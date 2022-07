Cuisiner avec une friteuse est-il plus sain et économique que cuisiner au four ?

il y a une heure

La rédaction BBC News Mundo

Crédit photo, Getty Images Légende image, La taille de la friteuse est similaire à celle d'une machine à pain

Les ventes de friteuses à air ont enregistré une hausse de 400 % en 2021 au Royaume-Uni.

Étant donné qu'elles utilisent peu ou pas d'huile, sont-elles une option plus saine que les autres modes de cuisson ?

À l'heure où le coût de la vie augmente, il convient également de s'interroger sur l'impact de la friteuse sur la consommation d'énergie et sur votre porte-monnaie.

Greg Foot, présentateur de l'émission Sliced Bread sur BBC Radio 4, a consulté deux experts pour comprendre les avantages et les limites des friteuses à air.

1. La friteuse cuit en faisant circuler de l'air chaud autour des aliments

La friteuse à air a la même taille qu'une machine à pain et peut être placée sur le plan de travail de la cuisine. Il fait circuler de l'air très chaud à grande vitesse autour des aliments.

"Il s'agit essentiellement d'un vent très fort et très chaud. On peut comparer cela à l'utilisation d'un sèche-cheveux", explique Jakub Radzikowski, concepteur de l'enseignement culinaire à l'Imperial College de Londres, au Royaume-Uni.

"C'est essentiellement la même chose qu'un four ventilé. Mais il est plus petit et le ventilateur est généralement beaucoup plus puissant.

La force du flux d'air à l'intérieur d'une telle friteuse ressemble à un four très sophistiqué qui serait utilisé dans une cuisine professionnelle.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La friteuse fait circuler de l'air très chaud à grande vitesse autour des aliments

2. La friteuse à air cuit plus rapidement qu'un four traditionnel, mais seulement en petites quantités

Comme le ventilateur de la friteuse est plus puissant et que son compartiment est plus petit, l'ensemble de l'appareil est plus efficace, explique Jakub.

"Je peux probablement cuire une cuisse de poulet dans la friteuse en 20 minutes. Au four, cela prendrait plus de temps".

En outre, il faut plus de temps pour préchauffer un four conventionnel plus grand.

Mais comme le tiroir de la friteuse a une capacité moindre, seules de petites quantités peuvent être préparées.

"Si vous cuisinez pour quatre ou six personnes, cela ne vous fera pas gagner du temps car vous aurez besoin de plusieurs fournées dans la friteuse", explique le spécialiste des sciences alimentaires.

3. La friteuse est utilisée pour préparer des aliments "croustillants"

Les stars des publicités pour les friteuses à air font souvent du poulet et des frites, car l'appareil est idéal pour préparer "tout ce que vous voulez croustillant", explique Jakub.

Chips de chou frisé, plantains, courgette panée ou autre.

4. Est-ce plus sain ?

"Par rapport à la technique consistant à tremper les aliments dans de l'huile chaude, elle est évidemment plus saine car elle utilise moins de graisse", explique Jakub.

Mais elle peut aussi être plus saine que la cuisson dans un four traditionnel.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les légumes peuvent être cuits dans la friteuse

Si les pommes de terre sont enduites d'huile, elles l'absorberont en rôtissant. Avec la friteuse, tout tombe dans le panier perforé.

"S'il y a un excès de graisse, elle va couler au fond et vous ne la mangerez pas".

Il existe encore des façons plus saines de cuisiner : vous pouvez faire de la vapeur sans utiliser d'huile.

"Certains des modèles les plus récents ont une quinzaine de fonctions", explique Anya Gilbert, rédactrice en chef du magazine Good Food de la BBC, spécialisé dans l'examen des équipements et appareils électroménagers.

5. La friteuse à air consomme moins d'énergie que le four

Pour parvenir à cette conclusion, Simon Hoban, producteur de l'émission Sliced Bread de la BBC, a préparé des cuisses de poulet et des pommes de terre, une portion au four, l'autre à la friteuse (en s'assurant que tous les autres appareils étaient éteints pendant la cuisson).

Il a ensuite vérifié le compteur électrique pour voir combien d'énergie avait été utilisée.

"Le poulet a mis environ 35 minutes à cuire dans le four, et le compteur m'a indiqué que je consommais 1,05 kilowatt d'électricité par heure. La friteuse a pris 20 minutes et le compteur a indiqué une consommation de 0,43 kilowatts par heure."

Crédit photo, Getty Images Légende image, Avec la friteuse à air, la graisse tombe dans le panier perforé

La pomme de terre avec la peau a, quant à elle, mis environ une heure à cuire correctement dans le four, soit l'équivalent de 1,31 kilowatt par heure.

"Dans la friteuse, cela prenait beaucoup moins de temps", dit Simon. "35 minutes", consommant 0,55 kilowatts par heure.

"La cuisson dans une friteuse à air utilise moins de la moitié de l'énergie nécessaire dans un four", conclut Greg.

6. Une friteuse à air ne remplacera jamais complètement un four, mais elle fonctionne

Jakub ne pense pas qu'une friteuse puisse remplacer entièrement un four. "De toute évidence, vous ne pouvez pas rôtir un poulet entier dans une friteuse à air. Ou du moins pas une dinde", dit-il.