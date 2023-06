Les femmes qui dirigent les familles indiennes alors que les hommes émigrent

Crédit photo, Divya Arya Légende image, Usha Devi gagne de l'argent, prend toutes les décisions pour sa famille et est considérée comme le chef de famille.

Author, Par Divya Arya

Role, Journaliste, BBC News

il y a 22 minutes

"Tout le monde me connaît maintenant par mon nom", déclare Usha Devi, assise dans sa modeste maison du Bihar, l'un des États les plus pauvres de l'Inde.

"L'identité n'est pas une chose anodine", insiste la jeune femme de 38 ans. "Auparavant, seuls les hommes étaient connus par leur nom ; aujourd'hui, les femmes sont également identifiées par leur nom.

Usha Devi a dû quitter l'école et se marier à l'âge de 15 ans. Forcée à des grossesses répétées pour satisfaire le désir de la famille d'avoir un fils, elle n'avait guère de contrôle sur quoi que ce soit dans sa vie.

Lorsque son mari a dû émigrer pour trouver du travail, cette mère de trois filles et d'un fils s'est levée pour prendre en charge la maison et la vie de leurs enfants. Elle a quitté la maison de ses beaux-parents pour s'installer dans une maison séparée dans le même village. Elle gagne désormais de l'argent, prend toutes les décisions pour la famille et est considérée comme le chef de famille.

Les Nations unies indiquent qu'il n'existe pas de définition fixe des ménages dirigés par des femmes, mais qu'ils sont souvent définis comme des foyers où il n'y a pas d'hommes adultes ou qui ne contribuent pas au revenu du ménage.

Pour les économistes et les démographes, le terme "chef de famille" désigne une personne qui gagne de l'argent et qui a le pouvoir de prendre des décisions au sein de la famille. Dans le cas des femmes mariées, lorsque les maris migrent et ne vivent pas à la maison pendant six mois ou plus, les femmes sont considérées comme le chef de ménage. Il s'agit souvent d'une déclaration volontaire.

C'est une histoire qui se répète dans les villages et les petites villes de l'Inde, où la migration des hommes, liée à la détresse, offre une opportunité aux femmes.

Crédit photo, DIVYA ARYA/ BBC Légende image, Le mari d'Usha Devi affirme que leurs enfants ont maintenant une chance d'avoir un meilleur avenir grâce à leur mère.

Le professeur Sonalde Desai, sociologue et démographe, explique que cette possibilité dépend de la capacité de la femme à quitter le domicile familial de son mari, où elle peut rester dépendante d'autres membres masculins, comme son beau-père et ses beaux-frères.

"Lorsqu'une femme est en mesure de fonder un foyer indépendant, nous constatons un réel changement dans sa capacité à prendre des décisions, dans sa probabilité d'assumer certaines responsabilités financières, voire de gérer et de diriger l'exploitation agricole", explique le professeur Desai.

Au cours des trois dernières décennies, la proportion de ménages dirigés par des femmes a presque doublé, comme le montrent les données de l'enquête nationale sur la santé des familles.

L'un des principaux facteurs de ce changement dans la structure patriarcale de la famille est la migration interne, dont la tendance est à la hausse.

Le dernier recensement de l'Inde en 2011 a dénombré 450 millions de migrants internes. Cela représente une augmentation de 45 % au cours de la dernière décennie, un taux bien plus élevé que le taux de croissance de la population (18 %) au cours de la même période.

Face à la pauvreté induite par le Covid-19 et à la diminution des possibilités d'emploi, le professeur Desai prévoit que cette tendance ne fera que s'accentuer dans les années à venir.

Indépendante et confiante, Usha Devi est aujourd'hui une figure de proue parmi les femmes de son village.

Son travail à la tête d'un groupe d'entraide consiste à inscrire les femmes à un programme gouvernemental qui accorde des prêts faciles aux femmes pauvres.

Le groupe se réunit chaque semaine, collectant de petites contributions de 10 roupies (0,12 $ ) chacune pour constituer un petit fonds, se rendant souvent à la banque pour le déposer et faire des demandes de prêts, et prenant des décisions financières comme prêter de petites sommes d'argent du fonds pour les cas d'urgence.

