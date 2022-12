Messages des fans pour l'équipe nationale du Sénégal

il y a une heure

C’est l’effervescence à Dakar, capitale du Sénégal, à quelques heures du match devant opposer l’Angleterre aux Lions de la Téranga en marge de la Coupe du monde 2022.

Une victoire ouvrira les portes des quarts de finale à la sélection sénégalaise. Ce qui serait la seconde fois que les Lions atteignent ce stade de la compétition, vingt ans plus tard après l’exploit réalisé en 2002, en Corée du sud.

Cependant, l’Equipe nationale du Sénégal doit faire face à une équipe anglaise qui regorge de joueurs talentueux.

''Allez de l’avant, la discipline, la rigueur et la détermination et vous allez gagner l’Angleterre. Allez les Lions !''

L'analyse d'Alassane Ndour

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le Sénégal a été battu en quart de finale par la Turquie en 2002

Pour l’ancien international sénégalais Alassane Ndour, ‘’l’heure de l’Afrique a sonné.’’ Et pour lui, le Sénégal sera la première nation du continent a soulevé le trophée mondial.

« L’Afrique regorge de talents. Tu ne peux pas trouver de bonne équipe qui évolue sans un joueur africain », affirme M. Ndour.

« Nous méritons de jouer ce match. Nous verrons après le match mais nous avons notre chance. Les joueurs anglais doivent savoir que nous n’allons pas là-bas pour les regarder jouer. Nous allons saisir notre chance », explique-t-il.

Pour lui, le Sénégal ne doit pas rester dans une position attentiste même s’il faut rester prudent.

« Nous pouvons jouer un peu en défense, et peut-être travailler aussi en contre-attaque. Nous avons de très bons joueurs, rapides avec le ballon. Ils peuvent attaquer avec le ballon. Mais nous devons faire en sorte que nous ayons une tactique de défense avant d’attaquer parce que si nous encaissons un but à la première mi-temps, en début de match, ça peut tout changer dans ce match », affirme l’ancien joueur qui a participé à la coupe du monde de 2002.

'''Je dis tout simplement aux Lions de la Téranga d’être confiants. Comme on dit : « Go Gainde » un Lion n’a pas peur. On va au combat et on va se battre et on va remporter la victoire.'

"Mon message pour l’équipe c’est de gagner. C’est de gagner ce match et aller jusqu’en finale et gagner la coupe du monde."

''On vous remercie déjà pour tout ce que vous avez fait, parce qu’on est content et on est fier de vous déjà. Vous avez gagné une coupe d’Afrique. On est déjà content pour ça. Coupe du monde vous êtes en 8e de finale, c’est ce que nous voulons.''

''Tous les Sénégalais sont derrière vous et je voudrais que vous jouiez et vous redoubliez d’efforts, surtout Mendy et Koulibaly.''

"Le peuple est derrière vous et a confiance pour la qualification en quart de finale. On sait que vous pouvez le faire et vous allez le faire. Bonne chance à vous, soyez encore des Gainde et rugissez !"