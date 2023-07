Quel avenir pour la lutte contre le djihadisme au Sahel après le coup d'État au Niger ?

Le Niger étant le dernier repli du dispositif militaire et logistique occidental déployé dans la zone Sahélo saharienne.

Bazoum, le dernier rempart des Occidentaux ?

Considéré comme un allié clé de l'Occident dans la lutte contre le djihadisme en Afrique de l’Ouest, le président déchu Mohamed Bazoum a peut-être été le dernier rempart pour sauvegarder la paix et la sécurité dans le Sahel.

Après la brouille entre la France, le Burkina Faso et le Mali, Mouhamed Bazoum avait accueilli les troupes et l’arsenal de guerre du pays colonisateur sur son territoire. Une partie des forces françaises de Barkane ont été redéployés au Niger.

Les Etats-Unis disposent d’une base militaire à Agadez, où sont déployés quelques 800 militaires pour des rotations de six mois. La 201 Air Base dispose d’un Centre de surveillance du Sahel et est équipée d’une importante flotte de drones.

"Cela peut constituer une surprise compte tenu de la relative stabilité politique que le pays a affiché après l’élection du président et aussi des résultats plus réjouissants que le Niger a obtenus sur le plan sécuritaire", a indique M. Abba.

"Par rapport à ses deux voisins que sont le Burkina et le Mali, le Niger a affiché une certaine résilience. Ces deux facteurs mis ensemble ne laissaient pas présager un coup d’Etat de sitôt au Niger et on peut considérer ça comme une relative surprise", affirme-t-il.