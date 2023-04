Quels sont les moyens qui aident les femmes actives à réduire la pression au travail ?

"Allez les garçons, vous êtes en retard pour l'école, je dois me rendre au travail sans tarder, allez, allez..." Ces phrases ne vous semblent-elles pas familières ? Si vous êtes une mère qui travaille, vous devez avoir senti que ces phrases vous concernaient. Mais ne vous inquiétez pas, dans les lignes qui suivent, nous essaierons de vous fournir des conseils et quelques histoires de mères qui gèrent le travail et les diverses responsabilités de la vie de la manière la plus équilibrée possible.

Le monde arabe célèbre la fête des mères le 21 mars, et il n'est pas surprenant que ce soit le mois où commence le printemps, et qu'il y ait un lien entre la mère et le printemps, car les deux donnent la vie en un d'une façon ou d'une autre.

"Le rôle de la femme est historiquement un rôle changeant"

Le Dr Alaa Mourad, spécialiste en psychothérapie et en santé mentale, explique : "Le rôle de la femme a toujours été un rôle mouvant selon plusieurs facteurs logistiques, spatiaux, temporels et autres. Selon l'environnement, au début du dernier siècle, par exemple, les femmes étaient plus stables au foyer, mais à la fin du siècle elles ont commencé à contribuer davantage au rôle économique de la famille, surtout après la révolution industrielle."

Selon les chiffres publiés par la Banque mondiale, le pourcentage de femmes actives dans le monde arabe en 2021 a atteint environ 20 % du nombre total de travailleurs.

La réduction de la dépendance économique des femmes vis-à-vis des hommes est une évolution positive, mais elle a également apporté de nouveaux défis, car de nombreuses femmes travaillent désormais dans deux types de travail, le premier rémunéré et le second au foyer sans rémunération.

En outre, les chiffres publiés par l'Organisation internationale du travail pour l'année 2023 indiquent que le nombre de travailleuses dans le monde arabe, y compris les pays du Golfe, a atteint environ 11 millions de femmes, avec une moyenne de 39 heures de travail par semaine.

Le secteur de l'emploi féminin dans le monde arabe a également connu une augmentation de 71 %, contre 50 % pour les hommes.

Il semble que les femmes soient confrontées à un défi majeur pour concilier travail et conditions familiales, car les femmes dans la plupart des pays du monde sont encore responsables de l'exécution de la majorité des tâches ménagères et des soins. Cependant, maintenir un équilibre entre travailler à l'extérieur et s'occuper des enfants et de la famille n'est pas facile.

Plusieurs motivations au travail des femmes

"Les femmes dans les pays arabes, qui souffrent spécifiquement des difficultés économiques, sont obligées de travailler en raison de ces conditions, de sorte qu'elles sont devenues des travailleuses à l'extérieur et à l'intérieur du foyer, contrairement à leur mère et grand-mère... Ce qui a conduit à un conflit entre leurs multiples rôles. Mais sur la mère, c'est savoir que son rôle est une production précieuse et intellectuelle", indique Dr Alaa Murad.

"Certaines femmes recherchent désormais du travail pour se trouver une identité, comme elles le disent. Le besoin matériel n'est pas forcément leur motivation à travailler, de même que le rôle de l'éducation ne peut se limiter à la mère seulement, car le rôle du père dans l'éducation et passer du temps de qualité avec les enfants leur est bénéfique", ajoute-t-il.

"Les enfants doivent obtenir leurs droits d'une vraie mère... pas d'une mère qui traite ses enfants comme faisant partie de son travail"

Le travail de la mère affecte-t-il négativement les enfants ? "Il n'y a pas de réponse définitive", déclare Dr Mourad.

"La question est liée à la perception du travail par les femmes, à ses objectifs et à l'étendue de ses capacités organisationnelles. Des études psychologiques indiquent que l'importance réside dans la qualité des heures passées par les parents avec les enfants, pas le nombre d'entre eux, car le temps doit être riche en contenu. Cela dépend aussi de l'âge des enfants et de la mesure dans laquelle les parents organisent des moments de qualité avec les enfants", explique-t-il.

