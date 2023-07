L’ancien footballeur de Man City Benjamin Mendy reconnu non coupable de viol

Crédit photo, Reuters Légende image, L’international français était sous contrat avec Manchester City jusqu’au 1er juillet

il y a 33 minutes

L’ancien footballeur de Manchester City, Benjamin Mendy, a été acquitté du viol d’une femme et de la tentative de viol d’une autre.

Le jeune homme de 28 ans a été accusé d’avoir attaqué une femme de 24 ans dans son manoir de 4 millions de livres sterling à Mottram St Andrew, dans le Cheshire, en octobre 2020.

M. Mendy a également été accusé de tentative de viol sur une autre femme, âgée de 29 ans, qui a déclaré qu’il l’avait également agressée à son domicile deux ans auparavant.

Cela intervient après qu’il a été innocenté de six viols lors d’un procès précédent en janvier.

L’international français a fondu en larmes lorsque les verdicts de non-culpabilité ont été lus par le président du jury à l’issue d’un procès de trois semaines devant la Cour de la Couronne de Chester.

Le jury, composé de six hommes et six femmes, a délibéré pendant environ trois heures et 15 minutes avant de parvenir à sa conclusion.

Le juge Steven Everett a déclaré: « M. Mendy peut être libéré du banc des accusés. »

Le footballeur, dont le contrat avec Manchester City a expiré ce mois-ci, a été acquitté lors du procès précédent de six chefs de viol et d’un chef d’agression sexuelle, concernant quatre jeunes femmes ou adolescentes.

Mais les jurés n’ont pas réussi à se prononcer sur deux chefs d’accusation de viol et de tentative de viol, ce qui a entraîné un nouveau procès.

« Reconstruire sa vie »

Benjamin Aina KC, le procureur, a affirmé qu’il avait apprécié les fêtes chez lui et qu’à deux reprises, il avait « profité » des invitées, tandis que sa richesse et son statut de célébrité l’avaient transformé en un homme qui n’avait pas l’habitude de se faire dire « non ».

La première plaignante, la femme A, une étudiante de 29 ans, a rencontré M. Mendy pour la première fois dans une boîte de nuit à Barcelone fin 2017 et elle est devenue intime avec l’un de ses amis, a-t-on dit au procès.

Ils sont restés en contact et un an plus tard, elle s’est arrangée pour rendre visite à l’ami de M. Mendy chez le footballeur, où ils sont restés après qu’ils soient tous allés avec d’autres filles pour une soirée.

La femme a déclaré au jury que le lendemain matin, lorsqu’elle a pris une douche dans la salle de bain attenante, M. Mendy est apparu sans y être invité, vêtu uniquement d’un boxer, et qu’il était visiblement « excité ».

Elle a allégué que M. Mendy l’avait ensuite attrapée et avait tenté de la violer sur le lit, bien qu’elle lui ait dit à plusieurs reprises d’arrêter.

Crédit photo, Google Légende image, Le jury de six hommes et six femmes a délibéré pendant environ trois heures et 15 minutes à Chester Crown Court.

M. Mendy a déclaré au jury que les deux « flirtaient » pendant la nuit et le lendemain matin, il est allé dans sa chambre et ils ont commencé à s’étreindre sur un lit.

Il a dit qu’elle lui avait dit qu’elle n’aurait pas de relations sexuelles avec lui parce qu’elle était avec son ami.

M. Mendy a déclaré qu’elle s’était ensuite fâchée quand il lui avait dit qu’il avait déjà demandé à son ami qui lui avait dit que ce serait « OK ».

Il a nié avoir tenté de la violer.

Une autre plaignante, la femme B, a déclaré au procès qu’elle était sortie avec des amis dans un bar d’Alderley Edge, dans le Cheshire, près du domicile de M. Mendy, lorsqu’ils ont été invités à revenir chez le footballeur en 2019.

La jeune femme de 24 ans a allégué que M. Mendy lui avait pris son téléphone, qui contenait des photos « intimes », puis l’avait conduite dans sa chambre verrouillée, alors qu’elle demandait à récupérer son téléphone.

Elle a dit au jury que M. Mendy lui avait dit « Je veux juste te regarder » et lui avait dit de se déshabiller, ce qu’elle a fait.

« 10 000 femmes »

Elle a dit qu’il avait jeté son téléphone sur le lit et que lorsqu’elle est allée le récupérer, il l’a violée bien qu’elle lui ait dit qu’elle ne voulait pas avoir de relations sexuelles.

La femme a déclaré au procès qu’après quoi M. Mendy lui avait dit : « Tu es trop timide. C’est bon. J’ai eu des relations sexuelles avec 10 000 femmes. »

M. Mendy a déclaré au jury que la femme avait accepté de « jouer » sur le lit et a nié l’avoir violée, affirmant qu’ils avaient ensuite échangé des détails pour se connecter sur Snapchat.

M. Aina, le procureur, a affirmé que M. Mendy n’était pas habitué à ce que les femmes lui disent non.

Il a dit: « Vous vouliez des femmes qui venaient chez vous pour faire la fête, se saouler et avoir des relations sexuelles? »

M. Mendy a répondu: « S’ils veulent.

« Je ne forcerai jamais à avoir des relations sexuelles avec une femme. »

Après l’audience, son avocate, Jenny Wiltshire, a déclaré: « Benjamin Mendy tient à remercier les membres du jury de s’être concentrés sur les preuves dans ce procès, plutôt que sur les rumeurs et les insinuations qui ont suivi cette affaire depuis le début.

« C’est la deuxième fois que M. Mendy est jugé et déclaré non coupable par un jury. Il est ravi que les deux jurys soient parvenus aux bons verdicts. »

Elle a déclaré que M. Mendy avait « essayé de rester fort » mais que le processus avait « inévitablement eu un impact sérieux sur lui ».