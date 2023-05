Quand l'Ukraine lancera-t-elle une contre-offensive ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, La ville de Bakhmout, sur la ligne de front, est l'un des sites potentiels d'une contre-offensive.

Author, Oleh Chernysh

Role, BBC News Ukraine

il y a 48 minutes

De nombreux observateurs s'attendent à ce que l'Ukraine lance une contre-offensive contre les forces russes dans un avenir très proche, pour tenter de récupérer les terres occupées.

Depuis des mois, les forces ukrainiennes s'efforcent de contenir et d'épuiser les forces russes.

Mais tant les responsables ukrainiens que les alliés occidentaux ont laissé entendre, en public et en privé, qu'une grande offensive de printemps se profilait à l'horizon, et nous savons que l'Ukraine prépare de nouvelles troupes et de nouveaux équipements depuis un certain temps.

Le président Volodymyr Zelensky a déclaré que son pays avait besoin de plus de temps pour lancer sa contre-offensive, tandis que l'armée attend la livraison de l'aide militaire promise.

S'exprimant à son quartier général à Kiev, le président Zelensky a décrit les brigades de combat, dont certaines ont été formées par les pays de l'OTAN, comme étant "prêtes", mais a déclaré que l'armée avait encore besoin de "certaines choses", notamment des véhicules blindés qui "arrivent par lots".

"Avec [ce que nous avons déjà], nous pouvons aller de l'avant et, je pense, réussir", a-t-il déclaré dans une interview accordée aux radiodiffuseurs de service public membres d'Eurovision News, comme la BBC. "Mais nous perdrions beaucoup de monde. Je pense que c'est inacceptable. Nous devons donc attendre. Nous avons encore besoin d'un peu de temps.

Les autorités ukrainiennes ont tenté de réduire les attentes d'une percée. Au début du mois, un haut fonctionnaire du gouvernement, qui s'est exprimé sous le couvert de l'anonymat, a déclaré que les dirigeants du pays "avaient compris qu'ils devaient réussir", mais que l'assaut ne devait pas être considéré comme une "solution miracle" dans une guerre qui en est maintenant à son quinzième mois.

D'autres détails du plan restent toutefois secrets, et l'on peut s'attendre à ce que les Ukrainiens tentent de tromper leurs ennemis pour créer un effet de surprise.

Voici ce que nous pouvons dire jusqu'à présent sur les plans ukrainiens pour aller de l'avant.

Qu'est-ce qu'une contre-offensive ?

Une contre-offensive est généralement décrite comme une attaque ou une opération militaire de grande envergure menée par une force armée qui était auparavant sur la défensive.

Par exemple, lors d'une contre-attaque rapide en septembre 2022, les forces ukrainiennes ont déclaré avoir repris plus de 8 000 km² en six jours dans la région de Kharkiv, au nord-est du pays.

Les autorités ont toutefois mis en garde contre une simplification excessive de ce qu'impliquent de telles manœuvres.

"Une contre-offensive n'est pas un événement unique qui commence au coup de sifflet et se termine nécessairement dans un délai prévisible", a déclaré Yuriy Sak, conseiller du ministre ukrainien de la défense, lors d'une interview accordée à BBC Newsnight.

"Il s'agit d'une guerre très dynamique, très intense, et de nombreux facteurs doivent être pris en compte."

Quand la contre-offensive ukrainienne aura-t-elle lieu ?

M. Sak a déclaré que le pays ferait progresser sa contre-offensive lorsqu'il estimerait pouvoir "obtenir le plus de succès possible" avec moins de pertes militaires.

"Les Russes ont eu suffisamment de temps pour créer des lignes de défense bien fortifiées", a-t-il ajouté.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Dans un discours prononcé à l'occasion du Jour de la Victoire, le président Vladimir Poutine a déclaré qu'une "véritable guerre" était menée contre la Russie.

Mais certains événements récents pourraient indiquer que les préparatifs de l'offensive ont peut-être commencé.

Deux incendies distincts ont éclaté ces derniers jours dans des installations de stockage de carburant dans le sud de la Russie et en Crimée occupée par la Russie, dont un dans la région de Krasnodar, près d'un pont menant à la péninsule de Crimée occupée.

Cette semaine, deux explosions distinctes dans la région frontalière russe de Briansk ont fait dérailler des trains de marchandises, tandis que des lignes électriques ont été détruites par un engin explosif présumé dans la région de Leningrad.

Bien qu'aucune de ces attaques n'ait été revendiquée par l'Ukraine, l'armée de Kiev a déclaré que l'affaiblissement de la logistique russe faisait partie des préparatifs de sa contre-offensive, attendue de longue date.

La Russie a réduit ses célébrations du jour de la Victoire en invoquant des menaces pour la sécurité.

"Nous sommes bien sûr conscients que le régime de Kiev, qui est à l'origine d'un certain nombre d'attaques et d'actes terroristes, a l'intention de poursuivre sa campagne. Tous nos services spéciaux font tout leur possible pour assurer la sécurité", a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Comment l'Ukraine se prépare-t-elle à une contre-offensive ?

