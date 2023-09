Qu'est-ce qui se cache derrière la querelle céréalière entre la Pologne et l'Ukraine et quelles en seront les conséquences pour le monde ?

Crédit photo, Getty images Légende image, La Pologne a déclaré qu'elle cesserait de fournir des armes à l'Ukraine en raison d'un différend sur les céréales

La Pologne a été l'un des plus fidèles soutiens de l'Ukraine après l'invasion russe, mais les relations entre les deux pays se sont heurtées à un obstacle majeur concernant les exportations de céréales.

Tout cela se passe sur la scène la plus publique qui soit, puisque les dirigeants des deux pays profitent d'une visite au siège des Nations unies pour s'attaquer l'un à l'autre.

S'adressant aux journalistes, le président polonais Andrzej Duda s'est interrogé sur la reconnaissance de l'Ukraine à l'égard de l'aide étrangère et a comparé le pays à une personne en train de se noyer.

"Une personne qui se noie est extrêmement dangereuse parce qu'elle peut vous entraîner dans les profondeurs [...]. Il peut tout simplement noyer le sauveteur", a-t-il déclaré.

Quelques heures plus tard, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a répliqué à la Pologne en déclarant qu'il était alarmant de voir certains amis de l'Ukraine en Europe jouer la solidarité "dans un théâtre politique - en faisant un thriller à partir de céréales".

Varsovie a dénoncé les commentaires de M. Zelensky et a annoncé qu'elle cesserait de fournir des armes à son voisin, une décision qui pourrait avoir des conséquences majeures sur l'effort de guerre de l'Ukraine.

Qu'est-ce qui a déclenché le conflit sur les céréales ?

L'Ukraine est un important producteur de céréales et la guerre a entraîné des pénuries dans le monde entier, car les voies d'exportation à travers la mer Noire ont été largement coupées.

Crédit photo, Getty images Légende image, Certains analystes attribuent le comportement de la Pologne à des motifs politiques dans la perspective des prochaines élections nationales

L'Ukraine a dû trouver d'autres itinéraires terrestres, ce qui a conduit à l'arrivée de grandes quantités de céréales en Europe centrale, entraînant une baisse des prix intérieurs.

Pour protéger les agriculteurs locaux, l'Union européenne a temporairement interdit les importations de céréales dans cinq pays : Bulgarie, Hongrie, Pologne, Roumanie et Slovaquie.

Lorsque l'interdiction a pris fin le 15 septembre, l'UE a choisi de ne pas la renouveler, mais la Hongrie, la Slovaquie et la Pologne l'ont maintenue.

L'Ukraine a porté l'affaire devant l'Organisation mondiale du commerce (OMC), estimant qu'il s'agissait d'une violation des obligations internationales. Mais la Pologne a déclaré qu'elle maintiendrait l'interdiction.

La Commission européenne affirme qu'il n'appartient pas aux pays individuels de décider d'une politique commerciale plus large, mais à l'approche des élections du 15 octobre, le parti au pouvoir en Pologne, Droit et Justice, veut être perçu comme un défenseur des agriculteurs du pays et multiplie les discours.

Quel était l'accord sur les céréales avec l'Ukraine ?

Lorsque la Russie a envahi le pays en février 2022, sa marine a bloqué les ports de la mer Noire, emprisonnant 20 millions de tonnes de céréales destinées à l'exportation.

Cette situation a provoqué une flambée des prix mondiaux des denrées alimentaires et menacé de créer des pénuries dans les pays du Moyen-Orient et d'Afrique, qui importaient d'importantes quantités de denrées alimentaires d'Ukraine.

En juillet 2022, un accord a été conclu entre la Russie et l'Ukraine, sous l'égide de la Turquie et de l'ONU, permettant aux cargos de naviguer le long d'un corridor en mer Noire.

Ce couloir, d'une longueur de 310 milles nautiques et d'une largeur de trois milles nautiques, permettait de rejoindre et de quitter les ports ukrainiens.

Cet accord a permis à l'Ukraine d'exporter près de 33 millions de tonnes de céréales. Selon l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), les prix mondiaux des denrées alimentaires ont ainsi baissé d'environ 20 %.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'accord sur les céréales a permis à l'Ukraine d'exporter 33 millions de tonnes de céréales en un an

Toutefois, depuis que la Russie s'est retirée de l'accord, les prix mondiaux des céréales sont repartis à la hausse, selon l'indice des prix alimentaires des Nations unies.

La Russie affirme qu'elle peut combler l'écart. Lors de ses entretiens avec les dirigeants africains en juillet, le président Vladimir Poutine s'est engagé à expédier gratuitement des céréales à au moins six pays africains - le Burkina Faso, la République centrafricaine, l'Érythrée, le Mali, la Somalie et le Zimbabwe - au cours des quatre mois suivants.

Au début du mois, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que ces exportations gratuites de céréales commenceraient "dans quelques semaines".

Quelles armes sont fournies à l'Ukraine ?

La Pologne et l'Ukraine ont toutes deux hérité d'un vaste assortiment d'armes de l'ère soviétique après l'éclatement de l'URSS.

Comme elle les utilisait depuis longtemps, l'Ukraine était satisfaite de ces armes de la guerre froide, et la Pologne était tout aussi satisfaite de donner ses vieilles armes à l'Ukraine et de se réapprovisionner en matériel occidental plus récent.

Mais les transferts à l'Ukraine ont réduit d'environ un tiers le matériel militaire polonais : la Pologne a déjà envoyé à l'Ukraine 320 chars de l'ère soviétique et 14 avions de chasse MiG-29, et le différend sur les céréales a remis en question les futures livraisons d'armes.

Le porte-parole du gouvernement polonais, Piotr Muller, a déclaré que seules les livraisons de munitions et d'armements convenues précédemment seraient effectuées, y compris celles prévues dans les contrats signés avec l'Ukraine.

En effet, le fabricant polonais PGZ doit envoyer environ 60 armes d'artillerie Krab dans les mois à venir.

Qui fournit des armes à l'Ukraine ?

Les États-Unis sont au premier rang mondial pour ce qui est de l'armement de l'Ukraine, avec un total d'environ 46 milliards de dollars d'armes.

Ils ont fourni des chars, de l'artillerie et des lance-roquettes et ont déclaré qu'ils soutiendraient la livraison d'avions de combat avancés à l'Ukraine en permettant aux alliés occidentaux de fournir des F-16 de fabrication américaine et en formant les pilotes ukrainiens à l'utilisation de ces avions.

L'Allemagne, le Royaume-Uni, la Norvège et le Danemark sont les principaux donateurs suivants, la Pologne occupant la sixième place.

La Pologne a envoyé environ 3,3 milliards de dollars d'aide militaire à l'Ukraine dans le cadre de sa défense contre la Russie.