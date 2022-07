Pourquoi le voyage de Biden en Arabie Saoudite est-il si controversé ?

Le lendemain de l'annonce par la Maison-Blanche du voyage du président Joe Biden en Arabie Saoudite, un groupe de militants s'est réuni pour baptiser la rue située devant l'ambassade de Washington "Khashoggi Way".

Ils ont déclaré qu'il s'agirait d'un rappel quotidien aux diplomates "qui se cachent derrière ces portes" que le gouvernement du royaume est responsable du meurtre, en 2018, du journaliste et dissident saoudien Jamal Khashoggi.

Et ils ont dénoncé la décision du président Biden de rencontrer l'homme désigné par les services de renseignement américains comme ayant ordonné le meurtre - le prince héritier Mohammed bin Salman, largement connu sous le nom de MBS.

"Si vous devez faire passer le pétrole avant les principes et l'opportunisme avant les valeurs", explique la fiancée de Khashoggi, Hatice Cengiz, dans des remarques lues lors de l'événement, "pouvez-vous au moins demander où est le corps de Jamal ? Ne mérite-t-il pas un enterrement correct ?"

Pourquoi est-ce si controversé ?

Les relations que l'Amérique entretient depuis des décennies avec l'Arabie saoudite ont traditionnellement impliqué un compromis entre les valeurs américaines et les intérêts stratégiques.

Journaliste et éminent critique du prince héritier, Khashoggi a été tué et démembré dans le consulat saoudien d'Istanbul.

Qu'est-ce qui a conduit à ce changement de ton ?

Une fois au pouvoir, M. Biden a suspendu les ventes d'armes et refusé de parler avec le prince héritier.

Un dégel avait commencé à se produire l'année dernière, et la guerre de la Russie en Ukraine a poussé le président américain à s'y associer publiquement.

Riyad a d'abord repoussé ces demandes. Mais quelques jours seulement avant l'annonce du voyage du président, l'Opep Plus, le groupe des producteurs de pétrole dont l'Arabie Saoudite est le chef de file de facto, a approuvé une modeste augmentation de la production.

L'accent est davantage mis sur la gestion à long terme des marchés de l'énergie en cette période de turbulences, a déclaré Ben Cahill, expert en sécurité énergétique au Center for Strategic and International Studies (CSIS).

"Je pense que la Maison-Blanche a le sentiment qu'elle doit être capable de décrocher le téléphone et d'avoir un dialogue constructif avec de nombreuses parties et, dans le monde du pétrole, cela commence par l'Arabie saoudite", explique-t-il.

Qu'espère-t-il obtenir ?

Il a défendu sa décision en disant qu'il agissait en partie à la demande d'Israël et a commencé son voyage en soulignant l'importance pour Israël d'être "totalement intégré" dans la région.

Une grande partie de cette intégration consiste à normaliser les relations d'Israël avec l'Arabie saoudite, en mettant l'accent sur le renforcement des liens sécuritaires entre les pays arabes et Israël.

L'idée est de coordonner les systèmes de défense aérienne pour faire face à la menace des missiles de l'Iran et de ses alliés.

Ce projet a pris de l'ampleur en raison de l'impasse dans laquelle se trouvent les États-Unis pour relancer l'accord sur le nucléaire iranien, de la progression rapide du programme nucléaire iranien et de l'augmentation des attaques de missiles régionales par les alliés yéménites des Houthis.

Paul Pillar, du Quincy Institute for Responsible Statecraft, un organisme de gauche, l'a qualifié d'"alliance militaire contre l'Iran".

Toutefois, aucune annonce de percée n'est attendue. L'Arabie Saoudite coopère secrètement avec Israël, mais elle se retient d'aller beaucoup plus loin en l'absence de progrès dans la résolution du conflit palestinien.

Quelques petits pas sont encore attendus, comme l'extension des survols dans l'espace aérien saoudien, des vols directs pour les pèlerins musulmans à la Mecque depuis Israël et la Cisjordanie occupée, et le transfert de deux îles de la mer Rouge de l'Égypte à l'Arabie saoudite avec des garanties de passage maritime pour Israël.

Qu'en est-il des dommages politiques ?

Aux États-Unis, cependant, tous les regards seront tournés vers la chorégraphie des interactions de M. Biden avec le prince héritier saoudien.

Ils l'exhortent à faire pression pour la libération des prisonniers politiques de facto et la levée des interdictions de voyager et autres restrictions imposées aux militants.

Dans une lettre commune, les présidents de six commissions de la Chambre des représentants ont demandé au président de continuer à suspendre son soutien offensif à la coalition dirigée par l'Arabie saoudite qui combat au Yémen.

Dans cette guerre, le royaume a modéré sa position, acceptant cette année une trêve négociée par l'ONU et intensifiant les négociations avec les rebelles houthis du Yémen.

M. Biden a salué ces initiatives et a déclaré qu'il chercherait à faire progresser les efforts de paix.

Que veulent les Saoudiens ?

En fait, MBS, qui attribue le meurtre de Khashoggi à des éléments malhonnêtes de ses forces de sécurité, a répondu à un certain nombre de demandes américaines et souhaite être récompensé par une relance des relations, en commençant par un accord de sécurité bilatéral plus solide.