L'armée ukrainienne n'a pas mené d'action offensive majeure sur le front russo-ukrainien depuis la fin de l'année 2022.

Tout au long des mois d'hiver, elle s'est efforcée de briser les troupes russes et d'épuiser ses réserves.

Qu'est-il arrivé au convoi militaire de 56 km envoyé à Kiev au début de la guerre ? 2 mars 2023

Crédit photo, EPA Légende image, Le président Volodymyr Zelensky a fréquemment appelé les alliés du monde entier à soutenir les troupes ukrainiennes en leur fournissant de l'équipement et de la formation.

Les États-Unis estiment que plus de 20 000 soldats russes ont été tués dans les combats en Ukraine depuis décembre.

Quatre-vingt mille autres ont été blessés, a déclaré le porte-parole du Conseil national de sécurité, John Kirby, citant des renseignements récemment déclassifiés. La BBC n'a pas été en mesure de vérifier ces chiffres de manière indépendante.

Dans le même temps, des données préliminaires suggèrent que 12 brigades ont été préparées depuis ce mois-ci, ce qui représente entre 40 000 et 50 000 soldats ukrainiens.

Kiev a également pris possession d'une grande partie des équipements, tels que les véhicules blindés et l'artillerie, qui avaient été promis par les alliés occidentaux.

Selon des responsables ukrainiens, la contre-offensive pourrait avoir lieu à la fin du mois d'avril ou au début du mois de mai. Ces mêmes dates ont également été mentionnées par des médias américains citant des sources du département d'État américain.

Cependant, une opération d'une telle ampleur dépend de nombreux facteurs, dont les conditions météorologiques. Dans l'est et le sud de l'Ukraine, le mois d'avril a été marqué par de nombreuses précipitations, de sorte que les véhicules blindés auraient eu du mal à rouler dans la boue à grande vitesse.

Néanmoins, le temps sec du début du mois de mai a alimenté les discussions sur le début imminent de la contre-offensive ukrainienne.

Des blogueurs militaires russes, ainsi que le chef du PMC Wagner, Yevgeny Prigozhin, prévoient qu'elle commencera avant le 15 mai, lorsque le sol sera suffisamment ferme pour permettre le passage des véhicules.

La contre-offensive féroce des troupes ukrainiennes 5 octobre 2022

Pourquoi l'Ukraine lancerait-elle une contre-offensive ?

Les autorités ukrainiennes et les alliés occidentaux ont tous deux déclaré que le succès de la contre-offensive des forces armées ukrainiennes était crucial.

Le président Volodymyr Zelensky tient à reprendre les régions de l'Ukraine tenues par les Russes. Il souhaite également démontrer la valeur des investissements réalisés par les gouvernements européens et américains dans les forces ukrainiennes.

Crédit photo, Reuters Légende image, Les troupes en Ukraine ont dû faire face à des conditions boueuses après le temps pluvieux du mois d'avril.

Les soldats ukrainiens risquent de se heurter à d'importants obstacles.

Ils n'ont pas d'avantage sur les Russes en termes de personnel ou de véhicules blindés. La Russie l'emporte également largement sur l'Ukraine en ce qui concerne la quantité et la qualité de ses avions militaires.

Pour contrer cet avantage dans le domaine de l'aviation, les forces armées ukrainiennes ont besoin d'un grand nombre de systèmes mobiles de défense aérienne. Or, au début du mois de mai, elles n'en disposaient pas suffisamment pour mener des opérations sur un large front.

Dans le même temps, l'armée russe rencontre des problèmes de coordination et d'entraînement de ses unités, tout en subissant des coups importants au niveau du moral et de l'état psychologique.

Les attaques prolongées et infructueuses près de Mariinka, Vuhledar, Avdiivka et Bakhmut ont considérablement épuisé les forces russes, notamment en termes d'approvisionnement en munitions.

Où se déroulera la contre-offensive ?

Afin de conserver l'effet de surprise, les dirigeants ukrainiens ont gardé le secret sur les lieux de la contre-attaque qu'ils prévoient.

Les analystes et experts militaires ont suggéré un certain nombre de régions que les Ukrainiens pourraient choisir.

L'un de ces endroits se trouve dans le sud du pays, dans la région de Zaporizhzhia. En se dirigeant dans cette direction, les forces pourraient couper le "pont terrestre" russe entre la Crimée et le Donbas et perturber la logistique de l'armée russe dans les deux directions.

Cependant, l'armée russe a fortement fortifié cette zone, avec plusieurs lignes de défense, dont d'immenses tranchées.

Pendant ce temps, la bataille pour la ville de Bakhmut, dans l'est de l'Ukraine, a été la plus longue et la plus sanglante de cette guerre jusqu'à présent.

Le président Zelensky l'a qualifiée de "forteresse" pour le moral des Ukrainiens.

En plus de remonter le moral des troupes, un succès de l'Ukraine dans cette ville pourrait entraîner la chute de la défense russe près de villes stratégiquement importantes telles que Popasna, Horlivka et Avdiivka.