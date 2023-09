Les gens qui ne croient pas aux microbes

Il existe une communauté de personnes en ligne qui ne croient pas aux germes, même si les virus sont visibles dans une boîte de Pétri.

"Je m'intéresse aux soins de santé alternatifs depuis de très nombreuses années", déclare Veronica Haupt depuis sa maison en bord de mer, près du Cap, en Afrique du Sud. "Et puis bien sûr, ce qui s'est passé avec le coronavirus a vraiment suscité mon intérêt à un autre niveau."

Veronica n'a pas voulu partager sa photo. C'est une naturopathe, quelqu'un qui offre des conseils de santé « naturels » qui ne sont peut-être pas fondés sur des preuves scientifiques.

Et son parcours est familier. D’abord, elle s’intéressait au bien-être et aimait lire sur les traitements de santé non conventionnels. Elle a ensuite commencé à se méfier des ingrédients des vaccins Covid – et du fait qu’ils étaient obligatoires sur certains lieux de travail.

Mais c'est là que son chemin a divergé de celui de nombreuses personnes de cette communauté du « bien-être ».

"Je pense que l'idée selon laquelle des maladies infectieuses peuvent être transmises par quelqu'un d'autre est un mythe absolu qui se perpétue depuis de très nombreuses décennies sur l'humanité", me dit Veronica.

Comme un groupe croissant de personnes en ligne, et malgré toutes les preuves scientifiques, elle ne croit pas du tout à l’existence des germes qui causent des maladies.

Une analyse des données des médias sociaux portant sur les mots-clés utilisés par les négationnistes des germes suggère que le débat n’existait pratiquement pas avant 2020 et s’est développée avec le début de la pandémie de Covid.

Mais cela ne s'est pas arrêté là. Il a continué de croître, avec le plus grand nombre de mentions de mots-clés pertinents en 2023, soit un chiffre plus élevé qu'au cours de n'importe laquelle des trois années précédentes au plus fort de la pandémie.

Des groupes dédiés au déni des germes

Les groupes dédiés au déni des germes comptent des dizaines de milliers de membres sur Facebook et sur l’application de messagerie Telegram. Certains membres croient que les virus n'existent pas, d'autres que les germes existent mais qu'ils ne provoquent pas de maladies.

Beaucoup font référence à une théorie discréditée des années 1800. Alors que la théorie selon laquelle les germes provoquent des maladies était en train d’être prouvée, un scientifique français du nom d’Antoine Bechamp a avancé une idée appelée théorie du terrain. Il affirmait que les germes étaient des choses inoffensives qui ne faisaient que muter en quelque chose de pathogène à l’intérieur d’un corps malsain.

La théorie de Béchamp s'est effondrée à mesure que de plus en plus de preuves de l'existence de germes causant des maladies s'accumulaient. Désormais, certains groupes en ligne se sont emparés de l'idée de Béchamp.

Cela semble avoir moins à voir avec un engagement soudain envers la théorie d'un scientifique français du XIXe siècle qu'avec un rejet total de tout ce qui est dominant - la croyance croissante selon laquelle, si un gouvernement ou une institution de santé dit quelque chose, il doit automatiquement se tromper.

Ce n’est pas la même chose que d’interroger les gouvernements et d’examiner toutes les preuves disponibles.

Le Dr Dan Wilson, biologiste moléculaire et gérant d'une chaîne YouTube éducative appelée Debunk the Funk, affirme que ces croyances non scientifiques s'inscrivent dans une idée plus large du « bien-être ».

Le Dr Dan Wilson interroge l'industrie du bien-être pour son programme anti-médecine.

Il s’agit de la recherche d’un sentiment général de bien-être physique et psychologique, grâce à l’alimentation, à l’exercice et à d’autres pratiques de santé. Cela implique souvent le rejet de médicaments pharmaceutiques, considérés comme « contre nature », et a donné lieu à des millions de publications sur les réseaux sociaux.

Le Dr Wilson affirme que le bien-être favorise les explications de la maladie qui donnent aux individus un sentiment de contrôle. Changez simplement ce que vous consommez, affirme le mouvement, et vous pourrez non seulement éviter toute maladie, mais aussi vivre la meilleure vie possible.

"Il n'est pas nécessaire d'aller jusqu'au déni de la théorie des microbes. Il suffit simplement de penser que l'on peut prendre des suppléments d'une certaine manière ou mener un certain style de vie sans avoir à s'inquiéter de la maladie", explique le Dr Wilson.

Bien entendu, toutes les maladies ne sont pas causées par des germes : elles peuvent être causées par la génétique, le mode de vie ou notre environnement.

Mais Veronica croit, sans aucune preuve spécifique, que toutes les maladies sont causées par quelque chose de toxique qui pénètre dans notre corps : la pollution, ou peut-être les fréquences électromagnétiques.

Et elle dit à ses clients : « Votre santé est entre vos mains. Pas entre les mains de votre médecin. »

C’est là que le déni des germes peut avoir de réelles conséquences.

Le plus grand groupe Facebook dédié à la conviction que les germes ne causent pas de maladies regorge de conseils et d'instructions sur la manière d'éviter les médecins, les médicaments et les vaccins.

Elle est passée de 150 membres en 2019 à plus de 30 000 aujourd'hui.

"Il y a certainement beaucoup de points communs entre les négationnistes de la théorie des germes et les anti-vaccins. Je dirais que le cercle des négationnistes de la théorie des germes existe au sein du cercle anti-vaccin", explique le Dr Wilson.

Il a observé que cela est passé de quelque chose qu’il avait vu une fois dans une lune bleue à quelque chose qui devient de plus en plus un élément caractéristique des arguments anti-vaccin.

"Je les appelle en quelque sorte les terriens plats de la biologie parce que, comme les terriers plats, nous pouvons montrer des images de la Terre ronde et les gens continueront à le nier", explique le Dr Wilson.

"Nous pouvons prendre le virus et infecter un animal avec, le rendre malade. Nous pouvons également trouver cette même séquence génétique chez l'homme et la suivre dans une population à mesure qu'elle se transmet d'une personne à l'autre et observer une vague de maladie traverser cette population. ".

Les virus et autres germes peuvent être observés au microscope, ajoute-t-il.

"Mais malgré cette richesse de preuves, différentes formes de déni de la théorie des germes gagnent du terrain. Par exemple, l'idée selon laquelle le VIH ne cause pas le sida, je crains qu'elle ne devienne davantage une théorie du complot dominante."

Au début des années 2000, en Afrique du Sud, pays d'origine de Veronica, le président Thabo Mbeki refusait d'admettre que le sida était causé par le virus VIH.

Il était également réticent à fournir des médicaments antirétroviraux vitaux qui empêchent le virus de se répliquer dans le corps.

Président de l'Afrique du Sud de 1999 à 2008, Thabo Mbeki a placé le déni du Sida au cœur de son gouvernement.

On estime que cette position a causé plus de 300 000 décès évitables, selon une étude de l'Université Harvard.

Les personnes travaillant sur le terrain dans la prévention et le traitement du VIH en Afrique du Sud me disent que la situation actuelle est méconnaissable par rapport à celle d’il y a 20 ans et que le déni du sida n’est pas un problème majeur auquel ils sont confrontés.

Mais le léger battement de doute venant de certains coins suffit à faire dresser l’oreille des chercheurs sur le VIH comme Roberto Pereira.

"Je ne pense pas que ce soit juste, vous savez, surtout quand c'est quelque chose qui a causé tant de chagrin dans ce pays. Cela me fait vraiment bouillir le sang", dit-il.