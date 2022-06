Quelle est la recette pour vivre jusqu'à 100 ans ?

Duniya Jahan, BBC Hindi

Crédit photo, Reuters Légende image, La femme la plus vieille au monde est décédée en avril 2022

C’était le 2 janvier et le jour était vendredi. Une petite fille était née dans un petit village du Japon. Elle s'appelait Kane.

C'était vers l'année 1903. Kane Tanaka est décédée après 119 ans, soit en avril 2022. Elle était officiellement la personne la plus âgée du monde.

Elle a passé les dernières années de sa vie dans une maison de retraite. Elle se levait à six heures du matin, résolvait des questions mathématiques, jouait à des jeux de société, mangeait du chocolat et buvait du café et des sodas.

Il fut un temps où les anciens pouvaient être bénis pour vivre cent ans, mais une telle pensée était considérée comme impossible à être vraie, mais maintenant ce n'est pas le cas.

Alors cette semaine, le monde va enquêter sur la question : quelle est la recette pour vivre cent ans ?

Pour trouver la réponse à cette question, la BBC s'est entretenue avec quatre experts.

Une seconde vie

Crédit photo, Getty Images Légende image, Un couple de vieillards assis un banc public

Le Dr Hiroko Akiyama, qui a été vice-président du Conseil scientifique du Japon, explique : "il n'y a rien d'inhabituel à vivre jusqu'à cent ans maintenant."

L'expertise du Dr Hiroko Akiyama est dans «l'étude du vieillissement».

Elle raconte que la population du Japon vieillit rapidement. L'âge moyen des femmes au Japon est maintenant de 88 ans et l'âge moyen des hommes est de 82 ans. 29 % de la population japonaise a 65 ans ou plus.

En termes d'âge moyen, seuls Hong Kong, Singapour, la Suisse, l'Italie et l'Espagne se rapprochent du Japon. Selon le ministère de la Santé du Japon, l'année dernière, 86 mille 510 citoyens du pays étaient âgés de cent ans ou plus.

Le Dr Hiroko explique : "la longue vie des gens au Japon a de nombreuses raisons. L'une d'entre elles est le système d'assurance maladie universel. Nous l'avons lancé dans les années 1960. Ici, les gens ont facilement accès aux établissements de santé. Les Japonais sont soucieux de leur santé et leur mode de vie est sain."

Les Japonais travaillent très dur. Ils prennent des précautions pour éviter le cancer et les maladies cardiaques.

Le docteur Hiroko raconte que les Japonais font attention à la nourriture. Consommez moins de matières grasses. Mangez plus de poisson, de légumes et de thé vert.

L'âge moyen des habitants du Japon augmente, mais la population totale diminue.

En fait, le taux de natalité diminue depuis un certain temps et le nombre de personnes d'âge en mesure d'occuper un emploi diminue également de façon continue.

À mesure que le nombre de personnes âgées augmentait, la compréhension s'est également développée que les besoins des personnes âgées sont également différents.

Le docteur Hiroko dit que le gouvernement se concentre principalement sur le système de santé et le système de retraite.

Le système de logement et de transport a également été pris en charge, mais l'infrastructure de base de la société doit être réorganisée.

Le docteur Hiroko, avec son équipe, a mené de nombreuses expériences sociales pour trouver des moyens de permettre aux personnes âgées de vivre sans dépendre de personne.

Le Dr Hiroko précise : "nous essayons de restructurer les communautés pour répondre aux besoins d'une société vieillissante. Nous voulons créer une communauté où les gens sont en bonne santé, actifs et capables de partager les uns avec les autres jusqu'à l'âge de 100 ans. Restez connecté et sentez-vous Nous ne travaillons pas seulement pour les personnes âgées, mais pour les personnes de tous âges."

Après avoir pris leur retraite au Japon, les gens commencent de nouveaux emplois. Ils entament une deuxième carrière ou si c'est le cas, une autre vie. Cela maintient la routine et aide à rester en bonne santé.

Le Dr Hiroko Akiyama a 78 ans et connaît sa deuxième carrière.

Elle raconte : "j'ai longtemps été professeur à l'université. Quand j'avais 70 ans, j'ai commencé l'agriculture. Être agriculteur quand j'étais jeune, c'était un vieux rêve."

A cette question de savoir si elle veut vivre jusqu'à cent ans, le docteur Hiroko Akiyama raconte que sa mère avait 98 ans lorsqu’elle est décédée. Elle dit que cent ans de vie suffisent. Et elle dit ne pas avoir de souhait particulier de vivre plus de cent ans.

Qu'est-ce que la vieillesse ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une vieille femme soutenue en vivres lors du confinement lié au Covid en Afrique du Sud

"Le vieillissement est un processus extrêmement personnel. Deux personnes n'ont pas le même processus de vieillissement", explique Cathy Slack, maître de conférences au Aston Research Center for Healthy Aging de Birmingham.

Pourquoi vieillissons-nous et si ce processus biologique peut être ralenti, le laboratoire de Kathy cherche des réponses à cette question.

