La présentatrice radio du Darfour qui a accouché et continué à marcher

Author, Mercy Juma

Role, BBC News, Adré

il y a 14 minutes

Après l'assassinat de ses trois fils, une présentatrice radio en état de grossesse avancée a fui à pied la guerre dans la région du Darfour, au Soudan, et a donné naissance à un petit garçon au poste-frontière avec le Tchad.

"J'ai accouché sur la route. Il n'y avait pas de sage-femme et personne pour me soutenir. Tout le monde ne pensait qu'à soi. Tout le monde courait pour sauver sa vie

"Le bébé est sorti, je l'ai enveloppé. Je n'ai pas pensé à autre chose. J'ai continué à marcher jusqu'à Adré", a déclaré Arafa Adoum lorsque je l'ai rencontrée dans un camp de réfugiés comptant des dizaines de milliers de personnes à la périphérie de la ville tchadienne.

Cette femme de 38 ans a expliqué qu'elle avait marché sous un soleil brûlant pendant 25 km depuis sa ville natale d'El Geneina avec ses quatre filles, tandis que son mari avait emprunté, pour sa propre sécurité, un itinéraire plus long et plus ardu pour atteindre le camp.

"Lorsque je suis arrivée à la frontière, je me suis retrouvée anéantie et épuisée jusqu'à ce que je mette au monde le bébé", a déclaré Mme Adoum, soulignant qu'elle avait appelé son fils Mohamed, d'après le Prophète de l'Islam.

Elle a laissé derrière elle les cadavres non enterrés de ses autres garçons - âgés de trois, sept et neuf ans - après avoir été tués, selon elle, par les Forces paramilitaires de Soutien Rapide (FSR) et les miliciens arabes alliés au cœur de la guerre qui fait rage au Soudan depuis le mois d'avril.

Le Darfour est la région la plus touchée, les Forces de Soutien Rapide et les milices étant accusées d'essayer d'établir la suprématie arabe dans la région en la "nettoyant" des Africains noirs - y compris ceux de la communauté Massalit de Mme Adoum.

Il n'est pas surprenant que la bataille pour El Geneina, symbole historique du pouvoir des Africains noirs au Darfour et capitale traditionnelle du royaume Massalit, ait été brutale.

"Nous avons essayé de nous défendre, mais ils utilisaient de très grosses armes", a déclaré le Cheikh Mohammed Yagoub, un religieux musulman influent et un dirigeant de Massalit, qui est également devenu un réfugié à Adré.

"Dans notre région, nous avons perdu 82 personnes en l'espace de trois heures", a-t-il ajouté.

Les FSR ont nié toute implication dans les combats, mais ont déclaré que le Darfour était le théâtre de la résurgence d'un vieux conflit entre les groupes arabes et les Massalit.

Donnant sa version, Mme Adoum a déclaré que ses trois fils avaient été tués à l'Université d'El Geneina - où ils s'étaient réfugiés - après qu'elle a été bombardée et incendiée par les FSR et les Janjaweed, comme les milices arabes sont connues.

"Les trois enfants ont été touchés par les obus et ont perdu la vie au même endroit", a déclaré Mme Adoum.

Plusieurs membres de sa famille élargie ont également été tués, dont son beau-père, qui a eu les deux jambes "fracassées", une oreille coupée, puis "ils ont tiré quelques balles qui l'ont achevé".

Mme Adoum et son mari ont alors fui avec leurs quatre filles, mais il a pris des chemins détournés pour éviter de passer par les barrages routiers tenus par les FSR, car les paramilitaires - selon de nombreux réfugiés - tuaient les hommes et les garçons Massalit, parfois en les aspergeant d'essence et en y mettant le feu.

Le couple s'est retrouvé au camp de réfugiés, où son mari a bercé Mohamed pour la première fois - un enfant qu'ils considèrent comme une bénédiction après la perte de trois fils.

Légende image, La crise humanitaire provoquée par le conflit au Darfour n'a guère attiré l'attention de la communauté internationale

La femme du Cheikh, Rakhiya Adum Abdelkarim, m'a raconté qu'elle était également enceinte, mais qu'elle avait perdu son bébé le lendemain de son arrivée à Adré - une marche qui l'avait laissée affamée, épuisée et affaiblie.

"J'ai commencé à saigner. Puis j'ai commencé à avoir des maux de tête, et pendant tout ce temps, le sang coulait. Puis, à l'aube, le fœtus est arrivé", a-t-elle déclaré.

