Comment reconnaître les symptômes du cancer du côlon à un stade précoce (et pourquoi vous devez vérifier vos selles)

il y a une heure

Philippa Roxby Reporter en santé, BBC

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une femme dans les toilettes

"Revoyez vos affaires"

Tel était le message insistant de la présentatrice de la BBC Deborah James, qui a souffert d'un cancer colorectal et est décédée la semaine dernière à l'âge de 40 ans, dans sa campagne de sensibilisation au cancer colorectal.

Mais qu'est-ce que ce cancer, également connu sous le nom de cancer de l'intestin ou du côlon, et comment le détecter à un stade précoce ?

Voici un guide pratique.

Il y a trois signes principaux à surveiller :

Présence de sang dans les selles sans raison apparente. Peut être rouge vif ou rouge foncé.

Un changement dans la façon dont vous déféquez, comme le fait d'aller aux toilettes plus fréquemment ou que les selles deviennent plus liquides ou dures.

Sensation de douleur ou de gonflement dans le bas-ventre, lorsque le ventre est plein et ballonné.

Il peut également y avoir d'autres symptômes tels que :

Perte de poids.

Vous avez l'impression de ne pas avoir vidé correctement vos intestins après une selle.

Vous vous sentez plus fatigué ou étourdi que d'habitude.

La présence de ces symptômes ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'un cancer de l'intestin, mais il est conseillé de consulter un médecin si vous les remarquez pendant trois semaines ou plus et si vous ne vous sentez pas bien.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Main tendue avec une compresse tachée de sang

En effet, plus un cancer est diagnostiqué tôt, plus il est facile à traiter.

Parfois, le cancer colorectal peut empêcher les déchets de passer dans l'intestin, ce qui peut provoquer un blocage, entraînant de fortes douleurs d'estomac, une constipation et des malaises.

Dans ces circonstances, vous devez consulter votre médecin ou vous rendre immédiatement aux urgences.

Regardez attentivement ce qui sort lorsque vous allez aux toilettes et ne soyez pas gêné d'en parler.

Vous devez surveiller la présence de sang dans les selles ainsi que les saignements des fesses.

Le sang rouge vif peut provenir de vaisseaux sanguins enflammés (hémorroïdes) dans l'anus, mais il peut aussi être causé par un cancer colorectal.

La présence de sang rouge foncé ou noir dans les selles peut provenir des intestins ou de l'estomac et peut également être préoccupante.

Vous pouvez également remarquer un changement dans vos habitudes intestinales, comme des selles moins solides ou des selles plus fréquentes que d'habitude.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le cancer de l'intestin peut commencer dans le côlon (gros intestin) ou le rectum (voie postérieure) et est également connu sous le nom de cancer colorectal

Bowel Cancer UK recommande de tenir un journal des symptômes avant de consulter le médecin afin de ne rien oublier lors de votre rendez-vous.

Les médecins ont l'habitude de voir de nombreuses personnes souffrant de divers problèmes intestinaux. Signalez donc tout changement ou saignement afin qu'ils puissent en trouver la cause.

Quelles sont les causes du cancer colorectal ?

Personne ne sait exactement ce qui la provoque, mais certains facteurs peuvent favoriser son apparition :

Plus vous êtes âgé, plus vous êtes susceptible d'être atteint d'un cancer et il en va de même pour l'intestin : la plupart des cas concernent des adultes de plus de 50 ans.

Une alimentation riche en viande rouge et en viande transformée, comme les saucisses ou le bacon.

Le tabagisme peut augmenter le risque de plusieurs types de cancer.

Consommer trop d'alcool.

Le surpoids ou l'obésité.

Des antécédents de polypes dans l'intestin qui peuvent se transformer en tumeurs.

Est-elle transmise des parents aux enfants ?

Dans la plupart des cas, le cancer colorectal n'est pas héréditaire, mais vous devez informer votre médecin si vous avez des parents proches diagnostiqués avant l'âge de 50 ans.

Certaines conditions génétiques, telles que le syndrome de Lynch, augmentent considérablement le risque de développer un cancer du côlon, mais elles peuvent également être prévenues si les médecins sont conscients de la situation.

Selon des scientifiques, plus de la moitié des cancers de l'intestin pourraient être évités si les gens adoptaient un mode de vie plus sain.

Cela signifie faire plus d'exercice, manger plus de fibres et moins de graisses, et boire six à huit verres d'eau par jour.

Mais cela signifie aussi qu'il faut aller chez le médecin en cas de symptômes inquiétants et se soumettre à un dépistage du cancer dès qu'il est proposé.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Gros intestin d'une personne souffrant du cancer du côlon

Il peut s'agir d'une coloscopie, qui consiste à examiner l'ensemble de l'intestin à l'aide d'une caméra placée dans un long tube, ou d'une sigmoïdoscopie flexible, qui permet d'examiner une partie de l'intestin.

Plus de 90 % des personnes chez qui le cancer colorectal a été diagnostiqué au stade le plus précoce survivront pendant cinq ans ou plus, contre 44 % des personnes diagnostiquées au stade le plus avancé.

Les chances de survie ont plus que doublé au cours des 40 dernières années : plus de la moitié des patients survivent aujourd'hui 10 ans ou plus, contre un sur cinq dans les années 1970, selon les statistiques britanniques.

Quels sont les traitements disponibles ?

Le cancer colorectal est curable, surtout s'il est diagnostiqué à un stade précoce.

Les traitements sont de plus en plus personnalisés et les progrès des tests génétiques permettent d'adapter les soins à chaque individu.

Cette approche doit encore être affinée, mais elle promet des années de vie supplémentaires aux personnes atteintes de cancer.

Quels sont les différents stades du cancer ?