Crédit photo, DIVYA ARYA/ BBC Légende image, Usha Devi a commencé à diriger un groupe d'entraide dans son village en 2016.

Lors d'une réunion à laquelle j'ai assisté, il y a eu des désaccords et des rires à parts égales. La bonhomie d'un réseau de soutien informel, indépendant des hommes et des familles.

"Maintenant, nous nous connaissons toutes par nos noms. Et avec l'aide des membres les plus alphabétisés, j'ai appris à écrire mon nom et à gérer les transactions financières", explique Munni Devi.

Shobha Devi est l'une des membres les plus alphabétisées du groupe. Elle aussi s'est mariée tôt, mais a pu terminer ses études plus tard et prend souvent le relais en l'absence d'Usha.

"L'argent envoyé par mon mari n'est souvent pas suffisant, alors nous nous entraidons contre vents et marées", explique-t-elle.

"Depuis que je sais comment gérer l'argent, j'ai aussi davantage mon mot à dire dans les décisions de dépenses.

Shobha Devi fait partie d'une tribu de plus en plus nombreuse de femmes plus éduquées que leurs maris.

Selon l'enquête indienne sur le développement humain, parmi les couples qui se sont mariés dans les années 1980, seuls 5 % des femmes étaient plus instruites que leur mari. Ce chiffre est passé à 20 % dans les années 2000 et 2010.

"Si l'on considère que le rôle de chef de famille ne se limite pas à la personne qui gagne le plus d'argent, mais qu'il s'agit aussi d'une personne capable de prendre des décisions, je pense que le pouvoir augmente en faveur de ces femmes plus éduquées", explique le professeur Desai.

Lorsque Usha Devi a commencé à gagner de l'argent il y a 11 ans, elle a investi dans ses études et obtenu un diplôme universitaire. En 2012, elle a commencé à travailler avec une organisation non gouvernementale, faisant du porte-à-porte pour recueillir des données sur la santé des mères et des nourrissons.

Elle a commencé à diriger le groupe d'entraide en 2016, une décision soutenue par son mari, Ranjeet, qui a abandonné l'école à l'âge de 10 ans. Il explique qu'il n'a réalisé son erreur que lorsqu'il a vu à quel point sa femme était "intelligente".

"Si ma femme n'avait pas fait d'études, mes enfants seraient devenus comme moi. C'est grâce à elle qu'ils ont une chance d'avoir un avenir meilleur", dit-il.

Crédit photo, DIVYA ARYA/ BBC Légende image, Rashmi, la fille aînée d'Usha Devi, prend des cours pour compléter les revenus du ménage.

C'est un aveu rare de la part d'un homme élevé dans un pays imprégné de rôles traditionnels pour les hommes et les femmes. D'une certaine manière, la migration rend inévitable le fait que les hommes relâchent le contrôle et s'appuient davantage sur leurs femmes.

Ranjeet a eu du mal à trouver du travail dans son village, où il y avait peu d'emplois qualifiés et aucun pour lequel il était qualifié. Il est donc fier de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille en travaillant dans une usine qui fabrique des cordes dans l'État méridional du Tamil Nadu.

Malgré leur autonomie accrue à la maison, Usha Devi, Shobha Devi et les autres femmes avec lesquelles je me suis entretenue se considèrent toujours comme secondaires par rapport à leur mari.

"Ce n'est pas moi qui suis géniale, c'est lui. S'il ne m'avait pas soutenue, je n'aurais jamais avancé", déclare Usha Devi.

Mais pour de nombreuses jeunes femmes, dont sa fille Rashmi, elle est devenue un modèle.

"J'ai vu ma mère changer et j'ai pensé que je pouvais aussi devenir comme elle".

Rashmi prend des cours pour compléter les revenus du ménage et rêve d'économiser suffisamment pour suivre une formation et devenir policière.

Il ne s'agit pas seulement d'un objectif de carrière, mais d'un exemple qu'elle veut donner aux autres, tout comme sa mère.