"Il est important que son travail ne constitue pas un obstacle ou un problème dans la vie de la famille", explique le Dr Alaa Mourad.

"Si son travail est une porte d'entrée vers la perte de la famille, l'ostentation et la dispersion de la famille, il deviendra nuisible, et la possession par la mère de compétences organisationnelles l'aide dans sa relation avec le travail, la maison et les enfants", poursuit-il.

Légende image, "La possession de compétences organisationnelles de la mère l'aide dans sa relation avec le travail, la maison et les enfants."

Un rapport du Tsongas Center for Historical Studies indique que la famille dans les Amériques avant la révolution industrielle était le centre de production, la plupart des familles vivant dans des fermes et travaillant pour produire des biens pour gagner leur vie. Dans ce contexte, le statut des hommes et des femmes était relativement égalitaire.

Les hommes sont chefs de famille, mais le rôle des femmes en tant que soignantes et productrices de biens, tels que la nourriture et les vêtements, est tout aussi important. Avec les premiers stades de l'industrialisation, ces schémas ont changé.

Et les hommes travaillent de plus en plus à l'extérieur de la maison. Au lieu de vendre les marchandises qu'ils produisaient, ces travailleurs vendaient leur temps aux propriétaires d'usines, de sorte qu'ils gagnaient de l'argent - et non des marchandises - pour subvenir aux besoins de la famille. Et le succès matériel - combien d'argent on peut gagner et avec quoi on peut l'acheter - est devenu une mesure de la valeur d'une personne.

"Je ne pense pas que les femmes soient créées pour cette misère"

"J'en ai marre de courir tout le temps pour coordonner entre mon travail et m'occuper de mes enfants, bien que mes horaires de travail soient logiques, mais je cours tous les jours pour préparer la maison et les affaires des enfants. Je ne pense pas que les femmes soient créées pour cette misère", raconte Mona, mère au travail depuis dix ans.

"Je crois que le travail le plus important pour les femmes est la maternité, mais elle est devenue marginale, car nous avons été convaincues que le rôle de la mère seule ne suffit pas et que le système capitaliste mondial a convaincu les femmes que le travail n'est pas la production de l'être humain. Vous allez dans des maisons de retraite et vous allez sur le marché du travail, vous pouvez donc gagner de l'argent pour faire fonctionner l'économie", ajoute-t-elle.

"Le droit au travail n'est pas lié au sexe, et le devoir d'un État envers son citoyen est de lui fournir du travail"

L'experte en économie, le Dr Jannat Abdallah de Tunisie, a expliqué à la BBC l'impact de la révolution industrielle sur le rôle de la mère dans la prise en charge de la famille : "Les pays qui souffrent de l'endettement considèrent les soins familiaux comme un luxe, même s'ils sont essentiels. Nous souffrons d'un retard dans la prise de conscience politique et sociétale. Parce que les gouvernements ne pensent qu'aux problèmes économiques et ignorent ces schémas sociétaux."

"La loi garantit aux femmes le droit au travail, car le droit au travail n'est pas lié au sexe et le devoir d'un État est de lui fournir du travail, et il n'y a pas de chômage qui gaspille la main-d'œuvre, et l'État a besoin de toute aide et réflexion, mais les gouvernements arabes actuels n'ont pas fourni de cadres juridiques pour le travail ou autre, ajoute Dr Jannat.

"L'homme lui-même a ses droits violés, donc si les droits du père et il est le mari sont violés , comment est son rôle dans la famille proprement dite ?", poursuit-elle.

"Je vois un rôle dans mon travail comme aider les autres"

Mais, le médecin et mère de deux enfants, déclare : "La capacité d'une personne à s'organiser lorsqu'elle est sous pression est élevée. L'une des choses qui m'aide à trouver un équilibre entre le travail à l'extérieur et mes tâches ménagères et m'occuper de mes filles est une préparation préalable telle que la préparation des repas, des vêtements et d'autres tâches ménagères."

