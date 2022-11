Le bilan de la précarité de l'emploi en période de turbulences économiques

Alex Christian-BBC Future

Lorsqu'un ralentissement frappe, de nombreux travailleurs permanents peuvent se replier sur leur travail et s'en sortir. Mais ceux qui occupent un emploi non protégé n'ont souvent pas ce luxe.

Ryan Parker, 30 ans, est généralement embauché par des agences de marketing pour fournir des services aux marques sur une base contractuelle.

Au plus fort de la pandémie, la demande de l'industrie a explosé. "Le pouvoir est allé aux indépendants", explique-t-il. « Comme d'autres secteurs, le marketing a connu la Grande Démission : les gens ont réalisé ce qu'ils valaient et ce qu'ils voulaient.

Pour les spécialistes du marketing indépendants, [les démissions d'autres personnes] signifiaient pouvoir trouver les meilleures opportunités et les saisir. »

Cependant, cela a commencé à changer au tournant de l'année. En janvier, Parker a brusquement perdu deux contrats majeurs. C'était un signe avant-coureur d'un ralentissement imminent. "Nous avons commencé à voir des coupes budgétaires", explique Parker, qui est indépendant depuis 2017.

"Les marques ont commencé à remettre en question leur retour sur investissement avec des sous-traitants ; les travaux qui auraient été auparavant commandés à des pigistes ont commencé à être réalisés en interne. »

En raison de circonstances indépendantes de sa volonté, Parker, basé dans le Lincolnshire, au Royaume-Uni, s'est soudainement retrouvé sans travail. « C'était une période très difficile de ne pas savoir si j'allais gagner un revenu mensuel, surtout quand j'avais une famille à nourrir », dit-il.

"Je suis devenu plus conscient de mes dépenses, j'ai regardé quels emplois indépendants étaient disponibles dans la communauté en ligne et j'ai commencé à me perfectionner.

J'ai appris la conception graphique pendant mon temps libre afin de pouvoir me tourner vers de nouvelles opportunités que je n'aurais pas saisies autrement.

L'expérience de Parker reflète ce que de nombreux pigistes, et ceux qui occupent d'autres types d'emplois temporaires, ont commencé à voir ces derniers mois. «Beaucoup de gens ont perdu des contrats», dit-il.

"Lorsqu'ils soumissionnent pour des contrats, les gens doivent concourir beaucoup plus pour le même travail qu'ils avaient pendant le boom de Covid-19 - c'est beaucoup plus difficile maintenant."

Mais beaucoup soupçonnent que le pire est encore à venir, car les perspectives financières s'assombrissent. En cas de ralentissement, les employés permanents peuvent souvent se replier sur leur travail et surmonter les turbulences.

Cependant, pour les millions de travailleurs occupant un emploi précaire - travailleurs de plateformes, de petits boulots et de services, ou travailleurs du savoir sous contrats à court terme - s'accrocher à des emplois stables pendant une récession peut être beaucoup plus difficile.

Cette insécurité de l'emploi fait des ravages; la recherche montre que cela peut avoir un impact sur la santé mentale et physique des travailleurs ainsi que sur leur capacité à planifier financièrement.

Alors que le tableau économique s'assombrit, ces travailleurs sont obligés d'élaborer des stratégies, d'augmenter leur charge de travail et de s'assurer de nouveaux moyens de revenu tout en essayant de joindre les deux bouts.

La montée de la précarité de l'emploi

Alors que le travail à temps plein est généralement protégé par le droit du travail, le travail indépendant ou à la demande est plus vulnérable aux fortes baisses de la demande.

Lorsque la récession frappe, les employeurs peuvent résilier les contrats à court terme ou les travailleurs occasionnels beaucoup plus facilement que de licencier du personnel à temps plein.

En tant que parent célibataire, j'ai toujours dû faire preuve de créativité pour gagner un revenu en cas de besoin - Ohn Mar WinCertains travailleurs optent pour des emplois précaires afin de pouvoir vendre leurs compétences et diversifier leurs salaires en freelance, tout en gardant du temps pour la famille.

''J'ai eu l'opportunité d'être à temps plein '', dit Parker, ''mais c'est beaucoup plus gratifiant de construire mon propre revenu et d'avoir la liberté de mes choix. Ces dernières années ont été précieuses : j'ai pu aider à élever mon jeune enfant, ce qui autrement n'aurait pas été possible dans un travail de bureau de neuf à cinq.''

Cependant, d'autres travailleurs se retrouvent dans un emploi non protégé en raison de circonstances imposées.

Cela peut se produire en particulier dans le secteur des services , avec des contrats zéro heure et des travaux à la demande courants dans des secteurs tels que l'hôtellerie, les transports et les arts .

Dans ces cas, les employés les moins bien rémunérés n'ont pas de revenu garanti et ne bénéficient souvent pas de congés payés ou de congés de maladie.

À mesure que le rôle de la technologie s'est accru, le rôle de l'emploi précaire dans l'économie s'est également accru.

Les statistiques sur les nombres exacts varient; selon une estimation de 2017 du Bureau of Labor Statistics des États-Unis, le travail intérimaire, le travail sur appel, le travail en sous-traitance ou la pige est la principale source de revenus de plus de 10 % des travailleurs américains.

Au Royaume-Uni, un rapport de juin 2022 a montré que 3,7 millions de travailleurs occupaient un emploi précaire ; définis comme les personnes sous contrat zéro heure, les intérimaires, les travailleurs occasionnels et saisonniers et les travailleurs indépendants faiblement rémunérés (mais pas les travailleurs sous contrat à durée déterminée).

Les gens se tournent également de plus en plus vers le travail de plateforme pour combler les écarts de revenus ; selon une enquête de 2021, 16% des travailleurs américains avaient gagné de l'argent grâce à une plateforme de concerts en ligneà un moment donné, en faveur des travailleurs plus jeunes et moins bien rémunérés.

