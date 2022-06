La bibliothèque qui prête des êtres humains au lieu de livres

il y a une heure

Claire Bates, BBC World Service

Crédit photo, MENNESKEBIBLIOTEKETS Légende image, Deux lecteurs, à gauche et à droite, appréciant de lire leur livre en chair et en os (au milieu)

"Transgenre", "ex-gangster", "polyamoureux", "sataniste", "père adoptif célibataire". Ce sont là quelques-uns des titres des ouvrages disponibles dans la bibliothèque humaine, dans laquelle les volumes sont des personnes faites de chair et de sang plutôt que de papier et d'encre.

Les tomes sont, en fait, des volontaires qui ont été confrontés à des préjugés dans leur vie pour des caractéristiques frappantes. Les lecteurs peuvent les emprunter pour une conversation d'une demi-heure, au cours de laquelle les questions les plus embarrassantes sont encouragées.

Cette bibliothèque excentrique possède des "dépôts de livres locaux" dans quelque 80 pays du monde, où des personnes, comme le travesti péruvien Jonathan, également connu sous le nom de Samantha Braxton, sont "publiées".

Lorsque l'une des bibliothécaires de la succursale de Lima l'a invitée à rejoindre la collection il y a cinq ans, Samantha était déjà un personnage connu et, comme elle a été créée pour inspirer les gens et les aider à se sentir bien dans leur peau, la proposition lui est tombée comme un gant.

"Quand je serai publiée, j'ai l'impression de pouvoir assister à la façon dont mes lecteurs effacent l'image qu'ils avaient de moi dans leur esprit", déclare-t-elle sur le site web de la bibliothèque, où elle apparaît comme "livre du mois" pour février 2022, avec le titre "Transformiste".

Parmi ses lecteurs, dit-elle, se trouvent de nombreux gays et lesbiennes qui n'ont pas révélé leur orientation sexuelle à leurs amis et à leur famille, et qui cherchent des conseils et un éclairage sur leur expérience.

Et ce n'est qu'une des raisons de lire ces livres ouverts.

"Nous n'avons pas le temps de nous arrêter pour apprendre ce que nous ne savons pas, alors nous mettons les gens dans des petites boîtes", explique Ronni Abergel, fondatrice de Human Library.

"Dans notre bibliothèque, nous recommandons de s'asseoir et de rencontrer des personnes avec lesquelles vous ne parleriez pas normalement, parce qu'il y a quelque chose chez elles qui vous met mal à l'aise. De cette façon, vous n'apprenez pas grand-chose sur eux, mais vous apprenez encore plus sur vous-même", explique M. Abergel.

Crédit photo, MENNESKEBIBLIOTEKETS Légende image, Samantha Braxton (au centre) comme un livre ouvert de la Bibliothèque humaine

C'est l'objectif de la Bibliothèque humaine : remettre en question, par le biais d'une conversation en face à face, les hypothèses et les stéréotypes que nous avons tous sur les autres.

Livres et musique

L'idée a été testée pour la première fois lors d'un festival de musique au Danemark. M. Abergel, son frère et quelques amis ont rassemblé un groupe de volontaires pour servir de livres ouverts que les gens pouvaient emprunter lors de l'événement.

"Dès le premier jour, c'était incroyable. C'était complet, les gens ont vraiment saisi leur chance. Nous avions plus de 50 volumes différents sur l'étagère."

Un moment en particulier l'a surpris : un policier qui s'est proposé comme livre lui a dit qu'il discutait avec des lecteurs lorsqu'un de leurs amis est arrivé ivre et a commencé à se comporter de manière agressive.

Avant que le policier n'ait eu le temps de réagir à ces injures, les trois lecteurs se sont levés et ont dit à leur ami de se taire et de s'asseoir, car il ne connaissait pas le policier comme eux.

Crédit photo, MENNESKEBIBLIOTEKETS Légende image, Ronni Abergel, fondateur de la Bibliothèque humaine, avec un t-shirt portant la mention "Ne pas juger quelqu'un"

Dans le jardin

Abergel a géré la Bibliothèque humaine comme un hobby pendant de nombreuses années, testant et développant le modèle en Norvège, au Portugal et en Hongrie.

En 2013, il a breveté l'idée et en a fait un travail à plein temps.

Dès lors, avec son équipe, il a commencé à constituer des collections de livres dans différents pays, en utilisant les médias sociaux et la population locale pour trouver des volontaires disposés à raconter leur propre vie.

L'année dernière, ils ont créé un jardin de lecture dans la capitale danoise Copenhague, où des bibliothécaires aident les lecteurs à trouver des livres et où des panneaux indiquent les titres disponibles.

La collection varie en fonction des volontaires présents, et va de "Musulman" et "Retraite anticipée" à "J'ai donné mon fils en adoption" et "Alcoolique sobre".

Une fois la sélection effectuée, le livre et ses lecteurs s'assoient ensemble.

Crédit photo, MENNESKEBIBLIOTEKETS Légende image, Le jardin de Copenhague organise des lectures deux fois par mois

"Je suis une personne très curieuse, donc je pose beaucoup de questions", explique Tina, l'une des lectrices, à la BBC.

"En deux mois, j'ai lu trois livres. C'était une belle expérience et pour la semaine prochaine, je suis vraiment excité. Je pense que tout le monde devrait essayer parce qu'on peut apprendre beaucoup de choses", suggère-t-elle, tandis que, dans un coin du jardin, elle commençait à "lire" "Schizophrénie".