Un hôpital de campagne a été mis en place à Adré par une organisation caritative, mais Mme Abdelkarim n'a pas réussi à s'y rendre pour être soignée.

L'hôpital est bondé de patients - principalement des femmes, des bébés et des enfants, dont certains sont blessés par balle.

L'une des patientes, Naima Ali, a déclaré qu'elle et son fils de neuf mois avaient été abattus par un tireur d'élite des FSR alors qu'ils fuyaient leur village.

L'enfant était attaché sur le dos de Naima lorsqu'une balle l'a touché à la jambe et "moi sur le côté, manquant de peu mon rein".

"Nous saignions tous les deux et personne ne nous aidait", a-t-elle déclaré, soulignant qu'elle aussi avait continué à fuir à pied jusqu'à ce qu'elle atteigne le camp.

Légende image, Naima Ali et son fils sont désormais en sécurité dans un hôpital de fortune au Tchad

Pour mettre fin aux atrocités, quatre États d'Afrique de l'Est ont demandé le déploiement d'une force régionale de maintien de la paix au Soudan. Le Président du Kenya, William Ruto, s'est inquiété de la "destruction" du pays et des "signes précurseurs d'un génocide" au Darfour.

Une force de maintien de la paix conjointe des Nations unies et de l'Union africaine s'est retirée du Darfour en 2021, environ 18 ans après que le conflit, qui a causé la mort d'environ 300 000 personnes, a éclaté dans la région.

Le conflit avait suscité l'indignation du monde entier et la Cour Pénale Internationale (CPI) avait mis en accusation le dirigeant soudanais de l'époque, Omar al-Bashir, pour génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité, ce qu'il avait nié.

Lorsque les forces de maintien de la paix se sont retirées, les Nations unies ont déclaré que cette décision visait à "donner au gouvernement soudanais les moyens de prendre en charge le maintien de la paix dans la région".

Mais depuis leur retrait, le Soudan a été frappé par un coup d'État et a plongé dans une guerre civile à la mi-avril après que ses deux généraux les plus puissants - le chef de l'armée Abdel Fattah al-Burhan et le commandant des FSR Mohamed Hamdan Dagalo, plus connu sous le nom de Hemedti - se sont affrontés.

Leur querelle a ravivé le conflit au Darfour, forçant plus de 160 000 personnes de la communauté Massalit à fuir vers le Tchad. On ne sait pas exactement combien de personnes ont été tuées dans la région, l'estimation la plus basse du nombre de morts à El Geneina étant de 5 000.

Selon l'Association des Pharmaciens Professionnels du Soudan, le nombre est plus élevé. Elle affirme que 11 000 corps ont été enterrés dans des fosses communes dans la ville, tandis que certains réfugiés ont déclaré à la BBC avoir vu des cadavres jetés dans une rivière.

Les FSR ont également mis à sac la ville de Zalingei, où vit la communauté Fur, et encerclé les deux plus grandes villes de la région, Fasher et Nyala.

De nombreux Darfouris craignent qu'il ne s'agisse là de l'aboutissement d'un plan de longue date visant à transformer la région ethniquement mixte en un domaine dominé par les Arabes.

Ils affirment qu'El Geneina - ainsi que de nombreux autres villes et villages - a été vidée de la plupart de ses habitants, et que les bâtiments et les infrastructures - y compris les hôpitaux et les stations d'eau - ont été détruits.

Crédit photo, AFP Légende image, Les Forces de Soutien Rapide (FSR) sont bien entraînées et bien armées

"Ce qui se passe est pire que ce qui s'est passé en 2003", a déclaré le Cheikh, soulignant que les personnalités les plus connues du peuple Massalit - y compris des médecins et des avocats - ont été tuées.

Mme Adoum, présentatrice à Radio El Geneina, aujourd'hui silencieuse, a eu la chance de survivre lorsque les FSR ont fait une descente dans les bureaux de la station au début de la guerre.

"Ils sont entrés et ont détruit tout le matériel et pillé ce qu'ils pouvaient", a-t-elle déclaré.

Aujourd'hui, Mme Adoum vit dans une hutte, construite avec des bâtons et des morceaux de vêtements, sans savoir si elle pourra un jour rentrer chez elle.

"Nous sommes venus en tant que réfugiés. Beaucoup sont morts en chemin. Mais nous devions continuer à avancer", dit-elle en tenant dans ses bras son bébé de trois semaines.