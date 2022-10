Une vague de frappes "massives" cible les grandes villes, dont Kiev

Lundi matin, des frappes de missiles ont également été signalées dans la région centrale de Vinnytsia, ainsi qu'à Dnipropetrovsk et Zaporizhzhia dans le sud-est, et à Lviv dans l'ouest de l'Ukraine.

Pendant ce temps, l'ambassadrice américaine en Ukraine, Bridget Brink, a tweeté : "Comme des millions d'Ukrainiens, notre équipe de l'@USEmbassyKyiv s'abrite une fois de plus alors que la Russie poursuit ses frappes de missiles impitoyables et barbares sur le peuple ukrainien dans le but de laisser le pays dans le froid et l'obscurité à l'approche de l'hiver."