Et le Dr Mays d'ajouter : "Le travail pour les femmes est une chose essentielle, car je ressens un sentiment merveilleux que je suis capable de produire et de me sentir satisfaite. Sans mon travail, mon identité devient incomplète, en particulier mon travail de médecin, et je considère que je donne le bon exemple à ma fille, pour qu'elle me suive dans la poursuite de mon ambition. Et je ne sous-estime pas les sentiments de la mère qui ne travaille pas, et je ne vois pas que le rôle du médecin soit supérieur au rôle de la mère, mais je vois dans mon travail un rôle d'aide aux autres. Je considère que la maternité en soi est un travail, et c'est une bénédiction de Dieu, et je considère que mon rôle de médecin aide les autres mères et leurs enfants."

"L'Etat a violé le rôle de la mère en ne lui accordant pas ses droits"

Revenant à l'économiste Dr Jannat, elle dit : "La mère est celle qui produit l'élément humain, la mère investit dans ses enfants, donc cet investissement doit avoir un retour sur elle. Est-il possible que cette mère qui investit dans son Les enfants n'ont pas de retour financier ? Et donc la société a été bafouée Le rôle de la mère L'État a violé le rôle de la mère en ne lui accordant pas ses droits C'est le droit de la femme que l'État préserve son investissement, et la coutume est devenue le tyran , et les femmes ont commencé à penser à des priorités telles que le loyer, l'éducation, la médecine et la nourriture, oblitérant ainsi son rôle de mère."

"La mère se sent maintenant obligée de travailler pour prouver qu'elle fait beaucoup pour son mari et la société."

Lana, une mère qui ne travaille pas, déclare : "Je me sens sous-estimée parce que je suis une mère "unique", en raison de la pression de la société, surtout quand quelqu'un me demande : "Es-tu seulement une mère ? Pour avoir quitté le travail il y a des années pour passer du temps avec mes enfants, j'aime superviser tout ce que mes enfants font, et l'idée qu'ils rentrent de l'école et ne me trouvent pas à leur accueil est impensable pour moi, je n'aime pas que quelqu'un prenne ma place ou mon rôle, et j'aime ce rôle."

Légende image, "J'ai choisi d'arrêter de travailler il y a des années pour passer du temps avec mes enfants."

"Les réseaux sociaux ont tué la figure maternelle"

Quant à Hana, mère de cinq enfants, elle raconte son expérience : "Pour que le garçon soit fier de sa mère, il faut qu'elle travaille à un certain endroit, et c'est à cause des réseaux sociaux, et cela affecte la famille. La première fois que j'ai eu recours au travail, c'était pour un motif purement financier afin de subvenir aux besoins de mes enfants en raison des faibles revenus de mon mari et de son incapacité à travailler souvent, c'était une nouvelle expérience en dehors du cadre familial et conjugal."

Hana ajoute : "Je me retrouve en tant que femme en dehors de la maison. Mon objectif n'est plus seulement financier, mais plutôt de sortir de la maison et de trouver le respect de moi-même ailleurs que dans la maison et les enfants. J'ai pu soutenir ma famille. Ce que je regrette beaucoup, c'est d'avoir été victime de la dépendance de mon mari. J'ai pris conscience de cela alors que je travaillais depuis longtemps dans des conditions difficiles, en plus de ma longue absence de mes enfants, de la à tel point que l'école de mes enfants m'a convoquée après qu'ils aient pleuré et se soient plaints de mon absence."

Élaborant sur ce que Mme Hana a mentionné, la British Psychological Society affirme que de faibles sentiments de culpabilité chez les pères conduisent à donner la priorité au travail, tandis que des sentiments élevés de culpabilité chez les mères conduisent à moins se concentrer sur leur carrière aux côtés de leur famille, alors qu'il est plus facile pour pères de se concentrer uniquement sur leur carrière.

