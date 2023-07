Comment le volcan Tonga Hunga a produit les éclairs les plus intenses jamais observés

Le volcan a explosé violemment en janvier 2022, projetant 10 km cubes de roches, de cendres et de sédiments directement dans le ciel, produisant un panache de 58 km de haut. Il s'agit de la plus grande explosion atmosphérique jamais enregistrée par les instruments modernes. L'énorme nuage volcanique a recouvert la région et était si gros qu'il a pu être vu par les astronautes en orbite à bord de la Station spatiale internationale. L'éruption a provoqué un mégatsunami dont les vagues ont atteint 45 mètres de haut, dévastant les îles Tonga et causant des dégâts jusqu'en Russie, à Hawaï, au Pérou et au Chili. Selon les rapports, au moins six personnes ont perdu la vie dans le tsunami, dont deux au Pérou. (En savoir plus sur les dégâts causés par le tsunami).