Tout le monde connaît les signes extérieurs de la vieillesse. Comme les rides et le grisonnement des cheveux, mais il se passe aussi beaucoup de choses à l'intérieur de notre corps.

Kathy explique que l'effet du vieillissement est visible sur tous les tissus du corps. Son effet va du cerveau à la fertilité. Ces changements sont appelés caractéristiques de la vieillesse.

Kathy explique : "il peut y avoir de nombreux processus impliqués dans cela. Perte de contrôle de la qualité des protéines à l'intérieur de la cellule. Inactivation des mitochondries. Les mitochondries sont la partie de la cellule qui fabrique de l'énergie. Avec le vieillissement, elles peuvent cesser de fonctionner."

Kathy dit que lorsque le vieillissement commence, le risque de maladies permanentes comme le diabète augmente également.

La régulation de l'apport de nutriments est essentielle au fonctionnement des cellules. Lorsqu'il y a un problème, les cellules souches sont détruites. Les cellules souches réparent les cellules. Les changements viennent aussi dans l'esprit.

Kathy Slack explique : "certaines personnes ont une taille de cerveau plus petite en vieillissant. Pour cette raison, la mémoire de nombreuses personnes âgées s'affaiblit. Elles ont du mal à accomplir de nombreuses tâches en même temps. Dans leur comportement, des changements surviennent également. Elles deviennent plus anxieuses, ou sombrent dans la dépression, mais l'important est que toutes ces choses ne sont pas les mêmes chez toutes les personnes âgées."

Kathy répond également à la question de savoir comment nous pouvons augmenter nos espérances de vie à cent ans.

Kathy Slack dit : "il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont très âgés. Mais leur santé n'a pas l'air bonne, c'est l'aspect sur lequel il faut travailler. Cela peut sembler un conseil désuet, mais nous devons adopter un mode de vie sain."

"Il faut essayer de rester actif. Essayer de poursuivre vos activités en vieillissant. Mangez bien. Pas trop. Pas trop peu. Décidez de la quantité d'alcool que vous consommez. Arrêtez de fumer. "

Il y a encore beaucoup de choses sur la vieillesse que nous ne savons pas. Kathy Slack dit qu'historiquement, nous nous sommes davantage concentrés sur le processus de la maladie.

De nombreux scientifiques travaillent sur le cancer et d'autres maladies, mais il existe maintenant un groupe de personnes comme lui qui considèrent les maladies comme des pathologies liées à l'âge.

De cette manière, de nouvelles méthodes de traitement de nombreuses maladies peuvent être développées.

Expérience intéressante

Crédit photo, Getty Images Légende image, Un vieil homme en réhabilitation

"Dans mon laboratoire, nous montrons que les efforts peuvent ralentir le processus de vieillissement. Dans certains cas, il peut être arrêté et dans certains cas, il peut être ralenti", explique Neer Barzilai, directeur de l'Institut de recherche sur le vieillissement de l'Albert Einstein College de médecine à New York.

Son mouvement peut également être inversé. C'est possible de le faire.

Il est difficile d'estimer combien de personnes ont 100 ans ou plus dans le monde.

Le Département de la population des Nations Unies estime qu'en 2021, il y avait cinq sur 73 000 personnes.

Le Dr Neer Barzilai dit à propos de ses recherches que de plus en plus de personnes vivent cent ans ou plus, c'est pourquoi il trouve et expérimente. Il prend également l'aide de sept cents et demi de personnes et de leurs familles qui ont atteint l'âge de cent ans.

Ils recherchent de tels gènes, grâce auxquels le rythme de la vieillesse peut être ralenti. Ces informations peuvent également être utilisées pour fabriquer des médicaments.

Son équipe travaille sur trois pistes liées à la vieillesse. Le premier d'entre eux a pour but de ralentir le processus. Il porte le nom du personnage fictif 'Dorian Gray', qui n'est pas affecté par l'âge, mais cet effet est visible sur sa face cachée.

Neer Barzilai explique : "la deuxième étape est ce que nous appelons la 'Fontaine de Jouvence'. Il s'agit de rajeunir les gens. C'est la plus difficile à réaliser. La troisième est la plus excitante. Elle s'appelle Peter Penn. Ce personnage fictif ne vieillit pas. L'idée est de ramener les personnes dans la vingtaine ou la trentaine. Il faut leur donner un traitement tous les quelques mois ou une fois par an, et elles seront traitées pour le vieillissement. L'effet doit être arrêté ou sa vitesse doit être ralentie vers le bas.

Les biomarqueurs sont des molécules qui indiquent des maladies internes, comme le cholestérol, qui indique une maladie cardiaque. Mais trouver de tels marqueurs pour identifier la vieillesse n'est pas facile.