"Je m'appelle Christian. Je suis âgée de 29 ans. Je suis un professeur et un gros nerd, et je suis aussi schizophrène."

"La schizophrénie est une maladie dans laquelle vous souffrez d'une psychose permanente pour une raison non clairement définie. La chose classique est d'entendre des voix, de voir des choses et ainsi de suite. Mais je me suis surtout occupé de ce que nous appelons des illusions, comme 'Les Illuminati essaient de m'avoir et contrôlent le monde de l'ombre'", commence le "livre".

"Pourquoi avez-vous décidé d'être un livre de la Bibliothèque humaine ?", demande-t-on à Christian.

"Il y aura toujours des nuits où je resterai éveillé dans mon lit, terrifié. Mais si faire cela aide une personne, cela cesse d'être une affliction et devient un outil qui peut être utilisé pour quelque chose d'utile. Il déstigmatise certains problèmes qui, selon moi, doivent être déstigmatisés."

Et les esprits bornés ?

Crédit photo, MENNESKEBIBLIOTEKETS Légende image, Plaques du contenu disponibles. Les titres varient.

La Bibliothèque humaine organise régulièrement des séances publiques dans le monde entier, où tout le monde peut se rendre.

Cependant, elle semble attirer des personnes naturellement curieuses et ouvertes d'esprit.

"Nous prêchons peut-être un peu les convertis", admet M. Abergel. "Nous ne nous attendons pas à ce que les haineux ou les gens effrayés se présentent d'eux-mêmes."

"Mais certains d'entre eux, nous les atteignons par le travail", ajoute-t-il, faisant référence au fait que pour financer les sessions publiques, ils organisent des événements pour des entreprises privées, des multinationales comme Google aux entreprises locales.

Chez le brasseur néerlandais Heineken, Katie, de la bibliothèque humaine, a ouvert la séance en déclarant : "je suis très heureuse de pouvoir vous aider :

"Lorsque nous sommes sur le lieu de travail ou sur les médias sociaux, nous devons souvent marcher sur des œufs à propos de la diversité et de la différence. Beaucoup ne veulent pas faire d'erreurs, ce qui est compréhensible. La chose importante à retenir ici est que vous pouvez demander n'importe quoi à ces livres. Ils ne vous feront jamais sentir mal à propos de la question que vous posez."

Crédit photo, MENNESKEBIBLIOTEKETS Légende image, Séance de "lecture"

"Lorsque, par exemple, Heineken organise sa formation au développement du leadership, tout le monde est censé y participer, qu'il aime l'idée ou non", souligne M. Abergel.

Est-ce que ça marche ?

Les réactions des personnes participant aux sessions publiques et privées sont très positives, mais existe-t-il des preuves que la bibliothèque humaine fonctionne ?

"Nous disposons d'une étude d'impact récente basée sur des sessions en ligne organisées l'année dernière pour le groupe d'assurance Zurich. Un cabinet de conseil externe a effectué une évaluation. C'est un petit échantillon, mais très prometteur. Cela a montré qu'elle avait un impact profond", déclare M. Abergel.

Il reconnaît toutefois qu'il ne dispose pas d'études de terrain à long terme. "Nous n'avons jamais eu les ressources nécessaires pour investir dans ce type de suivi, mais un jour nous le ferons", dit-il.

Le fondateur affirme qu'au cours des 21 années de sa trajectoire, la bibliothèque n'a fait que grandir. "Lorsque Google ou Starbucks viennent nous voir pour travailler, c'est parce qu'ils savent quel type de valeur nous apportons."

Crédit photo, MENNESKEBIBLIOTEKETS Légende image, "Ne jugez pas un livre à sa couverture", est l'une des devises de la bibliothèque humaine

Qu'en est-il des "livres", reçoivent-ils une rémunération ou sont-ils toujours volontaires ?

"La crédibilité du livre est en jeu. Si vous payez pour vos livres, est-ce pour cela qu'ils disent ce qu'ils disent ? Nous leur donnons toutes les ressources possibles sans les professionnaliser. Être un livre ouvert ne doit pas devenir toute votre identité. Ce n'est sain pour personne", déclare le fondateur de la bibliothèque.

Santé

La Bibliothèque humaine crée des dépôts de livres dans des pays où les entreprises ont des liens étroits, comme le Danemark, le Royaume-Uni et les États-Unis. Ils prévoient d'investir leurs ressources supplémentaires dans les pays où ils pensent pouvoir se développer.

"Nous déployons un grand nombre de projets intéressants qui vont se multiplier et s'étendre. Plus d'accès aux personnes et plus d'institutions qui intègrent les organisations, les universités et les autorités locales et publiques", explique M. Abergel.

Il est également prévu de lancer une application permettant de s'inscrire comme lecteur et de commander un livre à partir d'un catalogue en ligne.

"Vous pouvez être chez vous et l'emprunter à quelqu'un en Nouvelle-Zélande ou en Corée du Sud", explique M. Abergel.

Malgré toutes ses innovations, M. Abergel est réaliste et sait qu'un livre ne changera probablement pas les opinions extrêmes, mais qu'il peut aider la plupart des gens à garder l'esprit ouvert.

"Si toutes ces forces polarisantes m'attirent, qui va me permettre de rester sain d'esprit, équilibré et non extrémiste ?" s'interroge-t-il.