Attaque d'une école en Ouganda : "Des chants évangéliques puis des cris"

Les Forces démocratiques alliées (ADF) ont été créées dans les années 1990 et ont pris les armes contre le président Yoweri Museveni, alléguant la persécution des musulmans.

Mme Masika explique qu'elle et d'autres résidents ont été terrifiés par l'attaque qui a duré environ 90 minutes.

Les élèves ont l'habitude de chanter avant de se coucher et, dans un premier temps, elle et sa fille ont pensé que le bruit qui a interrompu leurs chansons vers 22 heures (20 heures GMT) laissait entendre qu'ils s'amusaient un peu.

Les rebelles de l'ADF étaient entrés dans les dortoirs, y avaient mis le feu et s'étaient servis de machettes pour tuer et mutiler les élèves.

Une famille de Mpondwe a organisé dimanche les funérailles d'un père et d'un fils tués lors de l'attaque : Elphanas Mbusa, agent de sécurité de 47 ans, et Masereka Elton, 17 ans.

Hurubana Kimadi Onesmus a perdu son fils, un gardien d'école, et au moins un de ses petits-fils - on ne sait pas si l'autre a été enlevé.

Leur autre fils, Brian Muhindo, 15 ans, qui fréquentait également l'école, est porté disparu. Ils ne savent pas s'il fait partie des six garçons kidnappés ou de ceux dont les corps n'ont pu être identifiés tant ils ont été brûlés.

Hurubana Kimadi Onesmus a déclaré à la BBC qu'il avait du mal à comprendre comment les assaillants avaient pu s'infiltrer dans l'école où son fils, l'agent de sécurité, travaillait et où ses petits-fils étudiaient.

Aujourd'hui, l'école est placée sous haute surveillance et l'équipe de la BBC n'a eu que quelques minutes pour prendre des photos des bâtiments incendiés.

C'est une scène dévastatrice et bouleversante.

De nombreuses traces de sang séché sont encore visibles sur le sol à l'extérieur du dortoir des filles - elles ont été attaquées à la machette et d'autres ont été abattues alors qu'elles s'enfuyaient.

Le dortoir des garçons était fermé à clé - soit ils avaient refusé d'ouvrir aux rebelles, soit ils avaient été enfermés à l'intérieur par ces derniers. Les militants ont versé du carburant sur le bâtiment et y ont mis le feu.

On ne sait pas si les portes du dortoir des garçons ont été enfermés par les personnes à l'intérieur ou par les rebelles.

Mme Masika a déclaré que vers la fin de l'attaque, vers 23h30, elle a entendu l'un des assaillants parler à sa porte et demander à un compagnon de combat si "le travail était fait".

Ils parlaient en swahili - la langue véhiculaire dans la région - et ont ensuite commencé à crier "Allahu Akbar", ce qui signifie "Dieu est le plus grand".

En réponse, le président Museveni a promis d'envoyer davantage de troupes dans les monts Rwenzori, qui se trouvent le long de la frontière entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo, en déclarant : "Leur action... désespérée, lâche et terroriste ne les sauvera pas" : "Leur action... l'action désespérée, lâche et terroriste... ne les sauvera pas".