Neer Barzilai dit : "nous avons besoin de beaucoup de biomarqueurs. Nous recherchons des biomarqueurs qui peuvent donner deux informations. La première est qu'ils peuvent faire la différence entre l'âge réel et l'âge biologique. Vous savez que certaines personnes connaissent leur âge plus visible que moins que l'âge. Deuxièmement, nous voulons que les médicaments que nous fabriquons pour ralentir le vieillissement montrent des changements dans les biomarqueurs lorsqu'ils sont utilisés."

Certains médicaments en cours de préparation dans le but de prévenir la vieillesse ont obtenu l'approbation des régulateurs et sont également en cours de préparation. Ils sont également utilisés dans d'autres situations.

Par exemple, après la greffe, ces médicaments sont donnés pour que le corps ne rejette pas l'organe.

Le Dr Neer Barzilai dirige la campagne d'essais cliniques pour le deuxième objectif d'un médicament appelé "metformine" utilisé pour contrôler le diabète de type 2.

Vous attendez-vous à ce qu'il y ait un grand succès dans cette direction dans votre vie, lorsque la BBC a posé cette question, il a dit : "oui, bien sûr. Nous spéculons sur ce que nous pouvons faire en deux ans."

"Mais nous sous-estimons ce que nous pouvons faire dans cinq ou 10 ans. Je pense qu'il y a une vague énorme qui se passe dans ce secteur. Les riches du monde entier y investissent aussi et ça va s'accélérer. "

Les amis vieillissent

Crédit photo, Getty Images Légende image, Nelson Mandela danse avec son ancien partenaire juridique et président de l'ANC (en exil), Oliver Tambo (illustration)

Robert Waldinger, professeur de psychiatrie à la Harvard Medical School, déclare : "les personnes qui ont de meilleures relations avec les autres et qui ont des relations chaleureuses ont tendance à vivre plus longtemps et en meilleure santé que les autres."

Robert Waldinger est également directeur de la Harvard Study of Adult Development.

Il explique : "c'est la 84e année de notre étude. À notre connaissance, c'est la plus longue étude sur un seul groupe de personnes. Elle a commencé lorsqu'ils étaient adolescents. Elle continue jusqu'à ce qu'ils vieillissent. ont commencé une étude sur les enfants. Nous avons essayé de découvrir ce qui n'allait pas dans la vie humaine et cela aidera également à l'étude de la vie sur la bonne voie. "

Cette étude a débuté en 1938.

Robert explique qu'au départ, il y avait 724 participants. La plupart d'entre eux sont morts. Mais certaines personnes âgées de plus de quatre-vingt-dix et cent ans sont encore en vie.

Il dit que cette étude a révélé certaines choses que nous connaissons. Ce sont des habitudes alimentaires et de style de vie nutritives, qui aident à vivre longtemps.

Selon Robert, cette étude a montré que le fait d'avoir plus de relations avec les autres, d'être plus connecté aux personnes qui les entourent et de faire preuve de chaleur aidait les gens à rester en bonne santé.

Robert Waldinger dit : "il y a eu beaucoup de recherches à ce sujet. La meilleure hypothèse dans ce cas concerne le dépassement du stress et de la tension. Supposons que si quelque chose s'est produit pendant la journée qui vous a bouleversé, vous ou quelqu'un, vous ressentirez une oppression dans votre corps. Vous rentrez chez vous et si vous avez une telle personne de confiance qui vous écoute, vous sentirez que votre fatigue s'est estompée. Cela commence à gâcher le système du corps. Grâce à la recherche, nous obtenons des informations selon lesquelles de bonnes relations nous aident à sortir du stress.

Les relations sont importantes pour une longue vie, mais certaines personnes aiment la solitude.

Pour eux, Robert Waldinger dit : "c’est un point important. Nous voulons tous rester en contact avec des gens sympas. Certains d'entre nous sont des introvertis et ce n'est pas un problème. Les introvertis pensent que la plupart des gens qui les entourent sont stressés. Une ou deux personnes proches leur suffit."

La même formule ne s'applique pas à tout le monde en termes de nombre de relations que vous devriez avoir pour une vie saine. Les animaux de compagnie peuvent aussi nous apporter de la joie et réduire notre stress.

Robert explique qu'il a également étudié des personnes âgées de plus de soixante-dix ou quatre-vingts ans et qu'elles ont essayé d'avoir une relation pour la première fois de leur vie. Certaines personnes sont tombées amoureuses pour la première fois. On peut donc dire qu'il n'est jamais trop tard.

Revenant à la même question quelle est la recette pour vivre cent ans ?

Aucune recette de ce genre ne peut être dite avec une garantie, mais cela peut aider si vous faites plus d'une chose.

Gardez votre régime alimentaire à droite. Maintenir une activité physique. Trouvez un ami ou un animal de compagnie à qui vous pouvez parler. Si vous vivez dans un pays où les personnes âgées sont plus nombreuses que les jeunes, il se peut que des changements se produisent et que la soirée de votre vie soit lumineuse et relaxante.

La formule pour ralentir le processus de vieillissement ou inverser tout le processus n'est pas encore disponible, mais les scientifiques travaillent dans ce sens.