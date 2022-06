Les 5 principaux avantages de la mangue pour la santé

il y a une heure

Qu'est-ce que la mangue ?

Profil nutritionnel de la mangue

Les 5 principaux avantages de la mangue pour la santé

Les mangues contiennent des niveaux raisonnables de vitamines A et C. La vitamine C est impliquée dans la formation du collagène - la protéine qui agit comme un échafaudage pour la peau, la gardant ronde et ferme. La vitamine C est l'un des antioxydants les plus importants, jouant un rôle protecteur contre les dommages environnementaux ; une carence en vitamine C peut affecter la cicatrisation des plaies et accroître les rides et ridules. Nos cheveux ont également besoin de vitamine C, à la fois pour la production de collagène et pour faciliter l'absorption du fer, un minéral important nécessaire à la croissance des cheveux.