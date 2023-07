Qui sont les joueuses africaines à suivre lors de la Coupe du Monde de football féminin 2023 ?

Ghizlane Chebbak, Refiloe Jane, Asisat Oshoala et Barbra Banda sont les Africaines à suivre lors de la Coupe du monde de football féminin

La Coupe du monde de football féminin débutera le 20 juillet, lorsque les deux coorganisateurs - l'Australie et la Nouvelle-Zélande - joueront leur premier match.

L'Afrique du Sud, championne continentale en titre, sera rejointe par le Nigeria, qui compte neuf titres africains, et par le Maroc et la Zambie, qui font leurs débuts en Coupe du monde, lors de ce tournoi d'un mois qui s'achèvera le 20 août.

Asisat Oshoala - Nigeria

Il n'y a pas de joueuse plus importante dans le football féminin africain qu'Oshoala - et pour cause.