Le designer indépendant Ohn Mar Win, 46 ans, s'appuie sur le travail de plateforme pour joindre les deux bouts.

Bien que souvent mandatée par des clients de marques mondiales sur des projets allant des emballages alimentaires aux illustrations de livres, elle affirme que plus de la moitié de ses revenus proviennent de l'enseignement de cours d'art en ligne via la plateforme d'apprentissage numérique Skillshare.

"En tant que parent célibataire, j'ai toujours dû faire preuve de créativité pour gagner un revenu en cas de besoin."

Win, basée dans le Hertfordshire, au Royaume-Uni, se dit profondément préoccupée par la manière dont la récession pourrait affecter son travail.

''Il y a une tempête parfaite qui se prépare entre la pression du coût de la vie et l'incertitude financière accrue. Presque tout le monde va se serrer la ceinture, ce qui signifie qu'il pourrait peut-être y avoir moins de considération pour l'apprentissage en ligne.''

Le bilan caché

Sans emplois à temps plein sur lesquels compter, les travailleurs occupant un emploi précaire sont confrontés à une série de pressions contre lesquelles leurs collègues plus formellement employés sont mieux protégés.

Parker dit que le ralentissement économique signifie que de nombreux indépendants ressentent actuellement une plus grande pression pour assumer autant de travail que possible.

Dire oui à plus de travail crée une forme de sécurité, explique-t-il ; non seulement cela signifie-t-il accumuler plus de richesse pendant une récession, mais les travailleurs ne dépendent pas d'un seul flux de revenus.

Cependant, cette forme de planification financière n'est pas sans conséquences. "Après avoir perdu des contrats, les spécialistes du marketing indépendants ont probablement pris trop de travail pour surcompenser", déclare Parker.

''Ceux qui ont perdu un énorme emploi ont maintenant pris trois ou quatre contrats, même s'ils n'ont la capacité que d'un ou deux. Nous sommes probablement en surmenage – et il pourrait y avoir un épuisement professionnel – mais au moins nous avons une sécurité intégrée en cas de problème. ''

Le surmenage n'est qu'un des moyens par lesquels les travailleurs occupant un emploi précaire pourraient essayer de faire face à une incertitude stressante.

En général, explique Chia-Huei Wu, professeur de comportement organisationnel à la Leeds University Business School, au Royaume-Uni, un manque de stabilité financière peut créer un énorme bilan psychologique pour les travailleurs indépendants.

Ses recherches de 2020 sur 1 046 employés en Australie ont montré que ceux qui connaissaient une insécurité d'emploi chronique, qu'il définit comme quatre ans ou plus d'insécurité d'emploi plus élevée, étaient plus susceptibles de subir des changements de personnalité qui affectaient leur santé mentale.

« L'expérience de la précarité chronique de l'emploi peut affecter le bien-être individuel en minant la vie sociale et professionnelle d'une personne », dit-il.

"Au fil du temps, ces travailleurs sont devenus plus déprimés et névrosés, et moins agréables et consciencieux."

Le stress financier peut être exacerbé pendant les ralentissements économiques, ajoute Wu, les travailleurs occupant un emploi précaire étant également susceptibles de ne pas avoir de réseau de soutien sur le lieu de travail.

« La nature transactionnelle de l'emploi précaire laisse aux travailleurs la responsabilité de s'occuper de leurs objectifs à long terme ou de leurs plans de carrière. Il peut être incertain quand un pigiste peut recevoir une demande ou obtenir un contrat, créant un mode psychologique d'attente permanente pour les emplois.

Et sans indemnités de maladie ni congés annuels, il peut être difficile pour ces travailleurs de se distancer complètement du travail, ce qui a un impact sur leur santé et leur bien-être. En effet, la recherche a montré un lien entre l'emploi précaire et la mauvaise santé.

Après avoir perdu des contrats, les spécialistes du marketing indépendants ont probablement pris trop de travail pour surcompenser – Ryan Parker

En période de ralentissement, certains travailleurs en situation d'emploi précaire souffriront plus que d'autres.

Par exemple, ceux qui travaillent dans le savoir pourraient être plus en mesure de passer à un emploi à temps plein ou d'avoir les compétences monnayables qui offrent un bon salaire.

À l'inverse, les travailleurs à la demande et ceux qui ont des contrats zéro heure qui occupent un emploi précaire par nécessité plutôt que par choix sont plus susceptibles d'avoir déjà des difficultés financières et d'avoir moins d'options en cas de ralentissement.

Win occupe un emploi non protégé depuis les années 1990. Si le ralentissement mord, elle dit qu'elle est susceptible de diversifier son salaire grâce à des ateliers virtuels et un revenu passif accumulé en illustrant.

"Mon premier salaire passif, la vente de griffonnages sur un site d'images de stock, est le résultat direct de la nécessité de trouver un revenu. Il a fallu deux ans pour se construire, mais cela a payé. [Depuis] j'ai tout fait, acheter et vendre sur eBay, cuisiner à partir de zéro et marcher partout [pour économiser de l'argent].

Au fil du temps, dit-elle, elle a accumulé une endurance psychologique face aux booms et aux récessions économiques.

''Je me souviens quand mes enfants étaient petits, à quel point nous vivions peu et les conséquences que cela a eu sur ma santé mentale – nous étions constamment endettés.

Ayant vécu de nombreuses années d'une existence précaire, j'ai développé une certaine résilience : j'ai la capacité de penser stratégiquement plutôt que de paniquer.''

Mais ce ne sera pas le cas pour tout le monde, en particulier les jeunes travailleurs ou ceux qui ont moins de compétences à vendre.