes en grève pour avoir des bébés"

il y a une heure

La rédaction BBC News Mundo

Crédit photo, Getty Images

La Corée du Sud se dirige vers une crise sans précédent. La raison ? Sa population ne croît pas aussi vite qu'elle le devrait.

En 2021, le pays asiatique a de nouveau enregistré le taux de natalité le plus bas du monde, le Bureau national des statistiques ayant enregistré la naissance de seulement 260 600 enfants, soit 11 800 de moins que l'année précédente, a rapporté l'agence de presse Yonhap.

Depuis 2018, le taux de natalité de la Corée du Sud est inférieur à un enfant par femme. Les derniers chiffres officiels montrent que cette tendance, loin de s'inverser, tend à s'aggraver.

Au cours des 12 derniers mois, les femmes ont eu en moyenne 0,81 enfant, un chiffre qui représente une diminution de trois points par rapport à 2020, et la sixième baisse consécutive.

Cette chute du taux de natalité risque de compliquer les problèmes que connaît l'économie du pays, qui connaît à peine une croissance. Dans les économies les plus avancées du monde, le nombre moyen d'enfants par couple est de 1,6, soit le double de celui du pays asiatique.

Les causes

Ces dernières années, la pression économique et les facteurs professionnels ont joué un rôle déterminant dans la décision d'avoir des enfants, selon les experts.

Pour les chiffres de 2021, les analystes pointent du doigt l'augmentation du coût de la vie, la hausse des prix de l'immobilier et l'impact de la pandémie de covidés comme les principaux facteurs qui découragent les gens d'avoir des enfants.

Crédit photo, Getty Images Légende image, De plus en plus de femmes privilégient leur carrière professionnelle à la possibilité de fonder une famille, une décision motivée par l'inégalité avec les hommes qui persiste sur le marché du travail.

Dans le cas spécifique des carrières, les femmes sud-coréennes sont très instruites, explique Jean Mackenzie, correspondante de la BBC à Séoul, mais elles sont loin d'avoir obtenu des conditions égales à celles des hommes sur le lieu de travail.

"Le pays présente le plus grand écart de rémunération entre les hommes et les femmes de tous les pays riches", déclare M. Mackenzie.

En outre, le fait que la majorité des tâches ménagères et des soins aux enfants incombent encore aux femmes signifie qu'il est plus fréquent que les femmes cessent de travailler après avoir eu des enfants ou que leur carrière stagne.

En substance, dit la correspondante de la BBC, de nombreuses femmes sont encore obligées de choisir entre avoir une carrière et avoir une famille. De plus en plus de personnes décident qu'elles ne veulent pas sacrifier leur carrière.

Comme l'a dit une femme au journaliste, "nous sommes en grève de la procréation".

"Je n'ai pas l'intention d'avoir un enfant. Je ne veux pas subir la douleur physique de l'accouchement ou voir ma carrière en pâtir", a expliqué la Sud-Coréenne Jang Yun-hwa dans une interview qu'elle a accordée à la BBC en 2018.

"Je préfère vivre seul et réaliser mes rêves plutôt que de faire partie d'une famille", ajoute Jang.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La baisse du taux de natalité et le vieillissement de la population menacent d'aggraver les problèmes auxquels est confrontée l'économie sud-coréenne.

Les conséquences

Selon les données de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), les taux de natalité ont "nettement diminué" au cours des six dernières décennies dans les économies les plus importantes et les plus avancées.

Des pays comme l'Espagne sont également confrontés à des problèmes démographiques similaires, bien que les vagues de migration de ces dernières décennies, notamment en provenance d'Afrique et d'Amérique latine, en aient atténué les effets.

Le cas de la Corée du Sud est toutefois particulier, car la taille des familles s'est considérablement réduite en quelques générations. Au début des années 1970, les femmes avaient en moyenne quatre enfants.

Ce déclin a entraîné un vieillissement de la population et une augmentation conséquente du taux de mortalité.

Depuis 2020, la Corée du Sud voit sa population diminuer, le nombre de décès étant supérieur au nombre de nouveau-nés. Pour le seul mois de mai de cette année, le pays a enregistré 28 859 décès contre 20 007 naissances.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le coût de la vie, en particulier le coût du logement, est un autre facteur qui pousse un plus grand nombre de jeunes Sud-Coréens à reporter ou à exclure la fondation d'une famille.

Selon les experts, les pays ont besoin d'au moins deux enfants par couple - soit un taux de 2,1 - pour maintenir leur population au même niveau sans recourir à l'immigration.

Le déclin de la population peut créer de multiples problèmes économiques. D'une part, elle nécessite des dépenses publiques plus élevées pour répondre aux demandes accrues en matière de soins de santé et de systèmes de retraite, et d'autre part, le déclin de la population jeune entraîne également des pénuries de main-d'œuvre.

Les prévisions

Les experts préviennent que la Corée du Sud pourrait être confrontée à un "séisme démographique" à partir de 2030 en raison du vieillissement et du déclin rapides de sa population.

Des études gouvernementales citées par l'agence de presse Yonhap indiquent que si la situation n'est pas inversée, la population en âge de travailler diminuera de 35 % au cours des 30 prochaines années.