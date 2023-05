Comment les monarchies du monde célèbrent leurs rois et leurs reines

Des couronnes en peau de veau au trône tellement sacré qu'on ne peut jamais s'y asseoir, voici un aperçu de la manière dont certaines des dernières monarchies du monde célèbrent leurs rois et leurs reines.

"La monarchie repose sur des rituels et des cérémonies", explique Elena Woodacre, spécialiste de l'histoire de la Renaissance à l'université de Winchester.

Il y a généralement des costumes ou des vêtements rituels et des éléments sacrés comme l'onction.

"Ces aspects sont importants à la fois pour réaffirmer le rôle du souverain, mais aussi pour réaffirmer la relation entre le monarque et son peuple", ajoute-t-elle.

Eau bénite

Le roi Charles III est oint avec de l'huile sainte fabriquée à partir d'une recette secrète. L'archevêque de Canterbury oint la tête, la poitrine et les mains du roi lors de ce qui est considéré comme la partie la plus sacrée de la cérémonie, soulignant le statut spirituel du souverain qui est également le chef de l'Église d'Angleterre.

En Thaïlande, une partie similaire de la cérémonie de couronnement consiste à verser de l'eau sur le nouveau monarque pour le "purifier" et l'oindre.

L'eau est recueillie dans plus de 100 sources à travers le pays entre 11h52 et 12h38, heure locale, un moment spécial dans l'astrologie thaïlandaise, et est ensuite bénie lors de cérémonies bouddhistes.