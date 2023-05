Kiev frappée par une nouvelle attaque massive de drones russes

Crédit photo, Reuters Légende image, Plusieurs bâtiments ont été touchés par la chute de fragments de drones, selon des responsables de Kiev

Author, Par James Landale à Kiev & Jaroslav Lukiv à Londres

Role, BBC News

il y a une heure

La Russie a mené une nouvelle attaque massive de drones contre Kiev, la capitale ukrainienne.

Le maire de Kiev, Vitaliy Klitschko, a déclaré qu'une personne était décédée lorsque l'épave d'un drone est tombée près d'une station-service. Une femme a été blessée.

Au total, la Russie a lancé un nombre record de 54 drones dits kamikazes sur des cibles ukrainiennes, dont 52 ont été abattues, a rapporté l'armée de l'air ukrainienne.

La Russie - qui a lancé son invasion à grande échelle en février 2022 - a intensifié ses attaques contre Kiev, cherchant à submerger les défenses de la capitale.

Au moins deux immeubles de grande hauteur dans différents quartiers de la capitale ont pris feu après avoir été touchés par la chute de fragments de drones.

Les responsables de Kiev ont également signalé que des entrepôts dans le district sud de Holosiyivsky avaient été incendiés.

La police a confirmé qu'une femme de 33 ans avait été tuée dans l'attentat.

Ivan Vyhivskyi, de la police nationale ukrainienne, a déclaré que 13 personnes avaient également été blessées, dont neuf dans la capitale et quatre dans la région de Kiev.

Il a ajouté que des voitures civiles, des structures et des bâtiments résidentiels figuraient parmi les victimes et que la police et les services d'urgence travaillaient sur place.

Plus de 40 drones ont été abattus au-dessus de la capitale dans la nuit, ont indiqué des responsables ukrainiens. Cette information n'a pas été vérifiée de manière indépendante.

Mais le président Volodymyr Zelensky a fait l'éloge des services de défense aérienne et de sauvetage en disant : « Vous levez les yeux pour détruire les missiles, les avions, les hélicoptères et les drones ennemis. Chaque fois que vous abattez des drones et des missiles ennemis, des vies sont sauvées... vous êtes des héros ! "

Anastasiia, une résidente de Kiev, a déclaré qu'elle dormait chez elle lorsqu'elle a été réveillée par le bruit d'un drone volant "très près" de sa fenêtre.

"J'ai alors vu un grand flash de lumière à l'intérieur de l'appartement. Au début, c'était jaune, puis orange vif, puis blanc aveuglant. C'était si brillant que je ne pouvais rien voir dans l'appartement", a-t-elle déclaré à la BBC, ajoutant qu'il tout est devenu "très silencieux" pendant les éclairs et que le bruit des explosions est venu "deux ou trois secondes après l'éclair. C'était très fort, comme le tonnerre".

"Ces deux ou trois secondes m'ont semblé très longues", a-t-elle déclaré. "La lumière vive s'est transformée en obscurité totale. Je voulais vérifier s'il y avait des dégâts. Je ne pouvais pas comprendre ce qui s'était passé. J'étais sous le choc, donc je n'avais pas peur. Je ne pouvais pas comprendre si mon appartement et moi allions bien. "

Anastasiia a dit qu'elle n'a réalisé qu'elle était encore en vie que lorsqu'elle a entendu le bruit des alarmes de voiture dans la rue. "Quand les gens lisent les nouvelles sur les drones interceptés, c'est ce que cela signifie en réalité. Puis je me suis rendormi jusqu'à ce que mon ami m'apporte le petit-déjeuner et j'ai réalisé que nous devons apprécier chaque instant de la vie."

Certains responsables ont accusé la Russie de cibler délibérément Kiev alors que les habitants se préparaient à célébrer le jour de Kiev – l'anniversaire de la fondation de la ville il y a plus de 1 500 ans et une fête populaire avant la guerre.

Plus tôt dimanche, des alertes de raid aérien ont été activées dans 12 régions d'Ukraine, de Volyn au nord-ouest à Dnipropetrovsk au sud-est. Des explosions ont également été signalées dans la ville de Jytomyr, à l'ouest de Kiev.

Lors de ses récentes attaques, la Russie a utilisé des drones dits kamikazes ainsi qu'une gamme de missiles de croisière et balistiques.

La fréquence des attaques russes contre Kiev et ailleurs a augmenté à mesure que l'Ukraine intensifie ses préparatifs pour une contre-offensive.

Samedi, l'un des plus hauts responsables ukrainiens de la sécurité a déclaré à la BBC que le pays était prêt à lancer une telle opération.

Oleksiy Danilov, secrétaire du puissant Conseil de sécurité nationale et de défense d'Ukraine, a déclaré qu'un assaut visant à reprendre le territoire aux forces d'occupation du président Vladimir Poutine pourrait commencer "demain, après-demain ou dans une semaine".

L'Ukraine planifie une contre-offensive depuis des mois. Mais il a voulu autant de temps que possible pour former des troupes et recevoir du matériel militaire des alliés occidentaux.

Entre-temps, les forces russes préparent leurs défenses dans les régions saisies du sud-est de l'Ukraine.

Les attaques de drones des deux côtés ont augmenté. La Russie cible non seulement les infrastructures nationales essentielles de l'Ukraine, mais également des cibles militaires.

En particulier, la Russie semble essayer non seulement d'épuiser le stock ukrainien de missiles de défense aérienne, mais aussi d'endommager les systèmes de lancement eux-mêmes.

À son tour, l'Ukraine a ciblé des endroits clés dans des parties du pays occupées par les forces russes. Ceux-ci comprennent les sites de commandement et de contrôle, les lignes d'approvisionnement logistique, y compris les centres de stockage de pétrole. Avant la contre-offensive tant attendue de l'Ukraine, le rythme des échanges militaires entre les deux parties semble s'accélérer.

Ces dernières semaines, la Russie a accusé Kiev d'avoir tiré de l'artillerie lourde et des tirs de mortier sur la région de Belgorod. Dimanche, le gouverneur de Belgorod a ordonné à toutes les écoles le long de la frontière avec l'Ukraine et dans la ville de Belgorod de fermer pour l'été avec effet immédiat.

S'adressant à la BBC, Andrei Kelin, ambassadeur de Russie au Royaume-Uni, a déclaré que son pays disposait d'"énormes ressources" et qu'il n'avait pas encore "agi très sérieusement" .