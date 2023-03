Poisson gras : types, avantages et comment les manger

Le poisson gras est-il sain– et si oui, quels sont les meilleurs types et à quelle fréquence devriez-vous le consommer ? La nutritionniste agréée Nicola Shubrook offre des conseils et des idées de recettes.

Qu'est-ce que le poisson gras ?

Les poissons gras sont certains types de poissons riches en acides gras oméga-3.

L'acide gras oméga-3 est considéré comme un acide gras essentiel car le corps ne peut l'obtenir qu'à partir de la nourriture car il est incapable de le fabriquer par lui-même.

L'acide gras oméga-3 est un gras polyinsaturé et est composé de deux acides gras principaux :

EPA (acide eicosapentaénoïque)

DHA (acide docosahexaénoïque)

Types de poissons gras

Les poissons suivants sont surtout connus pour être des poissons gras :

• Saumon

• Maquereau

• Anchois

• Sardines

• Hareng

Un moyen très facile à retenir est l'acronyme 'SMASH' : saumon, maquereau, anchois, sardines, hareng. Différents types de harengs (kipper, bloater et hilsa) ainsi que des sprats et des truites sont également inclus dans cette liste.

Top 5 des bienfaits des poissons gras

1. Peut aider à protéger contre les maladies cardiaques

Il a été démontré dans de nombreuses études que les acides gras oméga-3 aident des facteurs tels que l'hypercholestérolémie et l'hypertension artérielle, réduisant ainsi le risque de maladie cardiaque .

2. Possède des propriétés neuroprotectrices

L'acide gras oméga-3, en particulier le DHA, est nécessaire au bon développement et au bon fonctionnement du cerveau et offre une neuroprotection contre les maladies, y compris la maladie d'Alzheimer .

3. Peut protéger les articulations

L'acide gras oméga-3 est naturellement anti-inflammatoire et il a été démontré dans plusieurs études qu'il protège les articulations et peut même aider à prévenir la polyarthrite rhumatoïde.

4. Peut aider à soutenir une bonne santé mentale

Il a souvent été démontré que les acides gras oméga-3 ont un impact positif sur la santé mentale, y compris l'anxiété et la dépression.

5. Aide à réduire le risque de certains cancers

De nombreuses recherches ont montré des liens avec les acides gras oméga-3 et un risque réduit de certains cancers, notamment du côlon , du sein et de la prostate.

Quelle quantité de poisson gras devrions-nous manger ?

Le NHS recommande actuellement d'inclure au moins deux portions de poisson dans notre alimentation par semaine, dont l'une devrait être un poisson gras. Une portion est d'environ 140g.

Pour la plupart des gens, manger plus d'une portion de poisson gras par semaine est acceptable, mais il y a certains groupes pour lesquels cela n'est pas recommandé, car les poissons gras contiennent de faibles niveaux de polluants qui peuvent s'accumuler dans le corps.

Ceux qui ne devraient pas manger plus de deux portions de poisson gras par semaine sont :

Filles

Femmes planifiant une grossesse

Femmes enceintes et allaitantes

Dois-je m'inquiéter des niveaux de mercure dans les poissons gras ?

Les gros poissons ont tendance à contenir le plus de mercure par rapport aux races plus petites comme les sardines et les anchois, mais vous ne devriez pas avoir peur de manger du poisson.

Manger quelques portions par semaine est sans danger et seules les personnes à haut risque - comme les femmes enceintes et allaitantes - doivent respecter les limites recommandées.