A Kaboul, les femmes interdites d'accès aux parcs de la capitale

il y a 58 minutes

Yogita Lemay BBC - Afghanistan

Crédit photo, Reuters Légende image, Les parcs d'attractions de la capitale, Kaboul, sont désormais ouverts uniquement aux enfants et aux hommes.

Les cris de joie des enfants remplissent l'air alors qu'ils s'amusent à jouer, à faire des manèges, des autos tamponneuses et des mini montagnes russes dans un parc situé au centre de la capitale afghane, Kaboul.

Et leurs parents s'assoient avec eux pendant qu'ils jouent ou les regardent pendant qu'ils prennent des photos souvenirs, rares moments de joie en Afghanistan, habitué aux mauvaises nouvelles.

Mais leurs mères se voient désormais refuser le droit de partager ces souvenirs avec leurs enfants, après que les talibans extrémistes aient interdit aux femmes d'aller dans les parcs de Kaboul.

La mesure intervient après que les femmes ont récemment été interdites d'entrer dans les piscines et les gymnases de la capitale.

Les règles devraient s'appliquer à l'ensemble du pays.

Les femmes et les filles afghanes craignent l'avenir, les talibans restreignant leurs activités.

Légende image, Les hommes sont toujours autorisés à faire des manèges dans les parcs d'attractions.

Certains disent que ces mesures n'ont pas d'effet à l'échelle du pays, puisque, pour la plupart des gens, une soirée est, à l'heure actuelle, un luxe inabordable.

Pour de nombreuses filles afghanes, la question n'est pas liée à l'ampleur de l'impact de ces mesures, mais plutôt à la symbolique du mouvement, et à ce qu'il révèle sur l'intention des talibans depuis sa prise du pouvoir en août 2021.

"Chaque jour, en tant que filles en Afghanistan, nous nous réveillons avec de nouvelles restrictions", explique une étudiante, dont le nom n'a pas été divulgué pour sa protection.

"C'est comme si nous nous asseyions et attendions les prochaines restrictions."

"J'ai eu la chance d'avoir terminé mes études secondaires avant l'arrivée au pouvoir des talibans. Mais j'ai peur que les universités soient désormais également fermées aux femmes. Mes rêves seront brisés", ajoute-t-elle.

L'étudiante dit qu'elle a récemment passé l'examen d'entrée à l'université et qu'elle s'est sentie désespérée lorsqu'elle a appris que la majeure qu'elle voulait étudier, à savoir le journalisme, n'était plus accessible aux femmes, ce qui fait partie d'un ensemble d'autres restrictions imposées par les talibans récemment.

"Je ne peux pas décrire à quel point c'est difficile. Parfois, on a envie de crier à haute voix", poursuit-elle.

La frustration est évidente dans sa voix lorsqu'elle dit : "Je suis désespérée".

Crédit photo, AFP Légende image, Au printemps, les femmes pouvaient encore visiter les parcs de la capitale

L'espace de liberté des femmes en Afghanistan étant miné, certaines cherchent des moyens de contrer l'oppression talibane.

L'activiste Laila Bassem a pu co-fonder une bibliothèque pour femmes, et elle possède des milliers de livres dans différentes langues sur divers sujets.

"Nous voulons montrer aux talibans que les femmes afghanes ne se tairont pas. Notre deuxième objectif est d'étendre la culture de la lecture aux femmes, en particulier aux filles qui sont privées d'éducation", dit-elle.

L'activiste s'oppose aux hommes qui dirigent le pays et a participé à de nombreuses manifestations depuis l'année dernière.

"Nous ne craignons pas la mort ou les talibans qui menacent nos familles, nous craignons l'exclusion de la société", affirme-t-elle.

Selon elle, les restrictions croissantes imposées aux femmes sont inquiétantes et causent de la tristesse.

"Je me sens tellement bouleversée quand je pense à toutes les libertés que nous avons perdues, que des gens d'autres pays explorent Mars, et que nous nous battons toujours pour ces droits fondamentaux", indique-t-elle.

Légende image, L'activiste Laila Bassem dit s'opposer aux talibans, malgré les menaces.

Il y a quelques semaines, les autorités afghanes ont arrêté Zarifa al-Yaqoubi, une militante des droits des femmes, et trois autres personnes, et malgré les multiples appels des Nations Unies et d'autres organisations pour leur libération, il n'y a eu aucune réponse des talibans.

La semaine dernière, 12 personnes, dont trois femmes, ont été fouettées devant des milliers de personnes dans un stade de football en Afghanistan.

Et le régime actuel des talibans, avec chaque mesure prise par le gouvernement, ressemble de plus en plus à leur système de gouvernement depuis les années 1990.

"La politique actuelle des talibans est la même qu'il y a 20 ans, explique Laila Bassem. Nous essayons de leur dire que ce n'est pas acceptable au 21e siècle".

À quelques minutes en voiture de la bibliothèque, se trouve le siège du ministère de la vertu et de la prévention du vice des talibans, un autre lieu interdit aux femmes afghanes.

Légende image, Un porte-parole du ministère taliban de la vertu et de la prévention du vice a défendu les restrictions, affirmant que la loi islamique n'était pas appliquée.

"Nous avons mis une boîte à la porte où les femmes peuvent déposer leurs plaintes. Notre responsable se rend à la porte pour rencontrer les femmes par respect", explique le porte-parole, Muhammad Akif Mohajer.

"Pendant 15 mois, nous avons donné aux sœurs la possibilité d'aller dans les parcs. Nous avons demandé aux femmes de continuer à porter le foulard, et certaines d'entre elles n'ont pas obtempéré. Nous avons réservé des journées séparées pour les hommes et les femmes pour aller dans les parcs. , et personne ne s'y est conformé", ajoute-t-il.

En réponse à une question sur la raison de la répression des manifestants pour les droits des femmes, Muhammad Akef Muhajir affirme : "Dans tous les pays, toute personne qui s'oppose aux ordres du gouvernement est arrêtée, et dans certains pays, elle est tuée".

"Nous n'avons pas fait cela, mais bien sûr, si quelqu'un s'oppose à un intérêt national, nous le ferons taire", dit-il.

Légende image, Les nouvelles restrictions font craindre à de nombreuses femmes que les choses empirent.

Les paroles et les actions des talibans témoignent de leur position rigide à l'égard des femmes et de quiconque critique leur politique.

Ce sont des actions qui remettent en cause l'image plus modérée qu'ils tentent de véhiculer depuis leur prise de pouvoir l'an dernier.

"Un jour, on nous dira peut-être que les femmes ne peuvent plus sortir de chez elles. Tout est possible en Afghanistan", dit la jeune étudiante.

Le désespoir des femmes afghanes de la communauté internationale est également évident.

"Le monde nous a tourné le dos, dit Laila Bassem. Les puissants du monde entier soutiennent les femmes iraniennes, mais pas les femmes afghanes", regrette-t-elle.